المغنية التركية ألينا تيلكي تُحرج السعودية والإمارات وتتجرأ على قول ما لم يقله علماء السلاطين

أعلنت المغنية التركية ألينا تيلكي تضامنها مع فلسطين ورفضها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي ادى الى استشهاد اكثر من 192، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى أكثر من 1235 جريحا حتى الآن.

المغنية التركية ألينا تيلكي: لماذا لا توقف السعودية والإمارات العدوان على غزة!

وقالت المغنية التركية ألينا تيلكي في مقطع فيديو، إنها تشعر بمسؤوليتها؛ ولهذا يجب على كل من لديهم جمهور من المتابعين ان يعلنوا تضامنهم مع فلسطين .

وتساءلت المغنية التركية ألينا تيلكي: ماذا يعني قتل انسان؟ماذا يعني أخذ حق المعيشة من انسان؟ لا افهم هذا ابدا! وكيف يهيئون انفسهم لقتل انسان؟ ونحن كيف نشاهد ذلك؟.

وتابعت تقول: لماذا لا توقف السعودية والإمارات هذا الأمر؟ لماذا يصمتون؟ روسيا لماذا تصمت؟ لماذا الامم تصمت؟؟ هل يخشون ان يخسروا صداقة اسرائيل؟ اعتقد لهذا السبب .

لماذا تصمت السعودية والإمارات؟.. المغنية التركية ألينا تيلكي تتضامن مع فلسطين وتسأل الصامتين عن جرائمها: هل تخشون خسارة إسرائيل؟، ماذا لو خسرتم مجموعة تقتل الناس؟ pic.twitter.com/GEeRxTuV0J — TRT عربي (@TRTArabi) May 16, 2021

وتضامن العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير العرب والأجانب مع الفلسطينيين بعد تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس وأيضًا في غزة.

في هذا السياق، ما تعرضت الفاشنيستا الأردنية زين كرزون لهجوم واسع شنّه مغردون اردنيون وعرب عليها، بسبب تصريحاتها عن التضامن مع الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

جاء ذلك بعدما نشرت زين كرزون فيديو، بحسابها في سناب شات، وقالت فيه إن “قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين .. المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا”.

وأضافت: “المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بفلسطين. مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بفلسطين”.

وقالت: “ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا…حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي”.

ووصفت زين كرزون من خرجوا على مواقع التواصل وأعربوا عن حزنهم إزاء ما يحدث للفلسطينيين، بأنهم كانوا ”يمثلون“.

هجوم على زين كرزون

تلك التصريحات للمشهورة الأردنية، عرضتها لهجوم كبير، عبر مواقع التواصل، شارك فيه مغردون ومؤثرون أردنيون وعرب،عبروا عن رفضهم لما ورد على لسان “كرزون”، واعتبروا ان التضامن مع فلسطين واجب وضرورة في ظل العدوان والمجازر الاسرائيلية التي ترتكب بحق النساء والأطفال في غزة .

وربط البعضُ في تغريداتهم، موقف “زين” بموقف الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، الذي يهاجم المقاومة وقادتها منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة، ويدافع عن اسرائيل.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 192، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك