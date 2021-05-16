عملية دهس في حي الشيخ جراح
عملية دهس في حي الشيخ جراح
Videoتقارير

عملية دهس جريئة تستهدف جنود الإحتلال في حي الشيخ جراح .. وإعدام المنفذ من نقطة صفر

كتب وطن
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أصيب 7 جنود إسرائيليين اثنان وصفت جروحهم بحالة خطيرة، في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني، بسيارته، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة .

وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة إعدام عناصر من شرطة الإحتلال الإسرائيلي الشاب منفذ العملية، وهو داخل سيارته، من مسافة صفر، رغم إصابته.

وسادت حالة من الإستنفار وسط صفوف عناصر شرطة الاحتلال في مكان العملية، فيما وصل وزير الأمن الإسرائيلي وقائد الشرطة الى الموقع .

وبعد العملية، اعتدت قوات من شرطة الإحتلال الإسرائيلية على الصحفيين والمصورين عند الحاجز الذي وقعت عنده عملية الدهس الجريئة .

حي الشيخ جراح .. الشرارة الأولى 

ووقعت العملية في الحي الذي يعتبر الشرارة الأولى لبدء المواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل، إضافة الى العدوان على قطاع غزة حينما بدأت المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات ردا على ما يحدث في الحي، بعدما أمهلت فصائل المقاومة سلطات الإحتلال مهلة لوقف الانتهاكات في الحي لكنها تجاهلت ذلك .

يتبع ..

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