ريال مدريد ينتفض في وجه غرناطة ويواصل ملاحقة المتصدر أتلتيكو مدريد

حقق فريق ريال مدريد الفوز الكاسح على فريق غرناطة بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، ليواصل الملكي الإسباني الصراع على لقب الليغا الإسبانية، ضمن منافسات الجولة ال 36 من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف ريال مدريد في شباك غرناطة

ونجح فريق ريال مدريد في إحراز الهدف الأول في شباك منافسه غرناطة، الذي جاء في الدقيقة ال17 عن طريق لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بتسديدة قوية.

بينما سجل الفريق الملكي الهدف الثاني مع نهاية منتصف اللقاء الهدف الثاني، عن طريق ردوريغو غوس سددها بطريقة رائعة في مرمى شباك غرناطة.

كريم بنزيما والهدف القاتل

ومع مجريات الشوط الثاني، عاد فريق ريال مدريد لهز شباك المستضيف غرناطة بواسطة ألفارو أودريوزولا في الدقيقة ال75، وبعدها بدقيقة جاء الهدف الرابع عن طريف الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة ال76.

هدف غرناطة في شباك ريال مدريد

فيما سجل أصحاب الأرض فريق غرناطة الهدف الوحيد في شباك فريق ريال مدريد عن طريق خورخي مولينا فيدال في الدقيقة ال71، لينتهي اللقاء بين كلا الفريقين بفوز ريال مدريد بأربع أهداف مقابل هدف وحيد لفريق غرناطة.

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تشكيلة ريال مدريد في مواجهة غرناطة

ولعب المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه إشبيلية، حيث كان في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما كان في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، مارسيلو، ميليتاو، ناتشو.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، ولعب في خط هجوم كلاً من: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

غيابات ريال مدريد

وغاب عن مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال مدريد عدد من النجوم الأساسين وهم: الإسباني سيرخيو راموس، البرازيلي فالفيردي، الإسباني داني كرفخال، ومواطنه لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، رافائيل فاران بسبب الإصابة.

💬👔 #زيدان: "الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط. أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد ولعبنا بشكل جيد. كانت المباراة كاملة للغاية. بعد هدفهم (1-2)، واصلنا إظهار شخصيتنا على أرض الملعب ولم نستسلم."#غرناطة_ريال_مدريد pic.twitter.com/tIboSKxY6C — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 13, 2021

ويتبقى لفريق ريال مدريد مباراتين مع نهاية منافسات الدوري الإسبان، حيث سيخوض مواجهة قوية أمام منافسه أتلتيك بيلباو في السادس عشر من الشهر ، وكذلك المواجهة الأخيرة أمام منافسه فياريال في الثالث والعشرين من شهر مايو/ آيار الجاري.

تشكيلة غرناطة أمام ريال مدريد

بينما دخل المدير الفني لفريق غرناطة الإسباني دييغو مارتينيز 40 عامًا، في تشكيلة أساسية لمواجهة قوية أمام حامل اللقب السابق ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى آرون إسكانديل.

بينما آتى في خط دفاع الفريق كلاً من، فولكييه، نهوين بيريز، خيرمان سانشيز كويني، أما في خط الوسط لعب الثنائي، يان إتيكي، ماكسيم جونالونز.

وفي خط هجوم الفريق كان كلاً من اللاعبين، بويرتاس، فيكو، ماتشيس، إلى جانب إشراك اللاعب خافيير سواريز.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 78 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال متساويًا بعدد النقاط مع فريق ريال بتيس، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 50 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة📊 pic.twitter.com/lMqaDznGn8 — Yallakora (@Yallakoranow) May 13, 2021

وقد تساوى اللاعب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال بعدد الأهداف مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بينما جاء في ترتيب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول هدافي الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 18 هدفًا في الدوري الممتاز.

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