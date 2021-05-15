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فيديو رقص لمراهقين على شاطئ المارينا في الكويت يثير جدلاً واسعاً!

كتب وطن
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أثار حفل رقص لمراهقين عند شاطئ بحر المارينا في الكويت استياء العائلات.

وأظهر مقطع فيديو تداولته حسابات كويتية بموقع تويتر، مجموعة كبيرة من المراهقين وهم يرقصون على انغام الموسيقة الصاخبة، الأمر الذي أثار استياء العائلات، والكويتيين بمواقع التواصل.

وبعد تداول فيديو رقص لمراهقين عند شاطئ المارينا، تساءل بعضُ المغردين عن دور وزارة الداخلية في منع هذه التجمعات، خاصة في ظلّ جائحة كورونا، حيث سجلت الكويت في ثاني ايام عيد الفطر امس الجمعة، إصابة 763 حالة جديدة بالفيروس، وتسجيل 1,191 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 290,006 حالة.

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