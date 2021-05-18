كويتية (فاتنة) تثير الجدل في هذا الفيديو: (أي أحد محتاج خدامة كويتية أنا موجودة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو لسيدة كويتية فاتنة، تريد أن تعمل خادمة وأعلنت استعدادها لذلك في أي دولة.

ماذا فعلت هذه الكويت ذلك وخرجت بهذا الفيديو؟!

وظهرت السيدة الكويتية وقد بدا عليها الغضب الشديد، وهي تعلن عن استعدادها للعمل خادمة في أي دولة، مقابل الأكل والشرب والمعاش.

كويتية: راضية أصير خدامة بأي دولة ثانية.. علشان ما ادفع ايجار pic.twitter.com/K5omDbzFnl — ترند (@Trendnews) May 18, 2021

وقالت ما نصه:(أنا مواطنة كويتية وراضية أصير خدامة بأي دولة ثانية، وراضية أكون عايشة عند ناس وأخدمهم عشان شنو؟.. أكل وأشرب عندهم ويعطوني معاش وما أدفع إيجار.)

وأضافت في نبرة غاضبة: (أنا ما راح أقدر على إيجار ولا أكل ولا شيء.. فأي أحد محتاج خدامة كويتية فأنا موجودة.)

واختتمت (سوا لي فيزا وأجي اشتغل عندكم في البيت وأتوقع وايد بنات راح يسون نفسي لأن الحل الأخير نصير خدم.)

تردي الأوضاع المعيشية في الكويت

ويبدو أن حديث السيدة الكويتية الغاضبة جاء في سياق اعتراضها على تردي الأوضاع المعيشية بالدولة.

وفجر المقطع موجة غضب بين الكويتيين الذين رأوا أن طلبها العمل كخادمة حتى لو من باب إظهار الاعتراض على الوضع الاقتصادي الصعب، هو إهانة لنساء الكويت.

وأشار البعض إلا أنه كان يمكنها التعبير عن رأيها بأسلوب أفضل من هذا ليس فيه انتقاص من شأن الكويتيات اللائي تحدثت باسمهن.

القطاع الاستثماري في الكويت يتكبد خسائر فادحة

وكشف تقرير لمركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية أن القطاع الاستثماري تكبد خسائر فادحة من بداية أزمة جائحة كورونا العام الماضي، وخصوصاً في ظل الضغوط غير المسبوقة على العمالة الوافدة في الكويت.

وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 50% من الوحدات السكنية والتجارية في القطاع الاستثماري تبحث عن مستأجرين أو مشترين، فيما تتزايد الضغوط على الشركات العقارية والملاك الذين يواجهون أزمات لم تشهدها البلاد من قبل.

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وجاء في التقرير أن إجمالي خسائر قطاع العقار الاستثماري في الكويت بلغت ما يقرب من 800 مليون دولار، في عام 2020، فيما بلغت خسائر الربع الأول من العام الجاري ما يقرب من 290 مليون دولار.

ويبلغ متوسط قيمة إيجار الوحدة السكنية التي يستأجرها الوافد مع عائلته (شقة مكونة من غرفتين وصالة) ما يقرب من 950 دولاراً، فيما تبلغ قيمة إيجار شقة مكونة من غرفة وصالة 700 دولار.

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