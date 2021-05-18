البرازيلي نيمار واقتحام منزله
البرازيلي نيمار واقتحام منزله
Imageرياضة

نيمار ينجو من شخص مجنون حاول اقتحام منزله

كتب وطن
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ألقت الشرطة الفرنسية أنقذت نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار من محاولة اقتحام شخص مختل عقليًا “مجنون”، منزل اللاعب البرازيلي في بلدة “لاسيل سان كلاود” الفرنسية.

نيمار والحادثة

وقد كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية يوم الإثنين الماضي، أن الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على شخص غريب، تبين فيما بعد أنه لا يتمتع بكامل أهليته العقلية، قبل أن يتم وضعه داخل أحد مشافي للأمراض النفسية.

وحاول شخص مختل عقليًا من اقتحام منزل نيمار الكائن في بلدة لاسيد سان كلاود، عبر تسلق السور المحيط بمنزل اللاعب، عند الساعة الواحد والنصف فجرًا، قبل أن يتم رصده من قبل أفراد الأمن الذين يحرسون منزل اللاعب البرازيلي.

الشخص المجنون ومنزل نيمار

وأضافت الصحيفة، ” تمكن الشخص من الاقتراب على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي لمنزل نيمار، ومحاولة التسلق عبر الحائط قبل أن يتم القبض عليه”.

وبينت، أن الشخص المختل عقليًا تصرفه كان يحاول نقل رسائل دينية إلى اللاعب البرازيلي التي كانت بحوزته بعد إلقاء القبض عليه.

نيمار وتجديد العقد

وقد جدد اللاعب البرازيلي نيمار عقده مؤخرًا مع فريق باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم إضافية حتى صيف عام 2025، وانضم نيمار إلى الفريق الباريسي “البي أس جي” منذ صيف عام 2017م.

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وتمكنت إدارة باريس سان جيرمان، من الحفاظ على اللاعب، وقطع الطريق أمام ناديه السابق فريق برشلونة الإسباني الذي حاول التفاوض مع اللاعب نيمار من أجل عودته إلى برشلونة، وسعي رئيس برشلونة خوان لابورتا من أجل ذلك.

نيمار وبرشلونة

وأشارت تقارير إسبانية أن اللاعب نيمار قبل تجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مرة أخرى، كان يرغب في العودة إلى ناديه السابق برشلونة وموافقته على التأقلم مع الظروف والأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

لكن اللاعب في نهاية المطاف اختار المال على حساب برشلونة وتجديد عقده مع الفريق الباريسي، ووصل راتب نيمار وعقده الجديد إلى 35 مليون يورو سنويًا.

نيمار ومبابي

وقالت تقارير فرنسية، بأن النجم الفرنسي كليان مبابي لم يحسم مصيره مع الفريق الباريسي والرغبة في الرحيل إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

كما أن تقارير قد أشارت إلى أن اللاعب قد يوافق من أجل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بمساواة براتب نيمار داخل الفريق.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 79 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، يليه في المركز السادس فريق لنس برصيد 56 نقطة.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 46 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي  

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 26 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب كيفن فولاند المهاجم في فريق موناكو برصيد 16 هدف، متساويًا مع اللاعب لودوفيك أجورك مهاجم ستراسبورج بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الرابع جاء اللاعب بوراك يلماز المهاجم في فريق ليل الفرنسي برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع أندي ديلورت مهاجم فريق مونبلييه برصيد 14 هدفًا.

أما في خامس الترتيب بولاي ديا اللاعب في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أندي ديلورت المهاجم فريق مونبلييه بنفس رصيد الأهداف.

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