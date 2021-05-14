إسرائيل ترفض التهدئة في غزة.. تفاصيل ساعات خاض فيها الوفد المصري مفاوضات شاقة

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل القرار الإسرائيلي الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر “كابينت” بشأن التهدئة في قطاع غزة، على إثر العدوان المستمر على القطاع منذ خمسة أيام.

إسرائيل ترفض التهدئة

وقالت قناة “كان” العبرية، إن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار وتصر على استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الوفد الأمني المصري الذي زار تل أبيب مؤخراً لبحث التهدئة عاد للقاهرة بخفي حنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفته قناة “العربية” السعودية، فجر الجمعة، والتي أكدت أن مصر قررت تجميد عدد من الملفات مع إسرائيل، رداً على رفض الأخيرة قبول وساطة مصرية لبدء هدنة في قطاع غزة.

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وقالت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن الوفد المصري غادر إسرائيل متحفظاً على إطلاقها عملية عسكرية موسعة.

وأوضحت أن الوفد المصري حذر إسرائيل من الاستمرار بالعملية العسكرية ورفض الهدنة.

هدنة لمدة عام

وأضافت القناة، أن مصر عرضت على الاحتلال الإسرائيلي، هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق، بالإضافة إلى وقف إسرائيل للاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى.

وبحسب القناة، فإن الوفد المصري، طالب الاحتلال، إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات المقاومة في غزة، مؤكداً قدرة مصر على إلزام الفصائل الفلسطينية بالاتفاق.

وقالت القناة، إن العرض المصري للتهدئة اصطدم برفض إسرائيلي، مشيرةً إلى أن الاحتلال رفض أي وساطات قبل القضاء على الجناح العسكري لحركة حماس، وفق تعبير القناة.!

وترفض إسرائيل، هدنة طويلة الأمد، قبل انتهاء عملياتها العسكرية بشكل كامل في قطاع غزة.

اعتداءات إسرائيلية

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال استدعاء 16 ألف جندي احتياط، من بينهم سبعة آلاف جندي سيدعمون منظومة القبة الحديدية.

وأصدرت القيادة السياسية المصرية، تعليمات بنقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

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فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 109 وما يزيد عن 600 إصابة في العدوان المستمر منذ مساء الإثنين الماضي.

وفي السياق، كشف جيش الاحتلال لإسرائيلي، عن مشاركة 160 طائرة والمدفعية الإسرائيلية في شن غارات كثيفة على حدود قطاع غزة الشمالية والشرقية.

مكان مأهول بالسكان تعرض فجر اليوم لقصف عنيف من طائرات الاحتلال في بيت حانون وتسبب بإصابة أكثر من 50 إصابة#GazzaUnderAttack pic.twitter.com/VpBIASjdjz — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) May 14, 2021

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن الهدف من هذه الغارات كان تدمير أنفاق تمتلكها حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة”.

#عاجل

منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للاغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة.والهدف: توجيه ضربة قوية الى المصالح تحت الأرضية – #مترو_حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/GJpQLlNFg5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

وبين أن الهدف من الغارات توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية لحماس، حسب وصفه.

وأضاف: “تعتبر الأنفاق كنزا استراتيجيا لحماس، لقد وجهنا ضربة قوية لكيلو مترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة”.

⭕⭕ (فيديو) تقشعر له الأبدان

عائلة فلسطينية تستنجد لانقاذها من تحت الأنقاض بعد قصف منزلها بغارة إسرائيلية#غزة_تحت_القضف#GazaUnderAttack

التفاصيل 👇👇👇 pic.twitter.com/RYljF1QZUM — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 14, 2021

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي: إن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة.

⭕⭕ (شاهد) حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية الوخشية على بلدة #بيت_حانون شمال #قطاع_غزة الأطقم الطبية ما زالت تنتشل شهداء من تحت الأنقاض.. (5) شهداء حتى اللحظة #غزة_تحت_القضف#GazaUnderAttack pic.twitter.com/Jg1Z2T2Stp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 14, 2021

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية عمليات قصف مكثفة تجاه عدد من المناطق شمال قطاع غزة، ومناطق أخرى شرق القطاع.

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