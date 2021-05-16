(نايمة جنب ماما وصحيت كل شي حولي رماد).. طفلة فلسطينية تروي أهوال ما عاشته في قصف الرمال

تدول ناشطون، مقطع فيديو روت فيه طفلة فلسطينية أهوال ما عاشته جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الشقق السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، فجر الأحد، مشيرةً إلى أنها استيقظت ووجدت الرماد من حولها.

الطفلة نجت من الموت من مجزرة حي الرمال

الطفلة هي أحد الناجين من القصف الذي أحال أبنية سكنية في حي الرمال إلى كتل من الدمار، والذي أسفر عن استشهاد 25 شخصاً فيما ما زالت الجهود متواصلة لإنقاذ من تبقى تحت الأنقاض جراء القصف العنيف الذي استهدف مناطق سكنية كاملة.

تقول الطفلة إن إسرائيل قصفت المنطقة من دون سابق إنذار، وقالت وهي تبكي: ( كنت نايمة جنب ماما، فجأة بصحى بلاقي كل اللي حوليّ رماد، فش حدا (لا يوجد أحد) جنبي (…) بطلع فش حدا وراني، وصلنا على المشفى فش حدا برضه).

"كنت نايمة جنب ماما ، فجأة بصحى بلاقي كل إلي حواليّ رماد وفش حدا جنبي .. يلعن اليهود ، دمروني نفسياً قبل ما يدمروني جسدياَ "💔 📸 #شاهد| فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية تروي ما حدث معها لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها بحي الرمال في مدينة #غزة ليلة امس السبت. pic.twitter.com/oeudUtWjqJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 16, 2021

طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلتها وسوته بالأرض

الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عاماً قالت إن إسرائيل دمّرت نفسيتها قبل أن يتم تدميرها جسدياً، وأضافت أن أقارب لها تم قصفهم دون أن يتلقوا إنذاراً من قبل الاحتلال، مشيرةً إلى أنه تم تدمير البناء الذي كان أقاربها يعيشون فيه بالكامل.

رافعًا شارة النصر ✌️🇵🇸 لحظة خروج طفل من تحت ركام بيت قصفه الاحتلال في #غزة .. pic.twitter.com/qcFzPR0nBC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 16, 2021

المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي غير مسبوق في وقت مبكر الأحد، إذ دمرت الغارات أبنية سكنية وشوارع رئيسية بشكل كامل.

اقرأ أيضاً: عبدالله النفيسي يوجه نصيحة للشعب الفلسطيني ويدعو صهاينة العرب أن يخجلوا على دمهم

لحق بالمنطقة دمار هائل، طال الشوارع والمنازل التي تحولت إلى كتلة من الركام، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أبنية منهارة، فيما تحاول فرق الإنقاذ إنقاذ الناجين، حيث لا تزال عائلات عالقة تحت الأنقاض، وفقاً للطبيب محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

حبيبي يا بابا .. ثم سجد لربه وهو يبكى على طفله ..

الذين يستشهدون ليسوا عبارات في أخبار عاجلة

ولا رقم يضاف إلى أرقام الضحايا.

وراء كل شهيد قصة. وراء كل اغفاءة عين لطفل حلم بالعيد يفرح ويلعب فيه.

ووراء كل أم دعوة قلب أن ترى ابنها عريسا.#فلسطين_قضيتي #القدس_تنتصر pic.twitter.com/u4TAGIGTuj — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 16, 2021

الجيش الإسرائيلي يقول انه قصف أكثر من 90 موقعاً في 24 ساعة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن طائراته قصفت أكثر من 90 موقعاً في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

⭕⭕ جانب من قصف شارع #الوحدة في مدينة غزة.. أولي (3) شـ.هداء وعشرات الإصابات في القصف الإسرائيلي التفاصيل 👇👇👇 pic.twitter.com/OH9SIZESt2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 15, 2021

يُشار إلى أن هذا القصف يأتي بعد يوم على مجزرة ارتكبتها إسرائيل بحق عائلتين في مخيم الشاطئ، وراح ضحيتها 10 أشخاص، هم أم وأطفالها الأربعة، وأم أخرى وأطفالها الأربعة كذلك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك