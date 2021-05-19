القناة 13 الإسرائيلية: الجيش سينفذ أعنف ضربة جوية لغزة قبل إعلان وقف إطلاق النار

أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، بأن إسرائيل ستشدد قصفها لقطاع غزة وستنفذ أعنف عملياتها الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.

اتفاق تهدئة لوقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

وقالت القناة الإسرائيلية حسب ما نشر موقع (روسيا اليوم) إنه “قبل وقف إطلاق النار الوشيك والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لقصف جميع الأهداف المتبقية في غزة الليلة وتشمل الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التابعة لحركة حماس”.

ونقلت القناة عن مصادر مصرية، إشارتها إلى أنه “تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد يعلن الطرفان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة”.

ويرى محللون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بات موقفه متأزما وتفاجأ من تطور قدرات حماس، التي لقنت الاحتلال درسا قاسيا.

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ويسعى نتنياهو من خلال تشديد القصف على غزة إلى تحقيق نصر وهمي يحفظ ماء وجهه، بعد رفض حماس الهدنة إلا بشروطها.

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين من لبنان

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب لبنان وسقوط صاروخين آخرين في مناطق غير مأهولة.

وقال إنه قصف مصدر إطلاقها، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

كتائب القسام تكشف عن طائرة مسيرة جديدة

هذا وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أدخلت للخدمة طائرة استطلاع مسيرة جديدة بمواصفات تكنولوجية متطورة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم الأربعاء، صورا جوية التقطتها الطائرة المسيرة الجديدة بعدما نفذت طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع شملت تمركز قوات الاحتلال والآليات العسكرية في الداخل الإسرائيلي، وعادت لقواعدها بسلام.

#شاهد..#كتائب_القسام تكشف عن طائرة "الزواري" المسيرة والتي تنفذ طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع العدو خلال معركة سيف القدس وتعود إلى قواعدها بسلام. الطائرة تيمنًا بالشهيد المهندس #محمد_الزواري pic.twitter.com/KoiXiLGCMx — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 19, 2021

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشور مشاهد جوية للمناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما أظهرت أيضا أراضي زراعية وجسرا ودبابات إسرائيلية.

وقالت القسام في بيان إن الطائرة من طراز (الزواري) وسُمّيت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد القسامي المهندس التونسي محمد الزواري.

يذكر أن الزواري هو مهندس تونسي، كان عضوًا في كتائب القسام، وأشرف على مشروعها الخاص بتطوير صناعة الطائرات بدون طيار، واغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر/كانون أول 2016.

يشار إلى أن كتائب القسام نعت في بيان عسكري، في 17 ديسمبر 2016، الشهيد محمد الزواري واعتبرته أحد قادتها ومن الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دور في حرب العصف المأكول عام 2014.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 227 بينهم 63 طفلًا و38 امرأة و17 مسنًا وإصابة 1530، بالإضافة إلى 27 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وأكثر من 6 آلاف جريح.

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