اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
Videoرياضة

“شاهد” يوفنتوس يفاجئ “رونالدو” بعد إنجازه التاريخي مع السيدة العجوز

كتب وطن
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نشر فريق يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو مفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا، بعد الانجاز التاريخي الذي حققه مع فريق السيدة العجوز على مدار ثلاثة مواسم كاملة ووصوله إلى رقم ال100 هدف.

رونالدو والهدف القياسي

وسجل نجم يوفنتوس رونالدو هدف رقم ال100 التاريخي مع فريق السيدة العجوز الإيطالي، الذي حققه حينما سدد هدفه في مباراة مضيفه ساسولو الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في إطار منافسات ال36 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لكرة القدم.

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وجاء هدف كريستيانو في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من المباراة  بين فريق يوفنتوس وساسولو الذي جمع الفريقين  على ملعب “مابي” في مدينة ريجيو إيميليا.

رونالدو والمواجهات مع يوفنتوس

وأحرز الدون رونالدو حصيلة تلك الأهداف خلال 131 مباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب في تاريخ نادي يوفنتوس الإيطالي يصل إلى رقم 100هدف، خلال مشاركته في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم مع فريق اليوفي الإيطالي.

فقد سجل 14 هدفًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، و80 هدفًا في الدوري الإيطالي، و4 أهداف في كأس ملك إيطاليا وهدفين في كأس السوبر الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف وأكثر من ذلك مع ثلاثة من النوادي الأوروبية، بعدما سجل450 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني و118 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو والمركز السادس

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز السادس من الترتيب في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 100 هدف متساويًا مع زميله الأرجنتيني باولو ديبالا الذي وصل إلى هذا الرقم مع فريق السيدة العجوز.

بيرلو ورونالدو

قال نائب رئيس فريق يوفنتوس التشيكي “بافيل نيدفيد” في حوار صحفي عبر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن مدرب المدير الفني لفريق السيدة العجوز ” أندريا بيرلو” 41 عامًا والنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عامًا مستمران مع الفريق الموسم المقبل.

وأردف نيدفيد، قائلاً: أنا متأكد من أن بيرلو ورونالدو في يوفنتوس الإيطالي”، جاء تصريحه بعد الخروج من مركز تدريب فريق يوفنتوس، مضيفاً، ” هناك الصعوبات وهذا أمر طبيعي، لكننا سنقاتل حتى النهاية”.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

الصراع بين الميلان ويوفنتوس

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 75 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 73 نقطة.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 73 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 28 هدفًا.

وفي المركز الثاني اللاعب الكولومبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان في المركز الثاني من الترتيب برصيد 21 هدفًا.

أما في المركز الرابع جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 22 هدفًا، اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي

فيما جاء في المركز الخامس، آتى المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي 2020-2021.

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