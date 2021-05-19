استقالة شربل وهبة وزير خارجية لبنان.. هذا الشرط وضعته السعودية لكنه رفضه

قدم وزير خارجية لبنان، شربل وهبة، استقالته للرئيس ميشال عون، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته واعتبرت مسيئة لدول الخليج.

شربل وهبة يثير غضباً واسعاً في الخليج.. ماذا قال

وذكر حساب الرئاسة اللبنانية على (تويتر) في تغريدة رصدتها (وطن)، ( الوزير شربل وهبه من بعبدا في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية).

الوزير شربل وهبه من بعبدا: في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للاساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية pic.twitter.com/Wj6L2Z9A6A — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 19, 2021

ويأتي اعلان طلب الإعفاء بعد تنديدات واسعة واستدعاء لسفراء لبنان في عدد من الدول بالإضافة إلى بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي طالب فيه وهبه “بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من اساءات غير مقبولة على الإطلاق”.

استقالة وزير الخارجية اللبناني بعد مقابلة تلفزيونية اثارت غضب دول خليجية. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 19, 2021

جاء ذلك بعدما دار جدال بين وزير الخارجية اللبناني والمحلل السعودي سلمان الأنصاري خلال لقاء على قناة “الحرة” الأمريكية.

ورد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة على “الأنصاري” : “انا من لبنان .. يهينني واحد من أهل البدو؟!”.

ورفض الوزير إهانة “الأنصاري”، لـ رئيسَ الجمهورية اللبنانية، وتساءل عن قاتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتقد الوزير سماح المذيعة “إهانة” الضيف السعودي لرئيس الجمهورية اللبنانية، قبل أن ينسحب من الأستوديو .

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة يرد على اهانة الرئيس اللبناني بالتسائل عمن قتل خاشقجي والطريقة التي تمت تصفيته بها كما يرد على من اهانه بأنه من اهل البدو. pic.twitter.com/7anR52L8M0 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 18, 2021

وفي اللقاء، ألمح “وهبة” إلى أن بعض دول الخليج دعمت تنظيم داعش.

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وقال: “جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، فدول المحبة جلبت لنا الدولة وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.

السعودية تهدد لبنان

في السياق ذكر مصدر لبناني أن الرياض طلبت من بيروت بأن يزور شربل وهبة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في منزله مقدّماً اعتذاراً خطياً ورسمياً من دول مجلس التعاون الخليجي (عما قاله) وإلا سيُصار إلى الذهاب نحو مواقف تصعيدية قد تصل إلى قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية.

المملكة العربية السعودية تطالب بأن يزور شربل وهبة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في منزله مقدّماً اعتذاراً خطياً ورسمياً من دول مجلس التعاون الخليجي وإلا سيُصار إلى الذهاب نحو مواقف تصعيدية قد تصل إلى قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية. pic.twitter.com/5a7nQzoTnr — SMM Arabic (@SMMArabic) May 18, 2021

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