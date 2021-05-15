“شاهد” نجمان مغربيان في النصر السعودي يتعاركان على تنفيذ ركلة جزاء

تعارك النجمان المغربيان عبد الله الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط في فريق النصر السعودي، على تنفيذها ركلة جزاء خلال المباراة التي جمعت الفريق أمام منافسه العين السعودي، ضمن منافسات الجولة ال 27 من الدوري الممتاز.

ركلة الجزاء والعراك على تنفيذها

وتحصل فريق النصر السعودي على ركلة جزاء لصالح فريقه ارتكبها منافسه فريق العين، إلا أن حدثت مناوشات بين النجمين المغربين حمد الله وأمرابط للإمساك في الكرة من أجل تسديد ركلة الجزاء.

نقاش بين ثنائي النصر حمدالله و امرابط حول تسديد ضربة الجزاء#الديربي pic.twitter.com/qDNRfzbQlc — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 14, 2021

فقد طلب المكلف الأول الحمد الله وإصراره على تنفيذ ركلة الجزاء باتجاه شباك مرمى منافسه العين السعودي، على الرغم من طلب مواطنه أمرابط منحه الكرة، لكنه فشل في إقناعه بذلك وأصر على تنفيذها بنفسه.

وبعد تلك المناوشات والعراك اللفظي بين النجمان المغربيان، تراجع النجم أمرابط ليسدد مواطنه الحمد الله، فيما أحرز هدف التقدم الأول الحمد الله لصالح فريق النصر السعودي في الدقيقة ال45.

النصر السعودي والهدف الثاني

ومع مجريات الشوط الثاني من المباراة، نجح اللاعب المغربي نور الدين أمرابط من مضاعفة النتيجة لفريق النصر السعودي.

في الدقيقة ال67 بتسديدة قوية سجلها بقوة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس شباك مرمى العين السعودي.

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وحاول الفريق المنافس العين من إحراز الأهداف وتقليص الفارق أمام نظيره النصر السعودي والذي فشل في ذلك مع إهداره العديد من الفرص في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء يهدفين نظيفين دون رد.

النصر السعودي والتأهل إلى أبطال آسيا

ونجح فريق النصر السعودي بعد تحقيق الفوز من التمكن في التأهل لدوري أبطال آسيا، بعد نجاحه في الوصول إلى المركز الخامس من ترتيب الدوري السعودي.

صاروخ نور الدين أمرابط الذي أكد المقدمة لصالح النصر ⚽️🚀#النصر_العين pic.twitter.com/Dwo9hl4WD7 — موقع جول السعودي (@GoalSA) May 14, 2021

فيما هبط منافسه العين إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل في أدنى ترتيب الدوري قبل ثلاثة جولات على نهاية الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الهلال السعودي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، يليه في وصافة المركز الثاني من الترتيب فريق الشباب برصيد 48 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الاتحاد السعودي بفارق نقطتين وبرصيد 46 نقطة، بينما في رابع الترتيب التعاون السعودي برصيد 44 نقطة.

النصر السعودي والأهلي في الترتيب

وآتى فريق النصر السعودي في المركز الخامس من جدول منافسات ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، يليه فريق الاتفاق بفارق نقطة وحيدة برصيد 41 نقطة.

أما في المركز السابع من الترتيب جاء فريق الفتح برصيد 38 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الأهلي السعودي الذي احتل المركز الثامن.

ترتيب القادسية والباطن

فيما جاء فريق الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، يليه في الترتيب فريق الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

بينما في المركز الحادية عشر آتى فريق القادسية برصيد 34 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق أبها السعودي في جاء في المركز الثاني عشر.

وفي المركز الثالث عشر جاء فريق الباطن برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع عشر فريق ضمك برصيد 28 نقطة.

بينما جاء في المركز ما قبل الأخير فريق الوحدة برصيد 27 نقطة، بينما جاء فريق العين السعودي برصيد 20 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري السعودي

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميس” لاعب فريق الهلال السعودي برصيد 20 هدف.

يليه في المركز الثاني مهاجم فريق أبها “كارلوس ستراندبيرج” برصيد 16 هدف، وفي المركز الثالث جاء اللاعب “فابيو أبريو” في صفوف فريق الباطن برصيد 15 هدف.

ترتيب الدوري السعودي الآن. pic.twitter.com/qDRtrCkSqj — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) May 14, 2021

متساويًا بذلك مع لاعب الاتحاد السعودي “رومارينيو” وكذلك “كريستيان خوانكا” مهاجم فريق الشباب، ولاعب الضمك “إيميليو زيلايا”.

بينما جاء في أدنى ترتيب هدافي الدوري السعودي المهاجم السوري في صفوف الأهلي عمر السومة برصيد 11 هدفًا.

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