مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو
مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو
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ريال مدريد يواصل حظوظه وأتلتيكو مدريد قريب من حسم اللقب

كتب وطن
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رغم نجاح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام منافسه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف دون رد، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين في قمة الجولة ال37 من الدوري الإسباني.

ولكن عالم كرة القدم يحمل في طياته المفاجأة  دائمًا، في ظل اقتراب جاره أتلتيكو مدريد من حسم اللقب هذا الموسم.

هدف ريال مديد الوحيد

وشهدت المباراة السيطرة والاستحواذ بين كلا الفريقين طيلة مجريات اللقاء، مع إهدار العديد من الفرص باتجاه شباك المرمى لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل السلبي.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد وخطف النقاط الثلاثة الهامة في الدقيقة ال68 من المباراة عن طريق المدافع الإسباني ناتشو.

طرد لاعب أتلتيك بيلباو

وشهد نهاية لقاء القمة بين فريق ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدقيقة ال 89 من اللقاء، طرد لاعب الوسط الإسباني راؤول غارسيا في فريق أتلتيك بيلباو بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق ريال مدريد ليخرج على إثرها بعد تلقيه البطاقة الحمراء خارج أرضية الملعب.

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ناتشو ولقب ريال مدريد

وقال اللاعب الإسباني ناتشو في تصريح صحفي عقب فوز فريق ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، قائلاً: “إنه شعور جيد وإيجابي، الفريق يواصل الفوز والمضي قدمًا، وهناك مباراة واحدة متبقية لمحاولة الفوز بالليغا”.

وأردف، “لا أحد يستطيع أن يخمن ما قد يحدث في كرة القدم، ما يتعين علينا القيام به هو الفوز بمباراتنا النهائية، اليوم كانت مباراة نهائية وتبقت مباراة نهائية أخرى”.

برشلونة خارج الحسابات

وقد فشل في مواصلة الصراع على لقب الليغا الإسبانية بعد خسارة المدوية أمام منافسه سلتا فيغو ولاتي انتهت بهدفين مقابل هدفي وحيد.

وقد أحرز هدف التقدم لفريق برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي جاء في الدقيقة 28 من المباراة.

وسجل هدفي فريق سلتا فيغو في الدقيقتين ال38 وال89 من المباراة في شباك مرمى برشلونة خلال اللقاء القوي بين الفريقين، بينما شهد المباراة طرد المدافع الفرنسي في صفوف فريق برشلونة كليمو لينجليه في الدقيقة ال83 من عمر زمن المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال متساويًا بعدد النقاط، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

وآتى في خامس الترتيب المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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