المقاومة تحرق إسرائيل.. القسام تضرب بارجة حربية والصواريخ تصل هرتسيليا

أعلنت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب “القسام”، استهدافها.

رد صاروخي كبير على العدوان على قطاع غزة

وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا”.

#عاجل صواريخ تضرب مبنيين بشكل مباشر في اسدود المحتلة. pic.twitter.com/D8MxS3yazk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 17, 2021

وكشفت أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

قصف هرتسيليا شمال تل أبيب

هذا وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

#صور وضعيات جنود الاحتلال خلال القصف الصاروخي بعشرات الصواريخ من قطاع غزة على عسقلان واسدود وبئر السبع. pic.twitter.com/Wy1Gx2hhSV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 17, 2021

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بصدور تقرير عن إصابة مباشرة لمنزل في “أسدود”، مضيفةً أن هناك “8 إصابات وحالات هلع من جراء إصابة مباشرة لمبنى في أسدود”.

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إسرائيل تطلب من سكان غلاف غزة الهروب للملاجئ

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قد تمّ الطلب من سكان مستوطنة أشكول الدخول إلى الأماكن المحصّنة حتى إصدار تعليمات أخرى.

#عاجل | الإعلام العبري يتحدث عن إصابة 8 مستوطنين بجراح اثر سقوط صواريخ على مبنيين في اسدود المحتلة. pic.twitter.com/YukIK5Oh22 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 17, 2021

كما طُلب الأمر ذاته بشكل فوري من المستوطنين الذي يقطنون في المستوطنات التي تبعد من مسافة صفر حتى 4 كلم عن الحدود مع قطاع غزة.

الإعلام الإسرائيلي أفاد بإصابة عدد من المباني في مستوطنة أشكول من دون وقوع إصابات في صلية الصواريخ الأخيرة باتجاه غلاف غزة.

كذلك دوّت صفّارات الإنذار في”كيرم شالوم”، وفي مستوطنتي “صوفا” و”حوليت”، بالإضافة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، “عسقلان” و”أسدود”.

حصيلة شهداء العدوان

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى (200) شهيد، فيما أصيب أكثر من 1100 فلسطيني بجراح مختلفة.

#صور من قصف الاحتلال لاستراحة المالديف غرب غزة pic.twitter.com/5eB5uj5ebp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 17, 2021

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