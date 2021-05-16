“شاهد” لقطة مثيرة للجدل .. حارس صن دوانز يركل بقدمه لاعب الأهلي في ظهره والحكم يتغاضى

في لقطة مثيرة للغرابة والجدل أثارها حكم المباراة السنغالي ماجيتي نداي، الذي أدار لقاء مباراة الأهلي المصري وضيفه صن دوانز الجنوبي الأفريقي.

بعد قيام حارس مرمى صن دوانز بركل لاعب الأهلي محمد شريف بظهره أثناء تصديه للكرة، في دور ذهاب الربع النهائي من دوي أبطال إفريقيا.

الحكم وركلة جزاء الأهلي

وقد تغاضى السنغالي نداي عن احتساب ضربة الجزاء الواضحة لفريق الأهلي المصري عند الدقيقة ال35 من زمن مجريات الشوط الأول من المباراة.

حينما ارتقى الحارس الأوغندي لفريق ضمن دوانز “دينيس أونيانغو” لالتقاط كرة عرضية في منطقة جزاء فريقه، لكنه اعتدى بقدمه بقوة على مهاجم فريق الأهلي محمد شريف، موجهًا ركلة على مستوى الظهر.

احتجاج فريق الأهلي على القرار

واحتسب الحكم السنغالي في قرار مفاجئ اللعبة الخطأ لصالح حارس مرمى صن دوانز، بدلًا من احتساب ركة الجزاء لفريق الأهلي المصري، الذين اعترضوا على القرار المفاجئ.

تقنية الفار والحكم السنغالي

ولم يتمكن الحكم السنغالي من مراجعة اللقطة المثيرة للجدل من خلال الاستعانة بتقنية الفار “الفيديو”، حيث أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد قرر عدم استخدام التقنية في مباريات ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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تفاصيل مباراة الأهلي وصن دوانز

ونجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز عن منافسه الضيف صن دوانز الجنوبي الإفريقي، بهدفين نظيفين دون رد والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

دينيس أونيانجو تدخل بهذه الطريقة على محمد شريف وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب 📸 pic.twitter.com/j7ZpQHnVNQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 15, 2021

وسجل هدف التقدم لفريق الأهلي المصري المهاجم محمد طاهر في الدقيقة ال23، بينما أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال89 مع نهاية مجريات اللقاء بين الفريقين.

وقد حاول فريق صن دوانز هز شباك المستضيف فريق الأهلي المصري، لكنه فشل في إحراز أي من الأهداف في شباك الأهلي “القرن” طيلة زمن المباراة.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 48 نقطة بعد تحقيقه الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 36 نقطة، يليه في المركز الرابع بيراميدز برصيد 34 نقطة.

صعود سموحة وتراجع الاتحاد السكندري

وفي المركز الخامس جاء فريق سموحة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا بذلك مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط في المركز السابع من الترتيب.

يليه في المركز الثامن غزل المحلة متساويًا بعدد النقاط مع أصحاب المركزين السابقين، كما وجاء في المركز التاسع فريق إنبي برصيد 28 نقطة، أما في المركز العاشر احتل فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

طلائع الجيش والإسماعيلي

وجاء في المركز الحادي عشر فريق طلائع الجيش بفارق نقطة وحيدة برصيد 26 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الإسماعيلي في المركز الثاني عشر بنفس رصيد النقاط.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق الجونة بنفس النقاط، بينما احتل في المركز الرابع عشر فريق المقاولون العرب برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الخامس عشر احتل فريق أسوان برصيد 21 نقطة، فيما جاء فريق البنك الأهلي في ترتيب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق وادي دجلة برصيد 16 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء فريق الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري برصيد 11 هدفًا، يليه لاعب فريق المصري البورسعيدي عمر كمال برصيد 10 أهداف.

وتساوى في عدد الأهداف اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا وكذلك هداف فريق طلائع الجيش أحمد سمير بنفس رصيد الأهداف في المركز الثاني من الترتيب.

فيما جاء في المركز الخامس من الترتيب المهاجم عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، متساويًا مع حسام حسن اللاعب في صفوف فريق سموحة واللاعب محمد شرف لاعب فريق الأهلي.

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