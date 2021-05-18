“شاهد” رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور يهدد وزير الرياضة المصري

هاجم رئيس الزمالك المصري السابق مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة يوتيوب مساء اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة أشرف صبحي واللجنة المؤقتة التي تدير إدارة النادي في الوقت الحالي بعد إقالة منصور بتهم الفساد.

فقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية في وقت سابق في بيان صحفي لها، عن عزل رئيس الزمالك المصري السابق مرتضى منصور بتهمة الفساد المالي داخل القلعة البيضاء، إلى جانب تكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة.

مرتضى منصور والمخالفات المالية

وقال مرتضى منصور في فيديو خرج به عبر حسابه، قائلاً: “أعد لك مفاجأة يا أشرف يا صبحي، وستكون في الفيديو القادم، سيجعل كيانك يسقط، ولو الحكومة محترمة ستجعلك تذهب إلى المنزل، وهذا الأمر ليس له علاقة بشخصي ولكن هناك مفاجأة وراء السبب الحقيقي للغل الذي تحمله لي”.

وأردف منصور، ” أنا بالفعل ارتكبت ثلاثة مخالفات مالية من أصل 60 مخالفة في ثلاثة تقارير، وأعترف بهم، المخالفة الأولى هي خطأ إجرائي في صرف شيكات للمقاولون العرب، والإدارة المالية كانت السبب في المشكلة، وقمت بفصلهم من العمل وأعادهم عماد عبد العزيز”.

وأضاف، ” بينما المخالفة الثانية، وصل الكهرباء جاء بمبلغ 44 ألف جنيه، وهناك ولد كان يعمل في النادي صرف لهم المبلغ مرة بأصل الإيصال ومرة بالصورة”.

مرتضى منصور والمخالفة الثالثة

واستكمل منصور حديثه، ” لكن مخالفتي الثالث هو موظف شركة جاء ليقوم بتركيب لافتات في النادي، وأخبرني أن تكلفتها مليون و200 ألف جنيه، وتم صرف مبلغ مليون و900 ألف من خزينة النادي والموظف أخذ 200 ألف جنيه في يده، وأنا قمت بتحويل المسؤولين عن الواقعة للنيابة العامة”.

مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك على مقعد الرئيس، ومعه في القائمة نجله أحمد، وهاني زادة pic.twitter.com/sKARyuOaLC — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) May 17, 2021

وأوضح رئيس الزمالك السابق منصور، بقوله: ” أجهز ملف مكون من 108 صفحة، مستند فيه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وميثاق اللجنة الأولمبية لكرة القدم.

وكذلك ملف آخر لحالة التنمر أنا ولاعب الزمالك الحالي شيكابالا، وتركي أل الشيخ، بالإضافة إلى ملف خاص عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى”.

وسيتم تسليم تلك الملفات المترجمة باللغة الإنجليزية، مع وفد على أعلى المستويات باليد إلى اتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

مرتضى منصور والمهلة

وأعطى مرتضى منصور مدة زمنية إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لمدة أسبوع حتى يتم تجهيز الملفات، من أجل إعادة الشرعية إلى نادي الزمالك المصري.

مهددًا بقوله:” تسليم تلك الملفات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيضع الكرة المصرية وأنت من ستتحمل النتيجة”.

مرتضى منصور : أنا بقالي فترة بجهز الملفات للجنة الأولمبية الدولية والفيفا وقدامي اسبوع هتترجم وتتبعت، بقول للوزير أشرف صبحي راجع نفسك ورجع الشرعية لنادي الزمالك، قدامك فرصة تصلح الغلط اللي عملته وترجع الحق لأصحابه لاني بعد ما أبعت الملفات دي معرفشي هيحصلي ايه ولا للكرة المصرية pic.twitter.com/yHbRWw73bX — Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) May 18, 2021

وختم منصور حديثه، ” حققت مع نادي الزمالك بطولات وألقاب لم يحققها أحد، حيث أن نصف ألقاب الدوري المحلي كان في فترة ترأسي للفريق، ومنذ أن كنت عضو في مجلس إدارة كمال درويش الذي لم يتحدث أبدًا وكنت آنذاك مشرفًا على الكرة داخل النادي”.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 48 نقطة بعد تحقيقه الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

ان شاء الله بعد اجازة العيد هيكون ملف الفيفا وملف اللجنة الاولمبية الدولية اترجموا. بعد أن تم الانتهاء اليوم الثلاثاء ١١ مايو من اعداد الملفيين باللغة العربية بحمد الله في 125 صفحة ومعاهم 300 مستند . pic.twitter.com/VuS0BuhZO7 — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) May 11, 2021

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 36 نقطة، يليه في المركز الرابع بيراميدز برصيد 34 نقطة.

صعود سموحة وتراجع الاتحاد السكندري

وفي المركز الخامس جاء فريق سموحة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا بذلك مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط في المركز السابع من الترتيب.

يليه في المركز الثامن غزل المحلة متساويًا بعدد النقاط مع أصحاب المركزين السابقين، كما وجاء في المركز التاسع فريق إنبي برصيد 28 نقطة، أما في المركز العاشر احتل فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

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