رونالدو وأسطول السيارات الفارهة
رونالدو وأسطول السيارات الفارهة
Videoرياضة

مقطع فيديو يظهر أولى خطوات رونالدو للرحيل عن يوفنتوس

كتب وطن
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تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، من منزله عبر سيارة نقل كبيرة المقام في مدينة تورينو إلى مكان غير معلوم.

وتعد تلك الخطوة التي أقدم إليها صاروخ ماديرا رونالدو توشك على قرب رحيله عن فريق يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري.

رونالدو والوجهات المحتملة

وكشفت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية، أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لدون رونالدو في الانتقالات الصيفية، من أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، مع الاحتمالات الضيفة بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

تحميل أسطول سيارات رونالدو

ونشرت العديد من وسائل الاعلام الإيطالية، مقطع فيديو أظهرت فيه عملية تحميل سيارات مهاجم وهداف فريق يوفنتوس والدوري الإيطالي رونالدو في شاحنة كبيرة، في شاحنة كبيرة تابعة لشركة “رودو كارغو” (Rodo Cargo) البرتغالية للشحن، ومقرها لشبونة.

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وأضافت تلك التقارير، قائلة: ” تم تحميل الشاحنة ب 7 سيارات فارهة يمتلكها رونالدو إلى وجهة غير معروفة حتى الآن.

رونالدو وهواة السيارات الفارهة

ويعد النجم البرتغالي رونالدو من هواة وعشاق جمع السيارات الفارهة، وقد قدرت السيارات التي يمتلكها رونالدو العام الماضي والتي وصلت إلى أكثر من 22 مليون دولار.

ومن أبرز تلك السيارات هي “سيارة بوغاتي” وتبلغ قيمتها نحو 11.7 مليون دولار، كما أنها تعد من السيارات الفريدة والمعدودة في أرجاء العالم.

والدة رونالدو وسبورتنغ لشبوبة 

وقالت ماريا دولوريس والدة رونالدو في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة “TVI 24″ البرتغالية، قائلة: ” سأتحدث مع رونالدو من أجل محاولة إقناعه بالعودة الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي واتداء ألوان سبورتنغ لشبونه من جديد”.

رونالدو وفريق سبورتنغ لشبونة

وقد بدأ صاروخ مادريرا رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

رونالدو والرغبة بالرحيل

وقد ارتبط اسم رونالدو في العديد مع الأندية عقب رغبة اللاعب البرتغالي رونالدو في الرحيل عن فريق يوفنتوس مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، مع الاحتمال الضيف بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد وسبورتنيغ لشبونة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة، بينما في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق بولونيا برصيد 40 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر من الترتيب.

وفي المركز الثالث عشر احتل فريق فيورنتينا برصيد 39 نقطة، متساويًا مع فريق جنوى الذي جاء في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما في المركز الخامس عشر فريق سبيزيا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس عشر فريق كالياري.

وآتى في المركز السابع عشر تورينو برصيد 35 نقطة، بينما في المركز الثامن عشر بينفينتو برصيد 32 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق كروتوني برصيد 22 نقطة، أما في أدنى الترتيب بارما برصيد 20 نقطة في منافسات ترتيب الدوري الإيطالي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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