مباراة باريس سان جيرمان وموناكو
مباراة باريس سان جيرمان وموناكو
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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس فرنسا والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه موناكو في نهائي كأس فرنسا، مساء يوم الأربعاء 18-4-2021، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “فرنسا”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو عند الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، سوريا، لبنان، العراق، البحرين، قطر.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر والربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

وستنقل المواجهة الصعبة لكلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

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والتي ستكون عبر قناة “beIN Sports HD 2” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين فريق باريس سان جيرمان وموناكو المعلق في شبكة قنوات     ” beIN Sports”، المغربي الرياضي جواد بدة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا، على تشكيلة أساسية سيبدأ فيها اللقاء أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى الكوستاريكي “كيلور نافاس”.

أما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: لايفن كورزاوا، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، ماكسين كابو، كما سيكون في خط الوسط كلاً من: إدريسا جاي، أندير هيريرا

بينما سيعتمد المدرب الأرجنتيني في خط هجوم على الثلاثي، يوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي.

وسيغيب عن المباراة النجم البرازيلي نيمار عن المواجهة النهائية، بسب عقوبة الطرد والإيقاف لمباراة واحدة في تلك المسابقة.

معنويات وطموح فريق موناكو وباريس سان جيرمان

ويطمح فريق باريس سان جيرمان الذي يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تحققه الانتصار في مباراته الأخيرة أمام منافسه ريمس بأربع أهداف نظيفة دون رد في الدوري الفرنسي، ونجاحه في تقليص الفارق إلى نقطة وحيدة مع فريق ليل الفرنسي.

ومن ناحية أخرى، يطمح فريق موناكو والذي خاض مشوار طويلاً في مسابقة كأس فرنسا من الوصول إلى المواجهة النهائية، والسعي للتتويج بهذا اللقب للمرة السادسة في تاريخ مسيرته.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 79 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، يليه في المركز السادس فريق لنس برصيد 56 نقطة.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 46 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي  

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 26 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب كيفن فولاند المهاجم في فريق موناكو برصيد 16 هدف، متساويًا مع اللاعب لودوفيك أجورك مهاجم ستراسبورج بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الرابع جاء اللاعب بوراك يلماز المهاجم في فريق ليل الفرنسي برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع أندي ديلورت مهاجم فريق مونبلييه برصيد 14 هدفًا.

أما في خامس الترتيب بولاي ديا اللاعب في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أندي ديلورت المهاجم فريق مونبلييه بنفس رصيد الأهداف.

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