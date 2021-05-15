المصور محمد المنسي يوثق لحظة وصول اشقائه شهداء
المصور محمد المنسي
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مصور فلسطيني يوثق لحظة وصول جثث شهداء إلى مستشفى بغزة فاكتشف ان بينهم شقيقيه (فيديو)

كتب وطن
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وثق المصور الفلسطيني، محمد المنسي، اللحظات الأولى لتلقيه نبأ استشهاد اثنين من أشقائه، بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

المصور محمد المنسي فجع بوجود اشقائه بين الشهداء

ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أجهش محمد المنسي بالبكاء حين علم بأن شقيقيه، من ضمن الشهداء جراء القصف الإسرائيلي العنيف على محيط منزلهم شمال قطاع غزة.

وقال المنسي، إنه كان يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ولم يكن يعلم أن أخويه من بين ضحايا تلك الجرائم. وطلب محمد، من الجميع أن يدعو لشقيقه بالرحمة.

الإعلامية البارزة منى حوا، علقت على الفيديو بالقول: “يا الله يا الله يا الله.. محمد المنسي يوثّق جرائم الاحتلال في قطاع غزة داخل المشفى الأندونيسي فيفاجأ بوجود إثنين من اخوته بين الجثث”.

حزن وتضامن

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معبرين عن حزنهم الشديد لما يتعرض له أهالي قطاع غزة من إجرام إسرائيلي متواصل.

قصف إسرائيلي

والليلة الماضية، تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة من قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عشرات الغارات على شمال القطاع، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى، فيما استشهد 6 أطفال في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ.

وقصفت الطائرات الحربية إلى جانب المدفعية عشرات الأهداف في منطقة جباليا شمال القطاع، حيث استهدفت منازل للمواطنين ومسجدا في منطقة قليبو في شمال قطاع غزة.

واستهدفت الغارات أراضي زراعية فارغة، وعدداً من البيوت في تلة قليبو شرق مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن 4 شهداء وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة.

كما أحدث القصف دماراً كبيراً، حيث انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة شمال قطاع غزة.

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وفي وقت لاحق، استهدفت غارة جوية منزلاً مكوناً من عدة طوابق في مخيم الشاطئ غرب القطاع، ما تسبب باستشهاد 10، بينهم 7 أطفال وسيدتين، علما أن البناء الذي تمت تسويته بالأرض كان يوجد فيه وقت القصف 18 شخصا.

غارات مكثفة

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارات مماثلة لهذه الغارات، أمس الجمعة، حيث قال إن 160 طائرة شاركت في إطلاق 450 صاروخا خلال وقت زمني قصير، على منطقة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مجمع أنصار الحكومي، وهو أكبر موقع يضم مقار أمنية للأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات بأكثر من ستة صواريخ على مجمع أنصار حكومي الواقع غرب مدينة غزة، ما أدى لتدمير أجزاء واسعة منه.

ويضم مجمع أنصار الحكومي مقر قيادة وزارة الداخلية في قطاع غزة، وقيادة الشرطة والأمن الوطني والشرطة العسكرية في القطاع.

كما يضم سجناً صغيراً تستخدمه الأجهزة الأمنية لتوقيف بعض المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الاثنين الماضي إلى استشهاد 126 فلسطينياً وإصابة 950 آخرين، حيث من المرشح أن يزداد العدد في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل

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