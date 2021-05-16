عملية دهس جريئة تستهدف جنود الإحتلال في حي الشيخ جراح .. وإعدام المنفذ من نقطة صفر

أصيب 7 جنود إسرائيليين اثنان وصفت جروحهم بحالة خطيرة، في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني، بسيارته، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة .

🔴 #عاجل| عملــ.ية دهــــ.س في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلـــ.ــة تؤدي الى 7 إصابات في صفوف جنـــ.ود الإحتــ.لال بينهم 2 بحالة خطيرة وتصفية المنفذ. pic.twitter.com/cg3xoPWoaa — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 16, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة إعدام عناصر من شرطة الإحتلال الإسرائيلي الشاب منفذ العملية، وهو داخل سيارته، من مسافة صفر، رغم إصابته.

📸 #شاهد| من مسافة صفر .. لحظة إعـــدام جنــود الإحتــ.ـــلال منفــذ عملــ.ية دهــــ.س في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلـــ.ــة أدت الى 7 إصابات في صفوف جنـــ.ود الإحتــ.لال بينهم 2 بحالة خطيرة. pic.twitter.com/Bcuc4nolWt — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 16, 2021

وسادت حالة من الإستنفار وسط صفوف عناصر شرطة الاحتلال في مكان العملية، فيما وصل وزير الأمن الإسرائيلي وقائد الشرطة الى الموقع .

📸 #شاهد| فيديو جديد لـعملــ.ية دهــــ.س في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلـــ.ــة أدت الى 7 إصابات في صفوف جنـــ.ود الإحتــ.لال بينهم 2 بحالة خطيرة واســـ.تشـهـــ.ــاد المنفذ. pic.twitter.com/uMKOLB0m9o — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 16, 2021

وبعد العملية، اعتدت قوات من شرطة الإحتلال الإسرائيلية على الصحفيين والمصورين عند الحاجز الذي وقعت عنده عملية الدهس الجريئة .

حي الشيخ جراح .. الشرارة الأولى

ووقعت العملية في الحي الذي يعتبر الشرارة الأولى لبدء المواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل، إضافة الى العدوان على قطاع غزة حينما بدأت المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات ردا على ما يحدث في الحي، بعدما أمهلت فصائل المقاومة سلطات الإحتلال مهلة لوقف الانتهاكات في الحي لكنها تجاهلت ذلك .

يتبع ..

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