مبابي يتورط في تصريح مثير عبر قناة تلفزيونية .. ماذا قال؟!

تورط النجم الفرنسي كيليان مبابي 22عامًا، المهاجم في فريق باريس سان جيرمان في تصريح صحفي مثير بعد فوزه على منافسه فريق مونبيليه بركلات الترجيح، والتمكن من التأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

مبابي والتصريح

وتحدث كيليان مبابي عبر القناة الناقلة لمباراة فريقه ونظيره مونبيليه، قائلاً: ” هو من سيخسر تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم، وليس منافسه ليل الفرنسي هو من سيفوز بها”.

مبابي وتدارك الأمر

وعقب الفرنسي مبابي في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، جاء فيها: ” مع كامل احترامي لفريق ليل الذي سيكون بطلاً رائعًا إذا توج بالدوري هذا الموسم”.

وأردف مبابي، ” أنه مع خسارة فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” في ثمانية مباريات، فنحن المسؤولون الوحيدون عن فقدان اللقب”.

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وأضاف مبابي في تصرحه، “سعداء بالتأهل لنهائي كأس فرنسا، ونطلع للحفاظ على اللقب، إلا أنني كنت أريد الصعود إلى النهائي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، ويبقى الأهم هو تحقيق الهدف الذي نسعى إليه”.

مبابي ومقاعد البدلاء

واستكمل مبابي، ” متابعة ركلات الترجيح من على مقاعد البدلاء صعبة للغاية، لكنني سعيد بنجاح زملائي في الفريق بالمهمة وتأهلوا بنا إلى النهائي”.

وتابع، ” كثيرًا مع سعيت في الفريق في مساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وهو أكثر ما تعلمته هذا العام، كما هو ما أسعى إليه لأنه يؤتي ثماره”.

القرار النهائي بشأن مبابي

وكشفت تقارير صحيفة إسبانية بأن النجم الفرنسي مبابي في وقت سابق، قد أبلغ إدارة الفريق بشأن مستقبله مع قرب نهاية الموسم الجاري.

كما وأكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية. بأن اللاعب كيليان مبابي، أبلغ إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الرغبة في مغادرة النادي في شهر يونيو القادم، والالتحاق في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

📰 غلاف الماركا | "حان الوقت لاتخاذ القرارات." 🔹 مبابي • هالاند، زيدان • راؤول، راموس – لوكاس فاسكيز – أوديجارد كوبو – بيل – سيبايوس – إبراهيم دياز. 🔹رافا نادال يحقق جائزة أفضل رياضي لعام 2020. pic.twitter.com/R1TgzIFJZa — Blancos Global (@Blancos_Global) May 6, 2021

وأردفت الإذاعة الإسبانية، ” اللاعب قد قرر بشكل نهائي الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد “الملكي” الإسباني، حيث تسعى إدارة فريق ريال مدريد جاهدًا من أجل الحصول على خدمات اللاعب كيليان مبابي برفقة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

كما أفادت التقارير الإسبانية، بأن رئيس ريال مدريد الإسباني، وسيعمل على جلب الثنائي مبابي وهالاند مهما كلفه الأمر في ذلك.

عقد صفقة مهمة

كما وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ستقدم على خطوة قاسية من أجل دعم خط هجوم فريقها.

وتتمثل في بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرًا على عقد صفقة رائعة في الصيف المقبل بهدف التخطيط لمستقبل رؤية فريق ريال مدريد الإسباني.

تقارير: باريس سان جيرمان يكثف سعيه للتعاقد مع محمد صلاح تحسبًا لرحيل مبابي.#يلا_بريميرليج pic.twitter.com/uFSpVAZFFy — Yallakora (@Yallakoranow) May 12, 2021

وأردفت الصحيفة قائلة: “ريال مدريد يخطط للتعاقد مع واحد من الثنائي كيليان مبابي أو إيرلينع هالاند هداف بوروسيا دورتموند، رغم المبالغ الخالية لكلا اللاعبين في السوق والتي تجاوزت 170 مليون يورو.

شراء مبابي وهالاند

واستكملت، ” فريق الملكي الإسباني بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء النجمين هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة، كما سيتعين على “الميرينغي” بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب خلال الفترة المقبلة”.

💥فابريزيو رومانو | ليس هنالك أي إتفاقية مع كيليان مبابي، مازالت المفاوضات جارية ولكن مبابي لم يقبل العرض، الخليفي سيحاول مرة أخرى. pic.twitter.com/RMYWhujE5C — Blancos Global (@Blancos_Global) May 7, 2021

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 79 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 76 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 74 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 74 نقطة.

🚨 CUATRO | طرح باريس سان جيرمان عرضاً جديداً عقد مبابي لكن رغبته هي اللعب مع ريال مدريد، لقد رفض بالفعل 4 عروض مختلفة. pic.twitter.com/w6tOyzaSJ0 — Insider Real (@RMCFarab) May 10, 2021

وفي المركز السادس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق لنس الذي جاء في المركز السابع من الترتيب.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 50 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق رين برصيد 55 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

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