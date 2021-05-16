انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الركام في حي الرمال بمدينة غزة
انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الركام في حي الرمال بمدينة غزة
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(نايمة جنب ماما وصحيت كل شي حولي رماد).. طفلة فلسطينية تروي أهوال ما عاشته في قصف الرمال

كتب وطن
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تدول ناشطون، مقطع فيديو روت فيه طفلة فلسطينية أهوال ما عاشته جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الشقق السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، فجر الأحد، مشيرةً إلى أنها استيقظت ووجدت الرماد من حولها.

الطفلة نجت من الموت من مجزرة حي الرمال

الطفلة هي أحد الناجين من القصف الذي أحال أبنية سكنية في حي الرمال إلى كتل من الدمار، والذي أسفر عن استشهاد 25 شخصاً فيما ما زالت الجهود متواصلة لإنقاذ من تبقى تحت الأنقاض جراء القصف العنيف الذي استهدف مناطق سكنية كاملة.

تقول الطفلة إن إسرائيل قصفت المنطقة من دون سابق إنذار، وقالت وهي تبكي: ( كنت نايمة جنب ماما، فجأة بصحى بلاقي كل اللي حوليّ رماد، فش حدا (لا يوجد أحد) جنبي (…) بطلع فش حدا وراني، وصلنا على المشفى فش حدا برضه).

طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلتها وسوته بالأرض

الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عاماً قالت إن إسرائيل دمّرت نفسيتها قبل أن يتم تدميرها جسدياً، وأضافت أن أقارب لها تم قصفهم دون أن يتلقوا إنذاراً من قبل الاحتلال، مشيرةً إلى أنه تم تدمير البناء الذي كان أقاربها يعيشون فيه بالكامل.

المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي غير مسبوق في وقت مبكر الأحد، إذ دمرت الغارات أبنية سكنية وشوارع رئيسية بشكل كامل.

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لحق بالمنطقة دمار هائل، طال الشوارع والمنازل التي تحولت إلى كتلة من الركام، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أبنية منهارة، فيما تحاول فرق الإنقاذ إنقاذ الناجين، حيث لا تزال عائلات عالقة تحت الأنقاض، وفقاً للطبيب محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

الجيش الإسرائيلي يقول انه قصف أكثر من 90 موقعاً في 24 ساعة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن طائراته قصفت أكثر من 90 موقعاً في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن هذا القصف يأتي بعد يوم على مجزرة ارتكبتها إسرائيل بحق عائلتين في مخيم الشاطئ، وراح ضحيتها 10 أشخاص، هم أم وأطفالها الأربعة، وأم أخرى وأطفالها الأربعة كذلك.

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