هل أهدى رجل قطري السعودية هند القحطاني القصر الذي تعيش فيه بأمريكا!؟

نفت السعودية هند القحطاني ما يتداول عن قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، وقالت: “كله بدراهمي وفلوسي”.

هند القحطاني: والله ما في رجال أعطاني ريال واحد!

وقالت هند القحطاني، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق“سناب شات: ”غير صحيح أني معرفة على قطري وهو معطيني القصر.. كله بدراهمي وفلوسي.. شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع.. والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات“.

وأوضحت: ”عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين.. وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول“.

مصدر ثروة هند

وقالت هند إن دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقوم بعملها عبر حسابها على ”سناب شات“، هذا بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.

وأكدت أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.

ريم عبدالله تقلد هند القحطاني

وكانت الفنانة السعودية ريم عبدالله قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لهند القحطاني في برنامج “استديو 21” الذي يعرض على قناة MBC1.

وظهرت ريم عبدالله وهي تؤدي أحد فيديوهات هند القحطاني الشهيرة، وقلدت إيماءاتها الجسدية ونبرة صوتها، ما جعلها تتصدر التريند عبر “تويتر”.

من جانبها، ردت القحطاني تقليد ريم عبدالله، ونشرت صورة توثق تصدر اسمها في قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على “تويتر”، وعلقت: “أجمل وأظرف من يقلدني”.

وردت ريم عبدالله عليها: “لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا”.

#ريم_عبدالله #هند_القحطاني

لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا 👇🏻👇🏻..

شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي 🥰#جحفلة_المتربصين pic.twitter.com/nuboR3nuDq — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 14, 2021