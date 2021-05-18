اضراب الكرامة.. الفلسطينيون على قلب رجل واحد من الخليل حتى الجليل

عم الإضراب الشامل، الثلاثاء، البلدات العربية في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية المحتلة، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والأقصى، والذي أطلق عليه اسم اضراب الكرامة.

اضراب الكرامة

وأظهرت مقاطع فيديو وصور رصدتها “وطن”، التزام الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل والضفة الغربية والقدس بالإضراب الشامل، فيما ينتظر أن تنطلق مظاهرات في أغلب مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، احتجاجاً على “المجازر الإسرائيلية” بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الداخل المحتل.

تغطية خاصة | من البحر إلى النهر.. إضراب شامل في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة#انتفاضة_من_البحر_للنهر#إضراب_فلسطين#إضراب_الكرامة pic.twitter.com/qGAFIptUig — نون بوست (@NoonPost) May 18, 2021

في يوم الإضراب الشامل.. إضراب شامل يعم بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة#إضراب_فلسطين pic.twitter.com/NRmim0GSX3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 18, 2021

صور| إضراب شامل في نابلس استعدادًا للاشتـــباك الموحد مع الاحتلال في كل أرجاء #فلسطين.#إضراب_فلسطين pic.twitter.com/bNsSXkldfQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 18, 2021

التزام شامل في اضراب الكرامة

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام في الضفة ومدن الداخل المحتل.

في يوم #إضراب_فلسطين من البــحر إلى النهــر.. إضراب شامل يعم مدينة أم الفحم المحتلة. pic.twitter.com/dc9gOlDwPF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 18, 2021

فيما لاقت الدعوة إلى الإضراب الشامل قبولاً واسعاً عبر منصات التواصل، حيث رأى نشطاء ومغردون أن توحيد الصف أمام الاحتلال هو أولى خطوات الانتصار.

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وأشاروا إلى أن الإضراب العام الذي خاضه الشعب الفلسطيني عام 1936، والذي استمر لـ 6 أشهر كاملة، وفق ما ذكره موقع “عرب 48”.

إجماع على ضرورة إنجاح الإضراب العام

وطالبت “قيادة القوى الوطنية والإسلامية” الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقاً من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهراً، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

وكانت اللجنة المركزية لحركة “فتح” دعت، مختلف قطاعات شعبنا إلى الالتزام التام بإنجاح الإضراب الشامل، انسجاماً مع بيان لجنة المتابعة العربية في أراضي 48، وتأكيداً على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده.

كما دعت لجنة المتابعة العربية العليا في أراضي 48 إلى الإضراب الشامل في المدن والبلدات الفلسطينية، رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

فيما كان مجلس الوزراء قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيراً عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس.

إغلاق شامل وشوارع خالية

وفي بيت لحم، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المحال التجارية والمؤسسات والمدارس والجامعات أغلقت أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة.

الإضراب الشامل يعم في مدينة سخنين في يوم #إضراب_فلسطين. pic.twitter.com/y0rKlnvDcB — الجرمق (@aljarmaqnet) May 18, 2021

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوى وفعاليات ومؤسسات محافظة بيت لحم للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة الغضب الجماهيري التي ستنطلق من منطقة باب الزقاق الساعة الواحدة ظهراً.

كما أعلنت مختلف الأطر الشعبية والجماهيرية واللجان والحركات والفعاليات السياسية والوطنية الالتزام بقرار الإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، الثلاثاء، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

بينما دعت كل من حركتي حماس وفتح إلى إضراب شامل بالضفة للتعبير عن التضامن مع ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل منذ 9 أيام.

فيما دعت لجنة الرؤساء والعديد من السلطات المحلية في بيانات منفصلة المواطنين العرب إلى الالتزام بالإضراب والمشاركة في الفعاليات النضالية.

كما دعت إلى وقف العدوان على قطاع غزة، والعدوان المستمر على القدس المحتلة، والمسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع البلدات العربية، بما فيها مدن الساحل

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