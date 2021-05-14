(إسرائيل لا تصرخ وحدها).. تركي الحمد: ماذا جنى عبدالناصر وصدام حتى تقصف حماس تل أبيب

أثارت تغريدة للكاتب السعودي المقرب من البلاط الملكي، تركي الحمد، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد هجومه على الضحية على حساب على الجلاد.

تركي الحمد.. جمال عبد الناصر و صدام صدام وحماس

الكاتب السعودي، هاجم حركة حماس والفلسطينيين على حساب الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف الأبراج السكنية والمدنيين في القطاع، مستخدماً أقوى أنواع الأسلحة وأخطرها.

وقال تركي الحمد، في تغريدة رصدتها (وطن): (حين لا تكون الشجاعة مقترنة بالحكمة، تتحول إلى رعونة، لم تكن الشجاعة هي ما ينقص عبد الناصر أو صدام مثلاً، ولكن دون حكمة تحولت هذه (الشجاعة) الى كارثة، فضاعت سيناء وسقط صدام).

وتابع تركي الحمد: (اليوم تقوم حماس بقصف إسرائيل بصواريخ لن تدمرها، ولكنها خلفت مئات اليتامى والثكالى في غزة، فهل هذه شجاعة أم رعونة؟).

حين لا تكون الشجاعة مقترنة بالحكمة،تتحول إلى رعونة.لم تكن الشجاعة هي ما ينقص عبدالناصر أو صدام مثلا،ولكن دون حكمة تحولت هذه "الشجاعة" الى كارثة،فضاعت سيناء وسقط صدام.اليوم،تقوم حماس بقصف إسرائيل بصواريخ لن تدمرها،ولكنها خلفت مئات اليتامى والثكالى في غزة،فهل هذه شجاعة أم رعونة؟.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 14, 2021

ردود نارية

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصدوا للكاتب السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدين على أنه يعبر عن توجه المملكة في التقارب مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي رئيس تحرير (وطن) سخر من تركي الحمد قائلاً له ( ان قاوم الفلسطينيون يا أبو المافيا تسميه رعونة وإن صمتوا انفلت ذبابكم الإلكتروني ليتهمهم ببيع الأرض).

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وأضاف ( ثم أن الشجاعة عرفنا موقعها عندك حين وصفت الدولة التي اغتالت خاشقجي بالمافيا، ولما اتضح ان محمد بن سلمان القاتل بلعت لسانك وأصبحت قط.. لكن بلا مخالب. اترك الشجاعة والحكمة لأهلها).

ان قاوم الفلسطينيون يا أبو المافيا تسميه رعونة وإن صمتوا انفلت ذبابكم الإلكتروني ليتهمهم ببيع الأرض. ثم أن الشجاعة عرفنا موقعها عندك حين وصفت الدولة التي اغتالت #خاشقجي بالمافيا. ولما اتضح ان #محمد_بن_سلمان القاتل بلعت لسانك وأصبحت قط.. لكن بلا مخالب. اترك الشجاعة والحكمة لأهلها https://t.co/DMiPZ086kb — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 14, 2021

وقال رزق المدني: “أهل الجهاد والكفاح ليسوا يتامى أنما اليتامى والأرامل والثكالى أنت وأشباهك القبر بينك وبينه أمتار فبدلاَ من التطهر من الغي والخداع والانبطاح تحت أحذية الشيطان إلا أنك تُصر على منافسته بهرتلاتك، واضح أن إسرائيل ليست وحدها التي تصرخ”.

أهل الجهاد و الكفاح ليسوا يتامي أنما اليتامي و الأرامل و الثكالي أنت و أشباهك

القبر بينك و بينه امتار فبدلاَ من التطهر من الغي و الخداع والإنبطاح تحت أحذية الشيطان إلا أنك تُصر على منافسته بهرتلاتك.

واضح أن إسرائيل ليست وحدها التي تصرخ!.#المقاومة_الفلسطينية #فلسطين_قضيتنا https://t.co/dZUasTpART — رزق المدني (@zezorezk) May 14, 2021

في حين قال سلطان الوثر: “رأس منافقي هذا الزمان، وربما تتحرر القدس ولايزال هذا المنافق يمارس نفاقه .. فلا تستغرب ولا تأسى عليهم أبداً”.

رأس منافقي هذا الزمان وربما تتحرر القدس ولايزال هذا المنافق يمارس نفاقه .. فلا تستغرب ولاتأسى عليهم أبداً https://t.co/PqiHUUbgig — سلطان الوثر (@Sultans_w) May 14, 2021

وقالت سارة: “مثل هل الكلام الي كل يوم اشوفه الف مرة اعتبره نوع من غسيل الدماغ حتى الناس شوية شوية تشوف اسرائيل حبابه ولو مو المقاومة دتضرب الحبايين المسالمين مراح يقصفون غزة ويدمرون كل فلسطين ، الله ينتقم منكم ومنهم”.

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فيما قال حساب “السعودية الرابعة”: “ثم إذا شتمهم أحد مظلوم مكلوم، سُلب حقه وهُدم بيته، وقُتل أهله؛ غضبوا وقالوا: يشتموننا، كيف ندعمهم؟ وتحولت الخيانة فجأة إلى تهمة لإخواننا المظلومين!”.

وتابع بالقول: “الشتم في حق هذه الأشكال أسلوب من أساليب الرقي في التعامل معهم”.

ثم إذا شتمهم أحد مظلوم مكلوم، سُلب حقه وهُدم بيته، وقُتل أهله؛ غضبوا وقالوا: يشتموننا، كيف ندعمهم؟ وتحولت الخيانة فجأة إلى تهمة لإخواننا المظلومين!

الشتم في حق هذه الأشكال أسلوب من أساليب الرقي في التعامل معهم.. @TurkiHAlhamad1 #فلسطين #غزه https://t.co/svoedGldGC — السعودية الرابعة 𓂆 (@ao_jdd) May 14, 2021

وقال آخر: “اين الشجاعة والحكمة في حربكم على اليمن؟!اينكم من الشرف؟ اينكم من الانسانية؟ انتو اغلبكم شعب طبل تنبل ما عندو قيمة لشي حكامكن بيشترو مرتزقة تيقاتلو عنهم بحروبهم. روح انطم وحل عن فلسطين والفلسطيني”.

اين الشجاعة والحكمة في حربكم على اليمن؟!اينكم من الشرف؟اينكم من الانسانية؟انتو اغلبكم شعب طبل تنبل ما عندو قيمة لشي حكامكن بيشترو مرتزقة تيقاتلو عنهم بحروبهم.روح انطم وحل عن فلسطين والفلسطينيي.يلعنكم شو انجاس الدم ما نشف بعد بتزايدو وبتتفلسفو https://t.co/pBMZ7tYBGx — مْهَيْد (@GhoussainMhaid) May 14, 2021

وعلق أبو حسن قائلاً: “نعم هذه هي الشجاعة ببساطة، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يفهمه ولا يعرفه حين يراه أيضًا، تمامًا كما جهلت أنت معنى الشجاعة ولم تميزها حين رأيتها في عيون أصغر طفل في غزة، لأنك تفقدها ببساطة، لا نطالب الجبناء بتحرير فلسطين، دعها للرجال، لكن أغلق فمك فقط، هذا سيساعد”.

نعم هذه هي الشجاعة ببساطة، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يفهمه ولا يعرفه حين يراه أيضًا، تمامًا كما جهلت أنت معنى الشجاعة ولم تميزها حين رأيتها في عيون أصغر طفل في غزة، لأنك تفقدها ببساطة، لا نطالب الجبناء بتحرير فلسطين، دعها للرجال، لكن أغلق فمك فقط، هذا سيساعد. — م. أبو حسن (@abo_hasan74) May 14, 2021

منع التبرعات

وفي وقت سابق، قررت السلطات السعودية منع حملات جمع تبرعات وأموال لأعمال خيرية لصالح المقاومة الفلسطينية التي تخوض حرباً مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت رئاسة أمن الدولة في السعودية من الاستجابة لدعوات متزايدة لجمع تبرعات وأموال لأعمال خيرية خارج المملكة مؤكدة أن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “انطلاقًا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة”.

وأضاف: “حذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وحثّت الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة”.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد عدوان إسرائيلي منذ خمسة أيام خلف 119 شهيداً وعشرات الجرحى، وذلك على خلفية اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، في حين يتعمد الاحتلال استهداف الأبراج السكنية والمدنيين.

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