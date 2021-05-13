فيديو يكشف سلاح القسام الجديد.. (شاهد) لحظة إطلاق صاروخ عياش 250 وطائرات شهاب الانتحارية

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن سلاح جديد تم إدخاله إلى الخدمة لأول مرة في معركة (سيف القدس)، وأوضحت أن الأمر يتعلق بطائرات مسيَّرة انتحارية محلية الصنع.

وقالت الكتائب الفلسطينية إنها نفذت عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية بطائرات مُسيّرة انتحارية، فيما كشفت مصادر عبرية عن اختراق كبير من المقاومة لكاميرات المراقبة في المستوطنات المحيطة بغزة.

طائرات (شهاب) الانتحارية

وأوضحت كتائب القسام أنها أدخلت سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعدد من الطائرات المسيَّرة الانتحارية من طراز (شهاب) محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر الخميس.

كنا نحاول رفع معنوياتكم ففجئتمونا بأن رفعتم معنوياتنا بقدراتكم أنتم فخر الأمة يا أبناء فلسطين

دكوهم دكًا دكا

ونسأل الله أن يسدد رميكم (طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها #كتايب_القسام الخدمة خلال معركة سيف القدس.) pic.twitter.com/0yMSI1wcGp — 🇴🇲Majid Yousuf🇵🇸 (@darkn66ess) May 13, 2021

وأردفت: (رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعِد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه).

صاروخ عياش 250

وفي السياق بثت كتائب القسام مقطع فيديو أظهر لحظة إطلاق صاروخ عياش 250 على مطار رامون الواقع في مدينة ايلات المحتلة على الحدود الأردنية.

وقالت كتائب القسام في تصريح لها، إنه وبأوامر من قائد أركانها محمد الضيف، قصفت المقاومة مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة على بُعد 220 كم من غزة.

كتائب القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ عياش 250 الذي دخل الخدمة اليوم مستهدفاً مطار رامون pic.twitter.com/rjdMOQGrMB — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2021

وأضافت أنها أدخلت صاروخ “عياش 250” إلى الخدمة والذي يصل مداه إلى أكثر من 250 كيلومتراً ويمتلك قوة تدميرية هي الأكبر.

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وأشارت إلى أن ضرباتها الصاروخية تأتي نصرة للأقصى ورداً على اغتيال قادة “القسام” ومهندسيها.

فيديو إطلاق صواريخ على عسقلان واسدود وتل أبيب

كما نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع فيديو لمقاتليها أثناء تجهيزهم صواريخ لإطلاقها على نحو إسرائيل.

ويُظهر أحد الفيديوهات مقاتلين من القسام وهم يضعون صاروخا في مربضه قبل إطلاق رشقة صاروخية مكثفة نحو مدن عسقلان وأسدود وتل أبيب يوم الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه منذ بداية عملية “حارس الأسوار” (الاسم الإسرائيلي للعملية الجوية في غزة)، أُطلق من القطاع نحو 1500 صاروخ، وقتل 7 إسرائيليين.

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