محلل إسرائيلي يهدد باغتيال الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم المدهون خلال لقاء حواري (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول إيلي نيسان المحلل السياسي الإسرائيلي والمحاضر الجامعي بإسرائيل، وهو يهدد المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، بالاغتيال بعد أن جن جنونه على الهواء.

اغتيال يحيى السنوار وإسماعيل هنية وإبراهيم المدهون

وفي لقاء حواري على شاشة (روسيا اليوم) أخذ إيلي نيسان في الحديث، ثم هدد الضيف الفلسطيني المدهون بالاغتيال.

الصهيوني إيلي نيسان وبعد ان استمع لمداخلتي في روسيا اليوم هددني بالاغتيال مع هنية والسنوار. وأقول له جميعنا مشاريع شهادة، ولكن اعدك أن يصلي ابو خالد الضيف فينا إماما في المسجد الأقصى قريبا بعد تحريره.#سيف_القدس pic.twitter.com/WMFLMfnhQm — إبراهيم المدهون غزة (@ibmadhun) May 14, 2021

وقال ما نصه:(أنا أقول بصراحة أنه قبل أن تجتاز إسرائيل الحدود إلى قطاع غزة بهدف وقف إطلاق الصورايخ ربما تستهدف يحيى سنوار وإسماعيل هنية وغيرهم، وربما سيكون ضمنهم الاستاذ إبراهيم المدهون).

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وفي رده على هذا التهديد نشر إبراهيم المدهون المقطع وعلق بقوله:(الصهيوني إيلي نيسان وبعد ان استمع لمداخلتي في روسيا اليوم هددني بالاغتيال مع هنية والسنوار.)

وتابع:(أقول له جميعنا مشاريع شهادة، ولكن اعدك أن يصلي ابو خالد الضيف فينا إماما في المسجد الأقصى قريبا بعد تحريره.)

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 10 فلسطينيين، اليوم الجمعة، في مواجهات عنيفة شهدتها مدن الضفة الغربية المنتفضة لنصرة في وجه الاحتلال ردا على عدوانه على قطاع غزة واجراءاته بحق المقدسيين.

شهداء الضفة الغربية أعدم احدهم بدم بارد

واستشهد 9 من بين 10 شهداء خلال المظاهرات التي شهدتها مدن ومخيمات الضفة الغربية التي خرجت لنصرة غزة، قرب نابلس وقرب رام الله، بينما قامت قوات الاحتلال بإعدام الشهيد الأول بعدما زعمت محاولته تنفيذ عملية طعن في يعبد قرب جنين.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تعاملت مع 15 اصابة في رام الله بينها 2 خطيرة، و3 اصابات في اريحا و27 اصابة في نابلس بينها 5 خطيرة، و5 اصابات في بيت لحم، و8 اصابات في جنين، و8 اصابات في سلفيت، و12 اصابة في طولكرم، و5 اصابات في قلقلية بينها اصابة خطير بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.

واضافت ان معظم الإصابات بالرصاص الحي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت فجر اليوم الجمعة، على المشاركين في المسيرات الليلية التي خرجت بشكل عفوي في عدد من مدن الضفة الغربية.

المواجهات الأعنف كانت في محافظة نابلس، إذ جرت مواجهات دامية في بلدات وقرى بيتا وحوارة واوصرين وعوريف جنوبا، وبيت دجن شرقاً، أسفرت عن أكثر من خمسين مصاباً. وفي جنين، دارت مواجهات عنيفة على حاجزي الجلمة ودوتان.

وأكد مسؤول أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس أن هناك ارتفاعا واضحا في نسبة المواجهات منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة قبل أيام.

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي إلى أكثر من 120 شهيداً، فيما قتل 8 إسرائيليين جراء صواريخ المقاومة.

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