“شاهد” يوفنتوس يفاجئ “رونالدو” بعد إنجازه التاريخي مع السيدة العجوز

نشر فريق يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو مفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا، بعد الانجاز التاريخي الذي حققه مع فريق السيدة العجوز على مدار ثلاثة مواسم كاملة ووصوله إلى رقم ال100 هدف.

رونالدو والهدف القياسي

وسجل نجم يوفنتوس رونالدو هدف رقم ال100 التاريخي مع فريق السيدة العجوز الإيطالي، الذي حققه حينما سدد هدفه في مباراة مضيفه ساسولو الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في إطار منافسات ال36 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لكرة القدم.

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وجاء هدف كريستيانو في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من المباراة بين فريق يوفنتوس وساسولو الذي جمع الفريقين على ملعب “مابي” في مدينة ريجيو إيميليا.

رونالدو والمواجهات مع يوفنتوس

وأحرز الدون رونالدو حصيلة تلك الأهداف خلال 131 مباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب في تاريخ نادي يوفنتوس الإيطالي يصل إلى رقم 100هدف، خلال مشاركته في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم مع فريق اليوفي الإيطالي.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100+ مع ثلاث أندية مختلفة! 🤯 – 100 هدف مع اليوفي *

– 118 هدف مع اليونايتد

– 450 هدف مع ريال مدريد هل هناك شك بأنه الأعظم؟ 🐐 pic.twitter.com/lQxpTjVAdU — 🇴🇲 S A L T ⓭㉞ (@alsalt_99) May 12, 2021

فقد سجل 14 هدفًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، و80 هدفًا في الدوري الإيطالي، و4 أهداف في كأس ملك إيطاليا وهدفين في كأس السوبر الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف وأكثر من ذلك مع ثلاثة من النوادي الأوروبية، بعدما سجل450 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني و118 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو والمركز السادس

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز السادس من الترتيب في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 100 هدف متساويًا مع زميله الأرجنتيني باولو ديبالا الذي وصل إلى هذا الرقم مع فريق السيدة العجوز.

بيرلو ورونالدو

قال نائب رئيس فريق يوفنتوس التشيكي “بافيل نيدفيد” في حوار صحفي عبر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن مدرب المدير الفني لفريق السيدة العجوز ” أندريا بيرلو” 41 عامًا والنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عامًا مستمران مع الفريق الموسم المقبل.

كريستيانو رونالدو ساهم في 1000 هدف طوال مسيرته : سجل : 776 هدف

صنع : 224 هدف pic.twitter.com/zSujc0bcRR — E P L W O R L D (@EPLworld) May 12, 2021

وأردف نيدفيد، قائلاً: أنا متأكد من أن بيرلو ورونالدو في يوفنتوس الإيطالي”، جاء تصريحه بعد الخروج من مركز تدريب فريق يوفنتوس، مضيفاً، ” هناك الصعوبات وهذا أمر طبيعي، لكننا سنقاتل حتى النهاية”.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

رونالدو بعد وصوله لـ100 هدف مع يوفنتوس عبر تويتر ✍️ "لا تتوقف هنا😉👊" هل هي رسالة من الدون بالاستمرار مع البيانكونيري؟🤔 pic.twitter.com/sxSaGIEVGq — Yallakora (@Yallakoranow) May 13, 2021

الصراع بين الميلان ويوفنتوس

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 75 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 73 نقطة.

📹| الهدف المئة لكريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس 🔥🔥 pic.twitter.com/oTy1n5vanZ — 1G1G1A (@1G1G1A) May 12, 2021

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 73 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 28 هدفًا.

وفي المركز الثاني اللاعب الكولومبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان في المركز الثاني من الترتيب برصيد 21 هدفًا.

في نفس مباراة ساسولو بالأمس 🏟 ◼ ديبالا سجل الهدف رقم 100 مع يوفنتوس في جميع المسابقات خلال 252مباراة ◼ رونالدو سجل الهدف رقم 100 مع يوفنتوس في جميع المسابقات خلال 131 مباراة pic.twitter.com/HoHAGSD0S7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 13, 2021

أما في المركز الرابع جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 22 هدفًا، اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي

فيما جاء في المركز الخامس، آتى المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي 2020-2021.

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