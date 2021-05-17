صواريخ القسام تضرب إسرائيل
صواريخ المقاومة تضرب إسرائيل
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المقاومة تحرق إسرائيل.. القسام تضرب بارجة حربية والصواريخ تصل هرتسيليا

كتب وطن
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أعلنت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب “القسام”، استهدافها.

رد صاروخي كبير على العدوان على قطاع غزة

وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا”.

وكشفت أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

قصف هرتسيليا شمال تل أبيب

هذا وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بصدور تقرير عن إصابة مباشرة لمنزل في “أسدود”، مضيفةً أن هناك “8 إصابات وحالات هلع من جراء إصابة مباشرة لمبنى في أسدود”.

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إسرائيل تطلب من سكان غلاف غزة الهروب للملاجئ

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قد تمّ الطلب من سكان مستوطنة أشكول الدخول إلى الأماكن المحصّنة حتى إصدار تعليمات أخرى.

كما طُلب الأمر ذاته بشكل فوري من المستوطنين الذي يقطنون في المستوطنات التي تبعد من مسافة صفر حتى 4 كلم عن الحدود مع قطاع غزة.

الإعلام الإسرائيلي أفاد بإصابة عدد من المباني في مستوطنة أشكول من دون وقوع إصابات في صلية الصواريخ الأخيرة باتجاه غلاف غزة.

كذلك دوّت صفّارات الإنذار في”كيرم شالوم”، وفي مستوطنتي “صوفا” و”حوليت”، بالإضافة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، “عسقلان” و”أسدود”.

حصيلة شهداء العدوان

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى (200) شهيد، فيما أصيب أكثر من 1100 فلسطيني بجراح مختلفة.

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