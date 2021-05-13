ضاحي خلفان ينصح (أبناء عمه) اليهود بالعيش في الدول العربية بدلاً من القدس!

وجه ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، نصيحة إلى اليهود في إسرائيل.

نصيحة ضاحي خلفان

وقال ضاحي خلفان في تغريدة رصدتها (وطن)، (سيكون آمن لليهود أن يعيشوا في الدول العربية بدلا من إصرارهم على البقاء في القدس، لأنهم بهذه التصرفات يثيرون على انفسهم مخاطر لا تحمد عقباها).

سيكون آمن لليهود أن يعيشوا في الدول العربية بدلا من إصرارهم على البقاء في القدس…لأنهم بهذه التصرفات يثيرون على انفسهم مخاطر لا تحمد عقباها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 13, 2021

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان ضجة واسعة بين المغردين، الذين طالبوه بأن تستضيف الإمارات يهود إسرائيل في ظل التطبيع الذي يقوده حكام الإمارات مع إسرائيل.

وسخر المغرد الفلسطيني محمد عبدالعال من تغريدة خلفان قائلاً له (إي والله إنك صادق لأول مرة !! خذوهم عندكم أوسع ، وبيضلهم ولاد عمكم وأنتم أولى بهم !!).

إي والله إنك صادق لأول مرة !! خذوهم عندكم أوسع ، وبيضلهم ولاد عمكم وأنتم أولى بهم !! — بلال محمد عبد العال (@belal3bdel3al) May 13, 2021

فيما رد أحمد ياسين قائلاً (لمن يسأل عن عرب إسرائيل، ضاحي واحد منهم)

لمن يسأل عن عرب إسرائيل، ضاحي واحد منهم — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) May 13, 2021

احسن دولة لهم والتي تحبهم بجنون هي الامارات

ستجدون الامن والامان اما فلسطين فليست لهم يجب عليهم الخروج من فلسطين والاستقرار في الامارات وتصبح ابو ظبي عاصمتهم — Benyamna Nadia🇲🇦 (@Q__a6) May 13, 2021

زعلان عليهم؟! بسب خياناتكم فلسطين الآن محتلة ورغم هذا تقاوم — Fatima ALi (@fatmusawi) May 13, 2021

خلفان الذي صمت طوال الأيام الماضية زاد في تغريدة ثانية قائلاً (الايام القليلة الماضية كنا نرى ممارسات عنصرية ضد العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية …فقط لأنهم في قلب القدس..هذه الصورة تعكس للعالم عنصرية وتطرف قبيح في شكله وممارسته.)!

محمد بن زايد

وفي وقت سابق، اكتفى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بالإعراب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية.

وإرضاءً لإسرائيل، أكد ابن زايد، إدانته لـ “جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم الإنسانية”، فيما لم يتحدث بالمطلق عما يجري في قطاع غزة.

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وشدد الشيخ بن زايد على “أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

مجازر إسرائيلية في قطاع غزة

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر في قطاع غزة، على مدار الأيام الماضية من العدوان الذي ما زال متواصلاً، حيث استشهد ما يزيد عن 70 فلسطينياً بينهم 13 طفلاً وعشرات الإصابات.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غاراتها على أهداف متفرقة في انحاء القطاع المحاصر.

في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، وأعلنت عن استهداف القدس وتل ابيب وعسقلان ومستوطنات “غلاف غزة”.

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