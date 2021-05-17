الميلان يهدر فرصة ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

أهدر فريق الميلان الإيطالي فرصة المشاركة والتأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل السلبي دون أهداف أمام منافسه كالياري في الدوري الإيطالي.

الميلان والأداء المتواضع

وقدم فريق الميلان الإيطالي عرض متواضعًا مع صنع القليل من الفرص في مواجهة منافسه أمام فريق كالياري، حيث كان ضمان تحقيق فوزه على منافسه سيسعى إلى تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم عام 2013-2014.

بينما احتفل منافسه كالياري في البقاء في دوري الدرجة الأولى الممتازة، قبيل انطلاق المباراة، بعد تعادل بنيفنتو صاحب المركز الثامن عشر من الترتيب مع منافسه كروتوني.

الميلان وأتالانتا

وسيخوض فريق ميلان الإيطالي بعد تعادله السلبي أمام منافسه المستضيف فريق أتالانتا، الذي يحتل في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، الأسبوع القادم.

بينما سيلعب فريق نابولي أمام منافسه فيرونا هيلاس فيرونا الذي يحتل في المركز العاشر من دوري “الكالتشيو”، بينما سيخوض فريق يوفنتوس الإيطالي خارج أرضه أمام منافسه بولونيا الذي يحتل في المركز الحادي عشر.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

🎙️ إليكم تصريحات الميستر بيولي بعد التعادل مع كالياري 👇#ميلان_كالياري | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/IXbzZCDBDM — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 16, 2021

الميلان ونابولي

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة، بينما في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق بولونيا برصيد 40 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر من الترتيب.

ترتيب جنوى وفيورنتينا

وفي المركز الثالث عشر احتل فريق فيورنتينا برصيد 39 نقطة، متساويًا مع فريق جنوى الذي جاء في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما في المركز الخامس عشر فريق سبيزيا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس عشر فريق كالياري.

رسمياً | انتهى موسم زلاتان ابراهيموفيتش مع الميلان بعد ظهور نتائج فحوصاته الطبية ، وبذلك يتغيب على آخر ثلاث مباريات للميلان امام كل من ( تورينو ، كالياري و اتالانتا) pic.twitter.com/zh87zphuuL — ᴹᴵᴸᴬᴺ ᴷᴵᴺᴳᴰᴼᴹ (@milankingdom_) May 12, 2021

وآتى في المركز السابع عشر تورينو برصيد 35 نقطة، بينما في المركز الثامن عشر بينفينتو برصيد 32 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق كروتوني برصيد 22 نقطة، أما في أدنى الترتيب بارما برصيد 20 نقطة في منافسات ترتيب الدوري الإيطالي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

36 هدفًا مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم 🤩 29 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه 🔝 777 هدفًا في مسيرته الكروية ⚽️⚽️⚽️ الدون كريستيانو رونالدو 🐐🔥 pic.twitter.com/88l4ICXJtR — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 15, 2021

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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