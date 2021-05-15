(إمارات ليكس) يزعم: الإمارات هددت حماس .. وهذه مهمة وفد من أبوظبي في تل أبيب

كشف حساب (الإمارات ليكس) الشهير على تويتر، تفاصيل إرسال وفد عسكري إماراتي إلى إسرائيل.

ونقل الحساب الإماراتي عن مصادر زعم انها (استخباراتية) قولها إن محمد بن زايد أرسل وفداً عسكرياً إلى إسرائيل سيصل مساء السبت، لبحث تعزيز التعاون في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة.

مصدر استخباري: #محمد_بن_زايد يرسل وفدا عسكريا إلى إسرائيل سيصل مساء اليوم لبحث تعزيز التعاون في مواجهة المقاومة الفلسطينية في #غزة.

وصحيفة غلوبز العبرية تنقل عن مسؤول إماراتي لم تسمه: انذرنا حماس من أن مشاريع البنى التحتية التي نمولها ستتوقف إذا لم يتم وقف الهجمات ضد إسرائيل — Emirates Leaks (@emirates_leaks) May 15, 2021

كما ذكر الحساب المعارض نقلاً عن صحيفة (غلوبس) الإسرائيلية أن مسؤولاً إماراتياً أبلغها أن أبوظبي أنذرت حركة حماس من أن مشاريع البنى التحتية التي تمولها ستتوقف إذا لم يتم وقف الهجمات ضد إسرائيل.

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الإمارات تشارك بقصف غزة

هذا وزعم حساب يدّعي أنّه (‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي)، عبر تويتر، مشاركة طائرات إماراتية في قصف مدينة غزة ليلة الخميس الى جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

4 طائرات إماراتية خرجت من قاعدة سودا!

ووفقاً للحساب المزعوم (بدون ظل)، فقد خرجت اربع طائرات إماراتية من نوع اف ١٦ من اليونان ، بالتحديد قاعدة سودا، وقصفت البارحة مدينة غزة مع القوات الاسرائيلية .

ولا يمكن لـ(وطن) التحقق من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ.لكنّ حساب (بدون ظل) الذي نشر تغريدة مشاركة طائرات إماراتية في قصف غزة، معروف عنه نشر تسريبات تتعلق بالإمارات وحكامها وسياساتها .

خلال 40 دقيقة .. 160 طائرة أطلقت 450 صاروخًا على 150 هدفًا على غزة

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن 160 طائرة، أطلقت 450 صاروخًا على 150 هدفًا، خلال 40 دقيقة، ليلة أمس، على منطقة شمالي قطاع غزة.

واستهدف القصف المكثف “توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية-مترو حماس-الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة”.وفقاً لمزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي

كما أشار إلى أن قوات مشاة ومدفعية ومدرعات، شاركت في الهجوم، حيث “هاجمت الأهداف من خلال مئات قذائف المدفعية وعشرات قذائف دبابات”.

وعقب انتهاء الهجوم، انتشلت أطقم الدفاع المدني الفلسطينية، جثامين خمسة شهداء فلسطينيين، بينهم أم وأبناؤها الثلاثة، من تحت ركام المنازل المدمرة، بفعل القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وحتى صباح الجمعة، أكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيداً من بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

كما أدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تدمير وتخريب عدد كبير من المحال التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء، وهو ما أدى لانقطاعها عن حي الرمال غرب مدينة غزة.

في المقابل، أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكثر من 130 بصواريخ المقاومة التي استهدفت المستوطنات والمدن الإسرائيلية منذ بدء العداون يوم الاثنين الماضي .

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت نحو ألفي صاروخ حتى الآن، من بينها 190 صاروخا مساء الخميس.

الإمارات تساوي الضحية بالجلاد

وفي محاولة من الإمارات لإرضاء إسرائيل وتسوية الضحية بالجلاد، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً على لسان وزيرها عبد الله بن زايد، دعا فيها الجانبين لتهدئة الأوضاع، دون أي إدانة للجرائم الإسرائيلية.

وأعرب ابن زايد، عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين”، مؤكداً استعداد بلاده التام لـ “دعم جميع الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات”.

وقال: “تضم الإمارات صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي”.

وأضاف: “الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار”.

وأعرب بن زايد عن خالص تعازيه في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة، مؤكدا استعداد بلاده “التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات”.

محمد بن زايد

وفي وقت سابق، اكتفى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بالإعراب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية.

وإرضاءً لإسرائيل، أكد ابن زايد، إدانته لـ “جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم الإنسانية”، فيما لم يتحدث بالمطلق عما يجري في قطاع غزة.

وشدد الشيخ بن زايد على “أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

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