نابولي يضع أحلام يوفنتوس في مهب الريح

نجح فريق نابولي من تحقيق الفوز على مضيفه فيورنتينا في مباراته الأخيرة، بهدفين نظيفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع ال 37 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

وقد تمكن بذلك من الصعود إلى المركز الثالث ويضيق بذلك الحلم على فريق يوفنتوس من فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أهداف نابولي في شباك فيورنتينا

وسجل فريق نابولي الإيطالي أولى أهدافه في شباك فريق فيورنتينا عن طريق المهاجم “لورنزو إنسيني” في الدقيقة ال 57.

بينما جاء الهدف الثاني بطريق الخطأ سجله مدافع فيورنتينا “لورينزو فينوتي” في مرمى فريقه في الدقيقة ال76 من عمر زمن المباراة.

فاز فريق نابولي على مضيفه فيورنتينا 2-صفر اليوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيورنتينا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر. pic.twitter.com/6kbQAF6dJh — الجزيرة – رياضة (@AJASports) May 16, 2021

طرد لاعب فيورنتينا

وشهدت المباراة طرد المدافع في فريق فيورنتينا البولندي “بارتوميي دراغوفسكي” في الدقيقة ال56 بعد عرقلته لأحد لاعبي منافسه نابولي، حيث أكمل الفريق المباراة بعشرة من اللاعبين.

نابولي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

وصعد فريق نابولي الإيطالي إلى المركز الثالث برصيد 76 نقطة، حيث ضمن بذلك تؤهله إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما سيخوض المباراة القادمة والأخيرة أمام منافسه هيلاس فيرونا.

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الميلان ويوفنتوس

وقد تبقى الصراع بين الميلان ويوفنتوس في الصراع على المركز الرابع، من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث أنه يحتل المركز الخامس من ترتيب دوري “الكالتشيو” ولديه مباراة وحيدة أمام فريق بولونيا في الجولة الأخيرة.

دوري الابطال يقترب من نابولي، يبتعد عن يوفنتوس والحسم في الجولة الاخيرة — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) May 16, 2021

ويطلب من فريق يوفنتوس الإيطالي من تحقيق الفوز في المباراة القادمة، بالإضافة إلى انتظار تعثر فريق نابولي أو الميلان الذي سيخوض مباراة أمام فريق كالياري وكذلك أتالاتنا، من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس والفوز على الانتر ميلان

وحقق فريق يوفنتوس الفوز على متصدر الدوري الإيطالي الانتر ميلان في مباراة الأخيرة بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، والتي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي في جولة ال37 من الديربي الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

نابولي فاز على فيورنتينا 2-0 ✅

يوفنتوس تراجع للمركز الخامس مجددًا 😢

البيانكونيري مهدد بعدم التأهل لدوري الأبطال قبل جولة من النهاية 😵 pic.twitter.com/vxzv7WcjON — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 16, 2021

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الذي جاء في خامس الترتيب.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة، بينما في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

نابولي يشعل صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 🔥 بعد نجاحه في تخطي عقبة فيورنتينا بثنائية نظيفة 🔵 لورينزو إنسيني وصل إلى هدفه رقم 19 هذا الموسم في الدوري الإيطالي 🔝 pic.twitter.com/Eaq6IcU3Hg — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 16, 2021

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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