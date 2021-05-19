(العهد الجديد) يكشف عن اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي.. ماذا فعل؟!

كشف حساب (العهد الجديد) الشهير، عن أوامر أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي.

وقال الحساب الشهير على (تويتر) في تغريدة رصدتها (وطن)، ( جرى اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها).

وأوضح (العهد الجديد) في تغريدته أن سبب اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي أنه من رجال العهد القديم.!

اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها. سبب الاعتقال أنه من رجال العهد القديم. — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 19, 2021

من هو اللواء منصور بن سلطان التركي

هو عضو مجلس الشورى السعودي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ذاته منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

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وتولى العديد من المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وتشمل ( مدير عام الشؤون الإعلامية بين ديسمبر 2017 وفبراير 2020، والمتحدث الأمني باسم الوزارة بين (2004 و2020)، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بين 1994 و2004، ومدير أمن الحج والعمرة في مديرية الأمن العام عام 1994، ومدير شعبة التخطيط والدراسات في الإدارة العامة للمرور بين 1979 و 1993.

المنصب الحالي : المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية

المؤهل العلمي : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات أخرى عن اللواء منصور بن سلطان التركي

-تولى مهام إدارة شعبة التخطيط والدراسات بالإدارة العامة للمرور 1401هـ-1415هـ

-تولى مهام إدارة مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية 1417هـ- 1420هـ

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-تولى مهام إدارة شؤون الحج والعمرة بالأمن العام من عام 1415هـ-1430هـ

تم تكليفه بمهام المتحدث الأمني لوزارة الداخلية من عام 1425هـ وحتى الآن

-عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من عام 1403هـ – 1415هـ

ساهم خلال خدمته بالعمل الأمني بالمشاركة في التالي :

– وضع أسس برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة

– تطوير نظام ترقيم لوحات السيارات

– تفعيل أنظمة وزن الشاحنات على الطرق

– تطوير نظام المرور

– تطوير إدارة وتنظيم المرور خلال مواسم الحج والعمرة

– تطوير إدارة وتنظيم المشاة والحشود خلال مواسم الحج والعمرة

– تطوير تصميم وإدارة وتشغيل منشأة الجمرات

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