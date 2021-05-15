أثناء قصف المقاومة تل أبيب .. هروب سفير الإمارات و البحرين الى الملاجئ!

أفادت تقارير إخباري اليوم بهروب سفيري الإمارات والبحرين في تل أبيب إلى الملاجئ، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار خلال عملية استهداف المدينة اليوم بدفعة جديدة من صواريخ المقاومة الفلسطينية .

وقالت التقارير إن سفير الإمارات محمد آل خاجة وسفير البحرين خالد يوسف الجلاهمة فرّا إلى الملاجئ مثلهم مثل المستوطنين خوفاً من صواريخ المقاومة التي دكّت المدينة اليوم .

عشرات الصواريخ على تل أبيب

وكانت أعلنت كتائب القسام اليوم عن توجيهها ضربة بعشرات الصواريخ لتل أبيب، اما ادى لمقتل اسرائيلي.

⭕⭕ جيش الاحتلال يطلب من سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر pic.twitter.com/YVPrz1j4f2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 15, 2021

وقالت في بيان: “كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً لتل أبيب بعشرات الصواريخ، ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكترونيّ، إن صواريخ استهدفى “رمات غان”، و”ريشون لتسيون”، ومطار بن غوريون، ومناطق أخرى.

كما سقطت قذيفة بمنطقة مفتوحة في مدينة الطيبة في المثلث.

وقُتِل اسرائيلي إثر استهداف مباشر لمبنى في منطقة رمات غان بتل ابيب .

والقتيل في الخمسينات من عمره، وتعرّض عقب إصابة صاروخ أطلقته كتائب القسام لمبنى كان فيه؛ لإصابة حرجة جدا، واعلن عن مقتله لاحقاً.

وجاء قصف “القسام” لمدينة تل ابيب ردا علىمجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وادت الى استشهاد 10 اشخاص (8 اطفال وسيدتان).

وبعد قصف تل بيب ، ردّت الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير برج الجلاء، وهو برج يتكون من 13 طابقاً، ويضم مكاتب صحفية من بينها مكتب قناة الجزيرة القطرية، ووكالة الصحافة الامريكية الأسوشيتدبرس.

⭕⭕ طائرات الاحتلال تدمر #برج_الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية وسط مدينة غزة بينها قناة #الجزيرة pic.twitter.com/jkup6m6y5o — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 15, 2021

وفي اعقاب تدمير البرج، قال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: “بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل”.

وقال أبو عبيدة في بيان آخر: “جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله”.

وأضاف أبو عبيدة: “بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب”.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ الإثنين، إلى 140شهيدا؛ بينهم 40 طفلا، و22 سيدة، و1038 إصابة بجراح متفاوتة.