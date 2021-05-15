اعتقال الصحفية نور الهدى زكي
اعتقال الصحفية نور الهدى زكي
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في مصر.. اعتقال صحافية رفعت علم فلسطين والإفراج عن 5 حاولوا حرق علم إسرائيل

كتب وطن
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أقدمت الشرطة المصرية، على اعتقال الصحفية نور الهدى زكي، على إثر رفعها لعلم فلسطين في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية “القاهرة”، وفق ما أفاد محامون مصريون.

اعتقال الصحفية نور الهدى زكي بعد رفعها العلم الفلسطيني

كما وأخلت النيابة العامة سبيل خمسة مواطنين، أمس الجمعة، بضمان محل إقامتهم بعد احتجازهم من قبل القوات الأمنية أثناء محاولتهم التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية خلال صلاة العيد.

وقال محامون مصريون إن المواطنين حاولوا حرق علم إسرائيل بعد صلاة عيد الفطر، أمس الأول، عندما احتجزتهم قوات الأمن وقامت بترحيلهم إلى قسم شرطة الهرم، قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلهم أمس.

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في السياق، أعلنت النقابة الفرعية لمحامي القاهرة الجديدة، في بيان لها، مشاركتها بتشكيل لجنة لتوثيق الوقائع والحقائق وتوفير الدعم اللازم لسلوك طريق القانون الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحميلهم المسؤوليات كافة عما يحدث من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

كذلك وجه الشيخ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رسالة إلى الحكام العرب، طالبهم فيها بأن يكونوا على صف واحد لتحرير القدس، وبتشكيل قوة ردع إسلامية.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر خلال إلقائه خطبه الجمعة أمس في المسجد الأزهر، إن الاحتلال الصهيوني انتهك حرمة المسجد الأقصى واعتدى على المقدسات الدينية.

وندد بما واجهته الأمة الإسلامية من هجوم الأعداء على الدين وكتاب الله ومقدساته.

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي، وائل قنديل: “السلطات المصرية، التي تحشد كل أبواقها لصناعة طقس تضامني مع فلسطين، ألقت القبض على الصحفية المصرية نور الهدى زكي لأنها حاولت رفع علم فلسطين في ميدان التحرير”.

وأضاف قنديل في تغريدة رصدتها “وطن”: “غير مسموح بأي تضامن خارج إطار السامسونج”.

وقال السياسي عمرو عبد الهادي: ” السيسى قبض على الصحفية نور الهدي زكي لرفعها العلم في ميدان التحرير، طبعا في الاختيار ٣ هيقولوا إنها كانت ناوية تفجر المسلة وتسرق الكباش وبيتر ميمي وأحمد عز افشلوا هذا المخطط زي ما طلعوا الي رفع علم فلسطين في الاستاد كان هيفجر استاد القاهرة و يغتال محمد صلاح”.

تضامن من المهرجانات المصرية

إلى ذلك أطلق عدد من مغنّي المهرجانات المصرية أغنية جديدة دعما لفلسطين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس وقطاع غزة.

وحملت الأغنية التي شارك في الأداء فيها كل من حمو بيكا وفيغو الدخلاوي وعلي قدورة ونور التوت عنوان “نفديكِ يا فلسطين”.

وأطلق مطربو المهرجانات الأغنية على موقع “يوتيوب” مع وسم “أنقذوا حي الشيخ جراح”.

وكان حمو بيكا أعلن دعمه للقضية الفلسطينية والفلسطينيين ضد الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيوني بحقهم منذ الخميس الماضي.

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