مواجهات عنيفة عند نقاط التماس بالضفة الغربية وجنود الاحتلال يهربون كالفئران في البيرة

شهدت مناطق التماس في الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع الإضراب العام الذي يخوضه الفلسطينيون في الضفة الغربية ومدن الداخل المحتلة.

مواجهات عنيفة وسقوط شهيد في الضفة الغربية

وأسفرت هذه الاشتباكات بحسب وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني وجرح العشرات في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الشاب إسلام غياض زاهدة (32 عاماً).

وذلك بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، النار عليه، بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

هكذا بدأت الثورات وهكذا تبدأ الانتفاضات…

يحيا صوت الشعب المنتفض،يحيا الاضراب العام والكلمة الموحدة..تحيا فلسطين🇵🇸#فلسطين_تنتفض #الضفة_تنتفض pic.twitter.com/mVHOQsWxHH — 𝐵𝑎𝑦𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒ℎ (@bayan_saleh21) May 18, 2021

وارتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الأخير إلى 23 بينهم طفلان.

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مدينة البيرة في الضفة الغربية وهروب جنود الاحتلال كالفئران

وفي مدينة البيرة في الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

أين ستهربون من ردة الغضب

في صدر شعب كامل يحترف الغضب؟#الضفة_تنتفض #Palestine pic.twitter.com/QDZUI9KkCL — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 18, 2021

فيما قالت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق رصاص من أسلحة أوتوماتيكية تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت إيل شمال البيرة.

⭕⭕ انتفض أهل #الضفة لمساندة أهلهم في #غزة إصابة جنديين إسرائيليين برصاص مقاومين قرب مدخل #البيرة بالضفة الغربية pic.twitter.com/vxdZT7iY4e — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 18, 2021

ما دفعها إلى الانسحاب وترك معداتها كما أفادت مصادر إسرائيلية عن إصابة جنديين في المواجهات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل الثلاثاء مع 97 إصابة لمحتجين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الإصابات توزعت بين 5 بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المطاطي، و84 بالاختناق بالغاز.

التظاهرات تعم انحاء مدن الضفة الغربية اليوم نصرة لغزة واهلها وهذه احدي المسيرات اليوم في الخليل تنادي علي المقاومة #الضفة_تنتفض #غزة_تنتصر_للقدس #غزه_تقاوم pic.twitter.com/yKyyU1jioo — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 18, 2021

إضافة إلى 3 إصابات نتيجة اعتداء بالضرب وحروق وسقوط خلال المواجهات.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

إذ أطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة “بيت إيل” المقامة على أراضي البيرة، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديداً بالعدوان على شعبنا.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة جماهيرية مركزية انطلقت في بيت لحم، تنديداً بالعدوان على شعبنا.

وانطلقت مسيرة جماهيرية دعت إليها القوى الوطنية، من منطقة باب الزقاق، وصولاً إلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، حيث هاجمها جنود الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وفي محافظة طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط مصانع “جيشوري” الكيماوية الاستيطانية غرب المدينة، واعتقلت على إثرها قوات الاحتلال 5 شباب.

حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، حسب ما ذكرته وكالة القدس للأنباء.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال في عدة مناطق، واندلعت مواجهات في أحياء رأس العامود والثوري وعين اللوزة قرب بلدة سلوان، وفي بلدات الطور والعيسوية وحزما.

كما اندلعت مواجهات قرب حاجز قلنديا العسكري، عقب إغلاقه أمام مركبات المواطنين من قبل الاحتلال، ما تسبب في أزمة مرورية.

وسائل إعلام محلية أضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت على حاجز مخيم شعفاط، وسط إطلاق لقنابل الغاز بعدما هاجم الاحتلال شباب المخيم خلال إغلاق الشوارع تمهيداً للإغلاق الشامل.

كما أغلقت قوات الاحتلال عدة شوارع ببلدة عناتا في القدس، قبيل بدء الإضراب العام، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب.

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