اندونيسي نشر مقطعاً على (تيك توك) ووصف الفلسطينيين بتعبير سيئ ينتظر عقوبة قاسية

أفادت وكالة (رويترز) بأن حارس عقار إندونيسي، يواجه حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى 6 سنوات، بتهمة انتهاك قانونٍ للإنترنت.

دعا لذبح الفلسطينيين بعدما وصفهم بالخنازير

وذلك بعدما نشر مقطعاً مصوراً على منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك)، دعا فيه إلى (ذبح الفلسطينيين الخنازير) على حد وصفه.

وقالت الشرطة الإندونيسية في بيان إن المشتبه به قدّم محتوى يتضمن افتراء على دولة فلسطين على تيك توك مستخدماً ألفاظاً غير لائقة.

كما ذكرت قناة “كومباس تي.في” الإخبارية المحلية التي عرضت المقطع، أن المشتبه به اعتذر، وذكر أنه أخطأ وقال فلسطين بدلاً من أن يقول إسرائيل.

ويشار إلى أن إندونيسيا تُعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وداعماً قوياً للفلسطينيين.

لذا سرعان ما أثار المقطع حنق الشرطة في إقليم نوسا تنجارا الغربية.

مقطع الفيديو أثار ضجة واسعة

واتهم المشتبه به البالغ من العمر 23 عاماً بمخالفة قانون للمعلومات والتعاملات الإلكترونية لعام 2008، لتنظيم النشاط على شبكة الإنترنت ومكافحة التشهير وخطاب الكراهية.

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وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أدان العنف في غزة بشدة، ودعا إسرائيل في تغريدة على تويتر يوم السبت الفائت إلى إنهاء ما وصفه بالعدوان.

غضب في اندونيسيا جراء العدوان الاسرائيلي

كذلك أدانت حكومات إندونيسيا وماليزيا وبروناي الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في القدس وغزة.

وذلك في بيان مشترك صدر عن ويدودو، ورئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، وسلطان بروناي حسن البلقية.

وشدّد البيان على أن إندونيسيا وماليزيا وبروناي ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال.

وأضاف: “ندين انتهاك إسرائيل بصفتها قوة احتلال للقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال تنفيذ سياسات غير إنسانية واستعمارية وعنصرية ضد الفلسطينيين”.

إضافة إلى ذلك، دعا البيان إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك حتى يمكن محاسبة مرتكبي هذا العنف.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على جميع مناطق غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ بكثافة من القطاع على مستوطنات ومدن عديدة داخل إسرائيل.

واليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل لليوم العاشر إلى 221 شهيداً، بينهم 63 طفلاً و36 سيّدة، بجانب أكثر من 1500 جريح.

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