موعد مباراة يوفنتوس والانتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره الانتر ميلان في مباراة قمة الإثارة والقوة في الدوري الإيطالي “الكالتشيو” في إطار منافسات الجولة ال 37، والتي ستجمع كلا العملاقين على ملعب أليانز ستاديوم “تورينو”.

موعد مباراة يوفنتوس والانتر ميلان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق يوفنتوس والانتر ميلان في مباراة القمة، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، البحرين، سوريا، لبنان، قطر.

وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر، والسودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر ميلان

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية الذي يمتلك حقوق البث والنشر لمباريات الدوري الإيطالي.

اقرأ المزيد: “شاهد” يوفنتوس يفاجئ “رونالدو” بعد إنجازه التاريخي مع السيدة العجوز

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 3” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين فريق يوفنتوس ونظيره المستضيف لتلك المواجهة فريق الانتر ميلان، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”.

يوفنتوس ودوري أبطال أوروبا

ويطمح فريق يوفنتوس الإيطالي بعد فقدها لقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” في المرة الأولى بعد الهيمنة عليه على مدار المواسم التسع الماضية.

📄| كالفاريزي حكماً لمواجهة يوفنتوس و أنتر غداً.. pic.twitter.com/Z0Uvfism6R — Curva Juventus (@CurvaJ) May 14, 2021

والصراع على المراكز الثلاثة خلف المتصدر الانتر ميلان المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما حسم منافسه الانتر ميلان لقب ال19 في تاريخ مسيرته التاريخية في الدوري الإيطالي .

تشكيلة يوفنتوس في مواجهة الانتر ميلان

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية أمام نظيره الانتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى البولندي “فويتشيك شتشيسني”.

بينما سيكون في خط الدفاع كلاً من: خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب دانيلو لويز دا سيلفا.

⚪⚫🔵 تشكيلة اليوفنتوس المتوقعة في مواجهة ديربي ايطاليا غدا امام الانتر . pic.twitter.com/agxg2BDLkG — ايوب الرقعي AYOUB AL RAGIE (@AYOUBSPORT1) May 14, 2021

وفي مركز الوسط، سيكون كلاً من اللاعبين، فيديريكو بيرنارديسكي، أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، سيلعب كلاً من، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

تشكيلة الانتر ميلان في مواجهة يوفنتوس

وسيلعب المدير الفني لفريق الانتر ميلان ” أنطونيو كونتي ” 51 عاماً أمام منافسه فريق يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة مرمى سمير هاندانوفيتش.

وفي مركز دفاع الفريق سيأتي كلاً من: اللاعبين شكرينيار، أليساندرو باستوني، إشراك ستيفان دي فريج، أشرف حكيمي.

المتوقعه ضد يوفنتوس غدا كونتي عنده موضوع شخصي واضح 😁#الانتر pic.twitter.com/tuKLS6pSwe — champoine D'Italia 🇮🇹🏆 (@fcim__q8) May 14, 2021

وسيكون في خط الوسط كلاً من: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، أرتورو فيدال، روبيرتو جاليارديني، إلى جانب اللاعب إيفان بيريشيتش، أما في هجوم الفريق سيأتي كلاً من: الاوتارو مارتينيز، أليكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

الصراع بين الميلان ويوفنتوس

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 75 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 73 نقطة.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 73 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة.

🏥 | تحديث طبي ميلان ـ خضع ألكسندر كولاروف اليوم لعملية جراحية لإزالة انزلاق غضروفي في أسفل الظهر في المركز الصحي في روتزانو تحت إشراف البروفيسور ماوريتسيو فورناري، سارت العملية بشكل مثالي كما هو مخطط لها. وسيبدأ مدافع النيراتزوري عملية إعادة التأهيل في الأيام القليلة المقبلة. pic.twitter.com/2YXgVSYyw5 — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) May 13, 2021

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 28 هدفًا.

وفي المركز الثاني اللاعب الكولومبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان في المركز الثاني من الترتيب برصيد 21 هدفًا.

كريستيانو رونالدو يُصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف أو أكثر مع ثلاث اندية مختلفة 🔥🔥🔥 مع مان يونايتد 118 هدف

مع ريال مدريد 450 هدف

والآن مع يوفنتوس 100 هدف أسطورة لن تتكرر 💪 pic.twitter.com/nYjfBY52V7 — Kooora (@kooora) May 12, 2021

أما في المركز الرابع جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 22 هدفًا، اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي

فيما جاء في المركز الخامس، آتى المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي 2020-2021.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك