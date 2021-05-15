يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي
الهدهد

هذا ما قاله يوسف القرضاوي عن محنة المسلمين في المسجد الأقصى.. ما قصة الطيب والخبيث؟

القرضاوي ينصر المسجد الأقصى وسط صمت عربي

كتب وطن
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علق الشيخ يوسف القرضاوي، الأمين العام السابق لاتحاد علماء المسلمين، على الأحداث الدائرة في فلسطين والانتهاك الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

يوسف القرضاوي: معركة الأقصى محنة كاشفة

وقال يوسف القرضاوي في تغريدة رصدتها (وطن)، إن ( محنة المسلمين في مسجدهم الأقصى كانت محنة كاشفة؛(ليميز الله الخبيث من الطيب) وكما قال سبحانه: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) .

وانتقد القرضاوي في وقت سابق (العجز العربي) الذي قال (نراه ونلمسه)، قائلاً ( هذا العجز ليس هو بالقَدَر الذي لا مهرب منه؛ إنما هو أمر طارئ لا بد أن يزول، وكذلك الوهن الإسلامي، إنه أمر يعرض للأمم كما تعرض الأمراض للجسم الصحيح، لا يلبث أن يعالج منه ويشفى).

وأضاف الشيخ القرضاوي في تعليقه على المعركة التي يقودها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ( كل معركة يدخلها المسلم للدفاع عن حق، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل؛ فهي معركة دينية؛ لأنها معركة في سبيل الله. قال تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ} .

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إلى (140) شهيداً، بينهم (39) طفلاً و (22) سيدة، منذ الاثنين الماضي، فيما تجاوزت اعداد الإصابات الألف.

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وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت، برج الجلاء وهو البرج الذي يضم عشرات المكاتب الصحافية الدولية، من بينها مكتب قناة الجزيرة القطرية.

واستطاعت المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، من الرد على استمرار العدوان الإسرائيلي، إذ وجهت ضربة صاروخية إلى مدن وبلدات محتلة وكذلك مستوطنات إسرائيلية، الامر الذي أوقع قتيل وإصابة العشرات في صفوف المستوطنين.

وضرب احد الصواريخ الذي أطلق من قطاع غزة منطقة كريات غان احد ضواحي تل أبيب، الامر الذي تسبب في مقتل مستوطن إسرائيلي واحداث دمار هائل في المباني.

وتجدّدت غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، صباح السبت، واستهدفت غارات مجمّعًا أمنيا غرب مدينة غزة، فيما استهدفت غارة شققا سكنية في بناية بحيّ “تل الهوى” جنوبي مدينة غزة، وحذّرت شركة كهرباء غزّة من انهيار القطاعات الحيويّة إثر تعطُّل خطوط كهرباء رئيسية. وقال جيش الاحتلال إنّ 200 قذيفة أُطلِقت من غزّة منذ مساء أمس الجمعة.

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