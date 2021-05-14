الفنانة المصرية زينب غريب تفضح طبيبا بيطريا تحرش بها: (افتكرني جاموسة)

في متابعة لقضية التحرش التي أثارت جدلا واسعا في مصر، قالت الفنانة المصرية زينب غريب، إنها تتابع الإجراءات القانونية في واقعة تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري.

الفنانة المصرية زينب غريب

الفنانة المصرية زينب غريب زينب كشفت أنها أصرت على اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقها، كما ذكرت تفاصيل الواقعة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذلك بهدف تشجيع وتوعية الفتيات بعدم السكوت عند تعرضهن للتحرش والإصرار على أخذ حقوقهن التي كفلها لهن القانون، والذي يعاقب المتحرش بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.

وذكرت زينب غريب في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك: “لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل ان واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط”.

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وتابعت: “أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه”.

وأضافت زينب كاشفة تفاصيل تحرش طبيب بيطري بها:(والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه.)

الفنانة هالة صدقي

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تكشف فيها فنانة مصرية تعرضها لواقعة تحرش، حيث قالت الفنانة هالة صدقي إنها تعرضت للتحرش في جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل.

وذلك أثناء ظهورها في برنامج “100 سؤال” للإعلامية راغدة شلهوب، قمت بضربه على وجهه أمام الجميع.

وضمت القائمة مجموعة كبيرة من الفنانات من بينهم يسرا اللوزي، رانيا يوسف، روبي.

بالإضافة إلى الفنانة دينا الشربيني، التى روت أثناء ظهورها في برنامج “فحص شامل”، أنها تعرضت للتحرش أثناء تواجدها في منطقة العجمى.

حيث شعرت بيد شخص تتحسسها وركضت خلفه حتى استطاعت الامساك به.

يذكر أن الفنانة زينب غريب اشتهرت من خلال دورها في مسلسل “بـ 100 وش” الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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