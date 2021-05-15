القسام تحرق إسرائيل وتوسع دائرة قصفها لتشمل ضواحي تل أبيب.. صواريخها توقع قتلى وإصابات

وسعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من دائرة قصفها للمدن والبلدات المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية، حتى شملت ضواحي تل أبيب.

كتائب القسام تقصف تل أبيب

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مستوطناً إسرائيلياً لقي مصرعه جراء سقوط صواريخ على منطقة رامات غان في تل أبيب، أطلقت من قطاع غزة، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة، وفق قناة “ريشت كان” العبرية.

תיעוד: זירת הנפילה ברמת גן. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים@hadasgrinberg pic.twitter.com/qHGiYS5taN — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

مشهد قبل قليل من تل أبيب بعد سقوط عشرات من صواريخ المقاومة عليها pic.twitter.com/G8TANHSiPU — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 15, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها المستوطنيين وهم يهربون بعد إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل.

هروب المستوطنين من شواطئ تل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار

pic.twitter.com/vje1lsitFo — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 15, 2021

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، قصف مدينة تل أبيب وعدد آخر من المدن والبلدات المحتلة، وذلك في إطار الرد الفلسطينية على جريمة استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم سبعة أطفال بمخيم الشاطئ.

وقالت القسام، إنها بدأت بقصف تل أبيب واللد ومطار بن غوريون، كرد على الجريمة اللي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في مخيم الشاطئ في غرب غزة.

وفي ذات السياق، أكدت كتائب القسام، انها قصفت مستوطنة “موديعين” غرب رام الله بالضفة الغربية، إهداءً لأرواح شهداء الضفة وانتقاماً لدمائهم.

مجزرة مخيم الشاطئ

وفجر اليوم، ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مجزرة مروعة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، راح ضحيتها عشرة فلسطينيين بينهم سبعة أطفال، عقب استهداف منزلاً لعائلة أبو حطب دون تحذير مسبق لساكنيه.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد العائلة بأكملها باستثناء الوالد وطفل رضيع نجى من القصف بأعجوبة وجرى انتشاله من تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، بثلاثة الصواريخ، المنزل المكون من أربعة طوابق، مما أدى إلى تسويته بالأرض، على رؤوس ساكينه.

وأكد يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بغزة، أن الشهداء وصلوا إلى المستشفى أشلاء مقطعة، فيما كان الناجي الوحيد من العائلة طفل رضيع.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” الطفل الرضيع وهو متواجد في مستشفى الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، في حين خيم الحزن على الجميع بسبب هذه المجزرة الإسرائيلية

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وصباح اليوم، أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثتي طفلين من تحت أنقاض المنزل الذي دمرته المقاتلات الحربية الإسرائيلية بمخيم الشاطئ.

وفي السياق، قال والد الأطفال الشهداء، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لبسوا أواعي العيد وراح يعيدوا على أخوهم ضربوا دار أخوهم دون سابق إنذار”.

وأضاف: “استشهد إلي زوجتي وابني صهيب وعبد الرحمن وعندي واحد في العناية المركزة هيو استشهد الحمد لله عند ربه، وعندي ابني مفقود حتى اللحظة، ولم ينجو سوى طفلي الرضيع ذو الخمسة أشهر”.

كما وثق مقطع فيديو، رصدته “وطن”، نشرته الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، لحظة سجدة الشكر من قبل والد الأطفال لله، بعد نبأ استشهاد جميع أفراد عائلته.

لا حول ولا قوة إلا بالله..

يسجد لله لأن بنتا من أفراد عائلته بقيت حية.. الكل استشهد في قصف منزل بمخيم الشاطئ غربي #غزة خلف سبعة شهداء بينهم أطفال وعمليات الإنقاذ متواصلة.#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/3c6YufaQPp — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 15, 2021

ووثق مقطع فيديو، انتشال جثامين أطفال من مكان المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ المكون من ثلاثة طوابق.

جريمة حرب

وفي السياق، علقت حركة حماس، على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ، خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحٍ صحفي: “إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الارهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم: “هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس”.

ولفت إلى أن هذا السلوك الإسرائيلي يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الارهاب.

المقاومة ترد

وفي السياق، أمطرت المقاومة بالصواريخ، المدن الإسرائيلية من بئر السبع جنوبا وحتى الجديرة شمالا.

وجاء القصف المكثف بالصواريخ، ردا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف منزل عائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ

وأصاب أحد الصواريخ الطابق السادس ببرج سكني في أسدود، كما سقط صاروخ آخر بالقرب من الميناء، وصاروخ ثالث سقط في أحد الشوارع، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر عبرية، أن ثلاث نساء، في بئر السبع، أصبن بجروح خلال هروبهن إلى الملاجئ، ونقلن إلى مستشفى سوروكا للعلاج

وقالت مصادر عبرية إن 10 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت القبة الحديدية عدة صواريخ.

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