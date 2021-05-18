مدير عام الجوازات الأردنية يفضح وسيم يوسف

فضح مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الأردنية فهد العموش، الداعية الأردني المجنس إماراتياً، وسيم يوسف، وكشف حقيقة تخليه عن الجنسية الأردنية، ومزاعمه بأنه مصري الاصل وليس فلسطينياً.

وأكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش أن وسيم يوسف يحمل جواز السفر الأردني، ولا يوجد ما يشير الى تخليه عن الجنسية الأردنية.

وأضاف “العموش” أن أخر عملية تجديد لجواز سفره كانت في عام 2009، أي أن صلاحيته انتهت عام 2014، ولم تجدد بعد ذلك.

وكان “وسيم” قال في مداخلة عبر غرفة الدردشة “كلوب هاوس” إنه مصري الاصل وليس فلسطينياً، ولم يكن يوما كذلك، ولم يحمل هوية او جنسية فلسطينية.

وقال “وسيم” إنّ اسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.

وسيم يوسف يدافع عن الإحتلال ويهاجم قادة حماس!!

ويواصل وسيم يوسف، مهاجمة حركة حماس، والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي يبدي دعمه المبطن للاحتلال .

وينشر “يوسف” تغريدات مسيئة للمقاومة الفلسطينية، في حين لم يبدي أي ادانة للمجازر التي ترتكبها طائرات الإحتلال الحربية بحق الأطفال والنساء في القطاع .

واحتفى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال بتغريدة لوسيم يوسف، هاجم فيها إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ووصف أدرعي تغريدة الداعية الإماراتي بأنها “صرخة حق!”.بينما انتقد المغردون ما كتبه يوسف واحتفاء أدرعي به.

إنها صرخة حق!

صرخة واقع، أين المسلم من أخيه المسلم في غزة الذي يتعرض يوميًا لأبشع انواع الاستغلال.

سكان غزة دروعًا بشرية لصواريخ إرهابية.

سكان غزة يصابون بصواريخ الإرهاب التي تخطىء هدفها..

أين العالم الإسلامي

أنقذوا سكان غزة من حماس https://t.co/6kQyF5jrIO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي عدوانه الهمجي على قطاع غزة ، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة أكثر من 1400 مواطناً غالبيتهم من الأطفال والنساء والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.