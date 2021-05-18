نيمار ينجو من شخص مجنون حاول اقتحام منزله

ألقت الشرطة الفرنسية أنقذت نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار من محاولة اقتحام شخص مختل عقليًا “مجنون”، منزل اللاعب البرازيلي في بلدة “لاسيل سان كلاود” الفرنسية.

نيمار والحادثة

وقد كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية يوم الإثنين الماضي، أن الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على شخص غريب، تبين فيما بعد أنه لا يتمتع بكامل أهليته العقلية، قبل أن يتم وضعه داخل أحد مشافي للأمراض النفسية.

ليكيب : رجل غريب يحاول في الساعات الأولى من يوم السبت إلى الأحد التسلل إلى ممتلكات النجم البرازيلي نيمار في باريس. 🗞️ليكيب : الرجل قال "كنت أحمل حقيبة ظهر مليئة بالأناجيل أردت إرسالها إلى لاعب كرة القدم لنقل" كلمة الله ". pic.twitter.com/Ify6wXa05V — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) May 17, 2021

وحاول شخص مختل عقليًا من اقتحام منزل نيمار الكائن في بلدة لاسيد سان كلاود، عبر تسلق السور المحيط بمنزل اللاعب، عند الساعة الواحد والنصف فجرًا، قبل أن يتم رصده من قبل أفراد الأمن الذين يحرسون منزل اللاعب البرازيلي.

الشخص المجنون ومنزل نيمار

وأضافت الصحيفة، ” تمكن الشخص من الاقتراب على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي لمنزل نيمار، ومحاولة التسلق عبر الحائط قبل أن يتم القبض عليه”.

نيمار عن لاعبيه المفضلين ( غير البرازيليين ) : عندما كنت صغيرًا كنت أحب مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان ، لامبارد ، روني ، بيكهام 🔥🔥🛑🛑 pic.twitter.com/LEAoEtcI3Q — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 11, 2021

وبينت، أن الشخص المختل عقليًا تصرفه كان يحاول نقل رسائل دينية إلى اللاعب البرازيلي التي كانت بحوزته بعد إلقاء القبض عليه.

نيمار وتجديد العقد

وقد جدد اللاعب البرازيلي نيمار عقده مؤخرًا مع فريق باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم إضافية حتى صيف عام 2025، وانضم نيمار إلى الفريق الباريسي “البي أس جي” منذ صيف عام 2017م.

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وتمكنت إدارة باريس سان جيرمان، من الحفاظ على اللاعب، وقطع الطريق أمام ناديه السابق فريق برشلونة الإسباني الذي حاول التفاوض مع اللاعب نيمار من أجل عودته إلى برشلونة، وسعي رئيس برشلونة خوان لابورتا من أجل ذلك.

نيمار وبرشلونة

وأشارت تقارير إسبانية أن اللاعب نيمار قبل تجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مرة أخرى، كان يرغب في العودة إلى ناديه السابق برشلونة وموافقته على التأقلم مع الظروف والأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

نيمار بعد حرمانه من نهائي الكأس : أرغب بمعرفة الشخص الذي وضع قوانين البطاقات لانه يستحق التصفيق

يا لها من مهزلة … pic.twitter.com/JWDO5VxFaK — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) May 14, 2021

لكن اللاعب في نهاية المطاف اختار المال على حساب برشلونة وتجديد عقده مع الفريق الباريسي، ووصل راتب نيمار وعقده الجديد إلى 35 مليون يورو سنويًا.

نيمار ومبابي

وقالت تقارير فرنسية، بأن النجم الفرنسي كليان مبابي لم يحسم مصيره مع الفريق الباريسي والرغبة في الرحيل إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

كما أن تقارير قد أشارت إلى أن اللاعب قد يوافق من أجل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بمساواة براتب نيمار داخل الفريق.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 79 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي تعلن إيقاف البرازيلي #نيمار مباراة ما سيمنعه من المشاركة مع فريقه #سان_جيرمان في نهائي كأس فرنسا ضد #موناكو الأربعاء المقبل حيث سبق إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة pic.twitter.com/BuicDhv210 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 14, 2021

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، يليه في المركز السادس فريق لنس برصيد 56 نقطة.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 46 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 26 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب كيفن فولاند المهاجم في فريق موناكو برصيد 16 هدف، متساويًا مع اللاعب لودوفيك أجورك مهاجم ستراسبورج بنفس رصيد الأهداف.

نيمار من تدريبات اليوم 📸⚽️ pic.twitter.com/6IrlKaQ5mB — نيمار بالعربي | neymararabic (@neymararabe10) May 14, 2021

وفي المركز الرابع جاء اللاعب بوراك يلماز المهاجم في فريق ليل الفرنسي برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع أندي ديلورت مهاجم فريق مونبلييه برصيد 14 هدفًا.

أما في خامس الترتيب بولاي ديا اللاعب في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أندي ديلورت المهاجم فريق مونبلييه بنفس رصيد الأهداف.

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