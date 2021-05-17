مقطع فيديو يظهر أولى خطوات رونالدو للرحيل عن يوفنتوس

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، من منزله عبر سيارة نقل كبيرة المقام في مدينة تورينو إلى مكان غير معلوم.

وتعد تلك الخطوة التي أقدم إليها صاروخ ماديرا رونالدو توشك على قرب رحيله عن فريق يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري.

رونالدو والوجهات المحتملة

وكشفت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية، أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لدون رونالدو في الانتقالات الصيفية، من أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، مع الاحتمالات الضيفة بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

تحميل أسطول سيارات رونالدو

ونشرت العديد من وسائل الاعلام الإيطالية، مقطع فيديو أظهرت فيه عملية تحميل سيارات مهاجم وهداف فريق يوفنتوس والدوري الإيطالي رونالدو في شاحنة كبيرة، في شاحنة كبيرة تابعة لشركة “رودو كارغو” (Rodo Cargo) البرتغالية للشحن، ومقرها لشبونة.

وأضافت تلك التقارير، قائلة: ” تم تحميل الشاحنة ب 7 سيارات فارهة يمتلكها رونالدو إلى وجهة غير معروفة حتى الآن.

O portal Per Sempre Calcio, publicou um video no qual aparece os carros de Cristiano Ronaldo serem transportados! Será mais um indício de um adeus de Cristiano Ronaldo da Juventus? Vamos rezar que SIIIIUUUU! 🎥 @persemprecalcio pic.twitter.com/qljM9HKXuk — LA MÁQUINA CR7 (@CR7LAMAQUINA) May 17, 2021

رونالدو وهواة السيارات الفارهة

ويعد النجم البرتغالي رونالدو من هواة وعشاق جمع السيارات الفارهة، وقد قدرت السيارات التي يمتلكها رونالدو العام الماضي والتي وصلت إلى أكثر من 22 مليون دولار.

"رحيل سياراته".. هل اقترب رونالدو من مغادرة يوفنتوس؟🧐 مقطع فيديو يظهر سيارات رونالدو وهي تُنقل من منزله في تورينو.📹 "فوتبول إيطاليا": وصول تلك السيارات كان علامة كبيرة على انضمام رونالدو إلى يوفنتوس.🤔 مغادرة السيارات منزل رونالدو ربما تكون علامة فاصلة على رحيل البرتغالي.⚽️ pic.twitter.com/gV8kQ2oPkJ — Yallakora (@Yallakoranow) May 17, 2021

ومن أبرز تلك السيارات هي “سيارة بوغاتي” وتبلغ قيمتها نحو 11.7 مليون دولار، كما أنها تعد من السيارات الفريدة والمعدودة في أرجاء العالم.

والدة رونالدو وسبورتنغ لشبوبة

وقالت ماريا دولوريس والدة رونالدو في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة “TVI 24″ البرتغالية، قائلة: ” سأتحدث مع رونالدو من أجل محاولة إقناعه بالعودة الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي واتداء ألوان سبورتنغ لشبونه من جديد”.

📹| الهدف المئة لكريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس 🔥🔥 pic.twitter.com/oTy1n5vanZ — 1G1G1A (@1G1G1A) May 12, 2021

رونالدو وفريق سبورتنغ لشبونة

وقد بدأ صاروخ مادريرا رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

رونالدو والرغبة بالرحيل

وقد ارتبط اسم رونالدو في العديد مع الأندية عقب رغبة اللاعب البرتغالي رونالدو في الرحيل عن فريق يوفنتوس مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، مع الاحتمال الضيف بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد وسبورتنيغ لشبونة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

36 هدفًا مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم 🤩 29 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه 🔝 777 هدفًا في مسيرته الكروية ⚽️⚽️⚽️ الدون كريستيانو رونالدو 🐐🔥 pic.twitter.com/88l4ICXJtR — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 15, 2021

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة، بينما في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق بولونيا برصيد 40 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر من الترتيب.

وفي المركز الثالث عشر احتل فريق فيورنتينا برصيد 39 نقطة، متساويًا مع فريق جنوى الذي جاء في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما في المركز الخامس عشر فريق سبيزيا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس عشر فريق كالياري.

وآتى في المركز السابع عشر تورينو برصيد 35 نقطة، بينما في المركز الثامن عشر بينفينتو برصيد 32 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق كروتوني برصيد 22 نقطة، أما في أدنى الترتيب بارما برصيد 20 نقطة في منافسات ترتيب الدوري الإيطالي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» اليوم الثلاثاء أنه في حال رحيل كريستيانو رونالدو.. فإن إدارة يوفنتوس ستتجه للتعاقد مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أو ممفيس ديباي نجم ليون كما ستحاول الدخول في الصراع على خدمات إيرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند… فهل اقترب رحيل CR7? pic.twitter.com/Y3NWWfpHRa — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) March 23, 2021

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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