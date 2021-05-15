هل هددت حماس سكان برج (موشيه أفيف) باخلائه فوراً.. محمد الضيف أمر برفع الحظر عن تل أبيب

تناقل العديد من النشطاء على موقع التواصل تويتر خبرا نسبوه لوسائل إعلام عبرية، يفيد بأن اتصالا وصل من عناصر كتائب عز الدين القسام، لسكان أكبر برج في تل أبيب يأمرهم فيه بإخلائه فورا.

على ما يبدو مفاجاءة ابو عبيدة لتل ابيب سوف تحصل خلال الدقائق القليلة القادمة…#عاااااجل #رسمياً..

الاعلام العبري : اتصالات لسكان برج موشيه أفيف في تل ابيب باخلاءه فورا .

الله اكبر 🇵🇸🇵🇸#غزة_تحت_القضف #فلسطين_تنتصر #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/XYm4T0pQvD — #غزة_تحت_القصف 🇵🇸 (@Palestine1Save) May 15, 2021

وفي هذا السياق ذكر متداولو الخبر نقلا عن الإعلام العبري، أن اتصال وصل من كتائب القسام لسكان برج (موشيه أفيف) في تل أبيب يأمرهم فيه بإخلاءه فوراً.

الاعلام العبري: اتصال وصل من حماس لسكان برج موشيه أفيف في تل ابيب يامرهم فيه باخلاءه فورا. — أسامة نور الدين 🦉 (@oussamanoor) May 15, 2021

إلى #الملثم 👇👇 برج موشيه أفيف ،،

وكان معروف قبل بـ برج بوابة المدينة ،،

ناطحة سحاب تقع قرب منطقة البورصة في مدينة رمات غان

العنوان : جابوتينسكي 7

68 طابق فوق الأرض

5 تحت الأرض

ارتفاع 244.1 متر عن سطح الأرض يا رب المعلومات تفيد والهدف يصيب ،،

لنوقفهم مزبوط على رجل وحدة … pic.twitter.com/IoSXoevow7 — I B R A H E E M.𓂆 (@ibraheem_a99) May 15, 2021

كتائب القسام ترفع الحظر عن تل أبيب لمدة ساعتين بأمر محمد الضيف

هذا وصرح المتحدث الرسمي اسم كتائب عز الدين القسام (أبو عبيدة) منذ قليل، بأنه بأمر من القائد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين، من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر.

رئيس أركان المقاومة، المجاهد #محمد_الضيف هو الذي يقرر مواعيد حظر التجوال، في تل أبيب، سريانا وتعطيلا 😎😅 أي إذلال هذا؟! — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) May 15, 2021

وكانت كاميرات المراقبة وثقت لحظة هروب جماعي بأحد شواطئ تل أبيب، وذلك مع انطلاق صفارات الإنذار خوفًا من رشقة صاروخية للمقاومة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: نيويورك تايمز: لهذا السبب يعطل نتنياهو متعمدا (التهدئة) في غزة

وفي تل أبيب أيضًا، هرع السكان سعيا للاحتماء عند انطلاق صفارات الإنذار، وقال مسعفون إن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في ضاحية رامات جان التجارية ما أسفر عن مقتل رجل.

القسام تقصف تل أبيب وضواحيها رداً على مجزرة الشاطئ

وقالت (حماس) إن الصواريخ كانت ردا على غارات إسرائيلية، الليلة الماضية، على مخيم للاجئين على ساحل القطاع أسفرت عن مقتل امرأة وأربعة من أطفالها لقوا حتفهم جراء إصابة منزلهم في المخيم.

ومنذ الإثنين الماضي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ما أدى إلى قصف الفصائل الفلسطينية لمنطقة تل أبيب ردا على اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 28 مواطنا أصيبوا، اليوم السبت، خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية بين الشبان والقوات الإسرائيلية خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى 73 للنكبة وإن بعضهم في حالة خطرة.

وشهدت مدينة رام الله، اليوم السبت، مسيرة شارك فيها المئات بعد التوقف لمدة 73 ثانية هي عدد سنوات النكبة كما أطلقوا بالونات بألوان العلم الفلسطيني.

قصف برج الجلاء

من جهته، طالب البيت الأبيض إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين باعتبارها “مسؤولية قصوى”، وذلك بعد قصف القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، لبرج الجلاء في قطاع عزة والمكوَّن من 12 طابقًا ويضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية، من بينها مكتب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية ومكتب قناة الجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في تغريدة عبر تويتر “لقد أبلغنا الإسرائيليين مباشرة بأن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية قصوى”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن البرج الذي دمره في مدينة غزة، بعد ظهر اليوم، كان أحد مقار استخبارات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال جيش الاحتلال إن حماس استخدمت وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل انطلاقا من البرج غطاء لأنشطتها، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن “طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء السكني المكون من 12 طابقا، بسبعة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض”.

وأشارت الوكالة إلى أن البرج يضم العديد من مقرات وسائل الإعلام العالمية والعربية، ومنها مكتب قناة الجزيرة، وعيادات ومراكز طبية وشققا سكنية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 145 فلسطينيا بينهم 39 طفلا و22 سيدة وأكثر من ألف جريح، وفي المقابل قُتل في إسرائيل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت في الضفة الغربية، منذ صباح أمس الجمعة، مع ألف و757 إصابة، منها 250 بالرصاص الحي، و325 بالرصاص المطاطي، وألف 122 إصابة بالاختناق إضافة إلى 60 اعتداء بالضرب وحروق وسقوط خلال المواجهات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك