هذا ما قاله يوسف القرضاوي عن محنة المسلمين في المسجد الأقصى.. ما قصة الطيب والخبيث؟

علق الشيخ يوسف القرضاوي، الأمين العام السابق لاتحاد علماء المسلمين، على الأحداث الدائرة في فلسطين والانتهاك الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

يوسف القرضاوي: معركة الأقصى محنة كاشفة

وقال يوسف القرضاوي في تغريدة رصدتها (وطن)، إن ( محنة المسلمين في مسجدهم الأقصى كانت محنة كاشفة؛(ليميز الله الخبيث من الطيب) وكما قال سبحانه: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) .

كانت محنة المسلمين في مسجدهم الأقصى محنة كاشفة؛(ليميز الله الخبيث من الطيب) وكما قال سبحانه: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) .(من كتاب #القدس_قضية_كل_مسلم) — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) May 15, 2021

وانتقد القرضاوي في وقت سابق (العجز العربي) الذي قال (نراه ونلمسه)، قائلاً ( هذا العجز ليس هو بالقَدَر الذي لا مهرب منه؛ إنما هو أمر طارئ لا بد أن يزول، وكذلك الوهن الإسلامي، إنه أمر يعرض للأمم كما تعرض الأمراض للجسم الصحيح، لا يلبث أن يعالج منه ويشفى).

العجز العربي الذي نراه ونلمسه، ليس هو بالقَدَر الذي لا مهرب منه؛ إنما هو أمر طارئ لا بد أن يزول، وكذلك الوهن الإسلامي، إنه أمر يعرض للأمم كما تعرض الأمراض للجسم الصحيح، لا يلبث أن يعالج منه ويشفى.(من كتاب #القدس_قضية_كل_مسلم). — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) May 14, 2021

وأضاف الشيخ القرضاوي في تعليقه على المعركة التي يقودها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ( كل معركة يدخلها المسلم للدفاع عن حق، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل؛ فهي معركة دينية؛ لأنها معركة في سبيل الله. قال تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ} .

كل معركة يدخلها المسلم للدفاع عن حق، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل؛ فهي معركة دينية؛ لأنها معركة في سبيل الله. قال تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ} [النساء: 76]. (#القدس_قضية_كل_مسلم) — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) May 13, 2021

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إلى (140) شهيداً، بينهم (39) طفلاً و (22) سيدة، منذ الاثنين الماضي، فيما تجاوزت اعداد الإصابات الألف.

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وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت، برج الجلاء وهو البرج الذي يضم عشرات المكاتب الصحافية الدولية، من بينها مكتب قناة الجزيرة القطرية.

واستطاعت المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، من الرد على استمرار العدوان الإسرائيلي، إذ وجهت ضربة صاروخية إلى مدن وبلدات محتلة وكذلك مستوطنات إسرائيلية، الامر الذي أوقع قتيل وإصابة العشرات في صفوف المستوطنين.

وضرب احد الصواريخ الذي أطلق من قطاع غزة منطقة كريات غان احد ضواحي تل أبيب، الامر الذي تسبب في مقتل مستوطن إسرائيلي واحداث دمار هائل في المباني.

وتجدّدت غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، صباح السبت، واستهدفت غارات مجمّعًا أمنيا غرب مدينة غزة، فيما استهدفت غارة شققا سكنية في بناية بحيّ “تل الهوى” جنوبي مدينة غزة، وحذّرت شركة كهرباء غزّة من انهيار القطاعات الحيويّة إثر تعطُّل خطوط كهرباء رئيسية. وقال جيش الاحتلال إنّ 200 قذيفة أُطلِقت من غزّة منذ مساء أمس الجمعة.

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