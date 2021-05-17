“حطب جهنم” .. دنيا بطمة تُشعل المواقع وهجوم الجمهور عليها بسبب استعراض مؤخرتها!

هاجم الجمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد نشرها صوراً جديدة، تعمدّت فيها استعراض مؤخرتها بطريقةٍ فاضحة.

وجاء في تعليقات الجمهور الساخرة من دنيا بطمه: “شفنا السيليكون الرقبه بتنكسر”.

وكتب آخر: “حطب جهنم”.

وتساءل آخر عن موقف زوجها من هذه الصور التي تنشرها: “زوجها وين موقعه من الاعراب؟!”.

دنيا بطمة تثير الجدل بصورها في نهار رمضان

قبل ايام، أثارت دنيا بطمه حيرةً بين متابعيها بسبب اختلاف ملامحها في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت دنيا بطمه مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي ترتدي عباءة رمضانية، وتضع مكياجاً صارخ.

وعلقت دنيا بطمه على الصور قائلة: “بالصحة فطوركم، أحبكم جميعاً”.

وتساءل الجمهور حول ما حدث لملامح دنيا بطمه التي بدت مختلفة تماماً، وخمن بعضهم أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما قال آخرون إنها أكثرت من التأثيرات والتعديلات على الصورة باستخدام الفلاتر وبرنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

كما هاجم آخرون دنيا بطمه بسبب وضعها مكياجاً صارخاً في نهار رمضان، واعتبروا أنه لا يليق بحرمة الشهر الفضيل.

مي العيدان تنشر صورة دنيا قبل التجميل

وفي هذا السياق، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان قبل أيام صورة من الأرشيف لدنيا بطمه وتسببت بضجة وتعليقات ساخرة .

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها مي العيدان للفنانة المغربية، فبينما هاجم البعض الإعلامية الكويتية وطالبوها بعدم التدخل في شؤون غيرها، ذهب البعض في تعليقاتهم الى السخرية من شكل دنيا بطمة قبل عمليات التجميل .