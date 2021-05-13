بأمر من محمد الضيف.. كتائب القسام تقصف مطار رامون بـ(صاروخ عياش 250)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن (إطلاق صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة).

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم “كتائب القسام”، إنه ( وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وجزءا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزء من إنجازاتهم وتطويرهم).

وذكرت صحيفة هآرتس تعليق الرحلات الجوية في مطار رامون قرب الحدود مع الأردن، الامر الذي يؤكد وصول صواريخ المقاومة إلى ذلك المطار لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

صاروخ عياش 250

وأضاف: ( ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو هاهي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدف نحدده ونقرره).

اقرأ أيضاً: حوصروا داخل نفق واستنشقوا غازات سامة.. (وطن) تكشف تفاصيل استشهاد قادة القسام

ويعيد الصاروخ عياش 250 تيمناً باسم قائد الكتائب الشهيد يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في الانتفاضة الأولى، ويعد مهندس الكتائب الأول الذي أربك الكيان مع بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الانتفاضة الأولى.

قصف تل أبيب وبئر السبع وقواعد عسكرية

كما أعلنت “كتائب القسام” أيضا عن استهداف تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز” إن “مطار رامون لم يصب بأٍ صاروخ”، مؤكدا أن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ويأتي استهداف “القسام” لمطار رامون، بعد أن أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة انتحارية.

صافرات الانذار تدوي في تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها الخميس على حسابه الرسمي في “تويتر” عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة اعتراض منظومة “القبة الحديدية” صاروخا في سماء تل أبيب.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv🚨 pic.twitter.com/zD54XWg8tC — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

بدورها، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة بئر السبع ومدن أخرى، على خلفية إطلاق رشقة كبيرة جديدة من الصواريخ صوب وسط إسرائيل.

وذكرت “كتائب القسام” أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ تجاه بئر السبع وغوش دان وتل أبيب الكبرى، فيما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية صحة هذه الأنباء وأفادت بأن عددا من هذه الصواريخ سقط في وسط البلاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك