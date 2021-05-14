بالفيديو: أبو تريكه يصف هدف محمد صلاح في شباك اليونايتد بصاروخ عياش

وصف النجم المصري والمحلل في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية محمد أبو تريكه، هدف مواطنه محمد صلاح في شباك فريق مانشستر يونايتد بصاورخ عياش 250 كلم التابع للمقاومة الفلسطينية.

محمد صلاح وأبو تريكه

وقد أشاد المصري أبو تريكه بهدف مواطنه صلاح الذي جاء في الدقيقة ال90 قبل نهاية أحداث اللقاء بين الفريقين وتمكن فريق ليفربول من الصعود إلى المركز الخامس من الترتيب والصراع على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أبو تريكه عبر تحليله على هدف المصري صلاح ال21 الذي يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع اللاعب الإنجليزي هاري كين بعدد الأهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

قائلاً: ” هدف صلاح كصاروخ عياش، بفكرنا برجال المقاومة، فهو رجل مقاوم داخل الملعب”.

تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وأحرز أولى أهداف اللقاء لاعب الوسط البرتغالي في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة العاشرة من اللقاء.

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وسجل هدف تقليص الفارق المهاجم البرازيلي فيرمينو في الدقيقة ال45 لصالح فريق ليفربول “الريدز”، ليعاود في غضون دقيقين ويحرز الهدف الثاني في شباك المستضيف مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”.

ومع مجريات الشوط الثاني، عاد فريق مانشستر يونايتد لهز شباك مرمى شباك مرمى الشياطين الحمر في الدقيقة ال68 عن طريق ماركوس راشفورد.

هدف محمد صلاح في الوقت القاتل

وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الأخيرة من لقاء الديربي بين فريق ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد بعد قيامه بتسجيل الهدف بشكل رائع، لينتهي اللقاء بأربع أهداف ثمينة لفريق ليفربول “الريدز” مقابل هدفين.

ويعد هدف محمد صلاح الأخير في شباك مانشستر يونايتد رقم 21، خلال منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” للموسم الجاري مع فريق ليفربول “الريدز”.

محمد صلاح ودعم فلسطين

وقد خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته بتغريده عبر حسابه الرسمي على موع تويتر قائلاً: “أدعو جميع قادة العالم، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية”.

محمد أبوتريكة عبر تويتر: "لله درّكم يا أهل فلسطين السماء تشع نورا ونارا اللهم سدد رميهم وارحم شهيدهم وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم ويارب كن معهم وانصرهم نصرا عظيماً .. اللهم زِد (تل أبيبهم) رعبا ونارا". pic.twitter.com/zCtzgwg6L7 — Screen Mix (@ScreenMix) May 11, 2021

وطالب النجم المصري في رسالة باللغة الإنجليزي، كافة إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور لقد طفح الكيل.

وقد انضم اللاعب صلاح إلى جانب العديد من النجوم كرة القدم العربية والعالمية الذي نشروا التغريدات من أجل دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متساويًا بعدد الأهداف مع النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

محمد ابو تريكة : هدف محمد صلاح اليوم مثل صاروخ المقاومة الفلسطينية 🇵🇸🤲 pic.twitter.com/NyPouhwTIk — Liverpool بالعربى 🇪🇬🇵🇸 (@lfc_belaraby) May 13, 2021

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 58 نقطة.

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق إيفرتون الذي جاء في المركز الثامن.

ويأتي فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 55 نقطة متساويًا بعدد النقاط مع فريق أرسنال، أما في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 50 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

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