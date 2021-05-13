كليان مبابي والتصريح المثير
كليان مبابي والتصريح المثير
Imageرياضة

مبابي يتورط في تصريح مثير عبر قناة تلفزيونية .. ماذا قال؟!

كتب وطن
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تورط النجم الفرنسي كيليان مبابي 22عامًا، المهاجم في فريق باريس سان جيرمان في تصريح صحفي مثير بعد فوزه على منافسه فريق مونبيليه بركلات الترجيح، والتمكن من التأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

مبابي والتصريح

وتحدث كيليان مبابي عبر القناة الناقلة لمباراة فريقه ونظيره مونبيليه، قائلاً: ” هو من سيخسر تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم، وليس منافسه ليل الفرنسي هو من سيفوز بها”.

مبابي وتدارك الأمر

وعقب الفرنسي مبابي في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، جاء فيها: ” مع كامل احترامي لفريق ليل الذي سيكون بطلاً رائعًا إذا توج بالدوري هذا الموسم”.

وأردف مبابي، ” أنه مع خسارة فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” في ثمانية مباريات، فنحن المسؤولون الوحيدون عن فقدان اللقب”.

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وأضاف مبابي في تصرحه، “سعداء بالتأهل لنهائي كأس فرنسا، ونطلع للحفاظ على اللقب، إلا أنني كنت أريد الصعود إلى النهائي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، ويبقى الأهم هو تحقيق الهدف الذي نسعى إليه”.

مبابي ومقاعد البدلاء

واستكمل مبابي، ” متابعة ركلات الترجيح من على مقاعد البدلاء صعبة للغاية، لكنني سعيد بنجاح زملائي في الفريق بالمهمة وتأهلوا بنا إلى النهائي”.

وتابع، ” كثيرًا مع سعيت في الفريق في مساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وهو أكثر ما تعلمته هذا العام، كما هو ما أسعى إليه لأنه يؤتي ثماره”.

القرار النهائي بشأن مبابي

وكشفت تقارير صحيفة إسبانية بأن النجم الفرنسي مبابي في وقت سابق، قد أبلغ إدارة الفريق بشأن مستقبله مع قرب نهاية الموسم الجاري.

كما وأكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية. بأن اللاعب كيليان مبابي، أبلغ إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الرغبة في مغادرة النادي في شهر يونيو القادم، والالتحاق في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأردفت الإذاعة الإسبانية، ” اللاعب قد قرر بشكل نهائي الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد “الملكي” الإسباني، حيث تسعى إدارة فريق ريال مدريد جاهدًا من أجل الحصول على خدمات اللاعب كيليان مبابي برفقة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

كما أفادت التقارير الإسبانية، بأن رئيس ريال مدريد الإسباني، وسيعمل على جلب الثنائي مبابي وهالاند مهما كلفه الأمر في ذلك.

عقد صفقة مهمة

كما وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ستقدم على خطوة قاسية من أجل دعم خط هجوم فريقها.

وتتمثل في بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرًا على عقد صفقة رائعة في الصيف المقبل بهدف التخطيط لمستقبل رؤية فريق ريال مدريد الإسباني.

وأردفت الصحيفة قائلة: “ريال مدريد يخطط للتعاقد مع واحد من الثنائي كيليان مبابي أو إيرلينع هالاند هداف بوروسيا دورتموند، رغم المبالغ الخالية لكلا اللاعبين في السوق والتي تجاوزت 170 مليون يورو.

شراء مبابي وهالاند

واستكملت، ” فريق الملكي الإسباني بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء النجمين هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة، كما سيتعين على “الميرينغي” بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب خلال الفترة المقبلة”.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 79 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 76 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 74 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 74 نقطة.

وفي المركز السادس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق لنس الذي جاء في المركز السابع من الترتيب.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 50 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق رين برصيد 55 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

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