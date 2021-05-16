زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد والملكي يضع المرشحين لخلافته

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان 48 عامًا، أبلغ لاعبي فريقه بالرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

زيدان وريال مدريد

وقد أوضحت الصحيفة، بأن المدرب زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل بعد اقصاء فريق ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، قبيل خوضه مباراته أمام إشبيلية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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مردفه: ” اجتمع المدرب زيدان بفريق ريال مدريد، وأبلغهم أنه درس قراره طويلاً، ووصل إلى قراراه النهائي بشأن مستقبله”، ويعتقد المدرب أن مهمته في ريال مدريد قد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.

ريال مدريد والمرشحين لخلافة زيدان

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن أسطورة فريق ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني راؤول غونزاليس، المرشح الأبرز لخلافة المدرب زين الدين زيدان.

بحسب TeleMadrid // قرر زيدان الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/L02e9yw6FY — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 14, 2021

إلى جانب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والألماني يواكيم لوف مدرب منتخب بلاده الذي من المقرر أن يترك منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

زيدان والتصريح الأخير

وقال زين الدين زيدان حول مستقبله خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، قائلاً: “كما هو الحال دائمًا، أحيانًا أكون أكثر جدية، ولا يبدو الأمر كذلك، لكنه يثيرني العمل كل يوم وأستفيد من كل لحظة لي هنا، وأنا محظوظ بعملي”.

⚽️⚽️تقارير إعلامية تشير إلى أن زين الدين زيدان أبلغ اللاعبين برحيله عن ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/w9EPBsXVkc — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 16, 2021

وأضاف زيدان، “الرحيل؟ آسف لأنني ممل، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث، واليوم أنا هنا وغدًا لدينا مباراة، وفي الفترة المقبلة يمكن أن يحدث أي شيء، وهذا هو ريال مدريد، وشخصيا لست مهتما بالماضي أو المستقبل”.

زيدان والتخلي عن المنصب

وأردف المدرب الفرنسي زيدان، “لم أقصد أنني سأتخلى عن منصبي حين تصبح الظروف معقدة، ما أفعله يكون بالكامل وتماما من أجل النادي، وإذا حان وقت التغيير سيكون من أجل الجميع”.

زيدان والتتويج ب11 لقبًا

وقد توج المدرب زين الدين زيدان ب 11 لقبًا، كما أنه يسعى إلى الحصول على اللقب رقم 12 مع فريق الملكي الإسباني مه نهاية مرحلته الثانية، حيث أن الفرنسي زيدان قد ودع فريق ريال مدريد في مرحلته الأولى وتوديع الملكي بعد التتويج لقب دوري أبطال أوروبا.

🇪🇸 آس | زيدان، سنفتقدك كثيرًا. ✍🏻 توماس رونسيرو • لسوء الحظ، لا يمكن تغيير قرار زيدان. إذا كان الساحر الذي حقق ثلاثية الأبطال على التوالي لديه ميزة، فهي أنه لا يخادع أبدًا. pic.twitter.com/PlCSR9th9U — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 16, 2021

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

🚨 زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد @realmadridarab يؤكد أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر مع الفريق الموسم المقبل#ريال_مدريد pic.twitter.com/ZaVf808GCv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 15, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 50 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

🎙أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب زيدان#Blancosksa pic.twitter.com/PsVdUvZHIM — ✪Peña Official Madridista BlancosKSA (@BlancosKsa) May 13, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال متساويًا بنفس رصيد الأهداف مع المهاجم الفرنسي بنزيما، وبفارق هدفين عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وجاء في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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