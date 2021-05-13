تشافي يحسم موقفه بشكل نهائي بشأن العودة إلى برشلونة

حسم المدرب الإسباني وأسطورة فريق برشلونة “تشافي هيرنانديز” 41 عامًا، موقفه بشكل نهائي من تدريب نادي السد القطري والعودة إلى ناديه السابق فريق برشلونة كمدرب لقيادة الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

رسمياً : تشافي مدربا للزعيم لموسمين قادمين حتى 2023 .#XAVI2023 pic.twitter.com/ronH5kPdpU — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 12, 2021

لكن تشافي حسم موقفه وجدد عقده مع إدارة نادي السد القطري إلى صيف عام 2023م، رغم التقارير الإسبانية التي تحدثت عن رحيل الإسباني تشافي والعودة إلى برشلونة.

تشافي وبرشلونة

وقد أعلن السد القطري عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجديد عقده مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حتى صيف عام 2023م.

رسميًا 🚨

تشافي هيرنانديز يجدد تعاقده مع السد كمدرب لمدة موسمين قادمين ✍️

تدريب برشلونة يتأجل ❌🔴🔵 pic.twitter.com/5qNKMKikfg — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 12, 2021

وقت قالت تقارير إسبانية في الآونة الأخيرة، أن رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا قد اجتمع مع عدد من نجوم فريق برشلونة من بينهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه للحديث عن المشروع المستقبلي لنادي برشلونة الإسباني الموسم المقبل.

وقد طرح لابورتا اسم مدرب السد القطري “تشافي” على الطاولة من أجل التفكير في التعاقد معه، خلفًا للمدرب برشلونة الحالي الهولندي رونالد كومان المهدد بالإقالة.

تشافي ولابورتا

وأفادت العديد من التقارير الإسبانية، بأن مستقبل المدرب الهولندي مع برشلونة غامض حتى الآن ويواجه المصير المعقد مع الفريق الكتالوني.

كما وأشارت، أن رئيس برشلونة “خوان لابورتا”. سيبقى على المدرب كومان في حالة واحدة فقط، وهي التتويج بثنائية الألقاب مع الموسم الجاري.

الفريق الكتالوني”.

تشافي والاتصالات مع برشلونة

وبينت التقارير، إلى أن رئيس برشلونة الإسباني “خوان لابورتا”. قد حدد بديل المدرب كومان، وهو أسطورة الفريق الكتالوني الإسباني ” تشافي هيرنانديز” مدرب فريق السد القطري الحالي.

كما وأكدت شبكة “كواترو” عن وجود اتصالات بين برشلونة والمدرب الإسباني تشافي. حيث طلب منه عدم تجديد عقده مع السد القطري.

السد القطري وتشافي

ويمتلك الإسباني تشافي على طاولة المفاوضات مع إدارة فريق السد القطري، عرضًا لتجديد عقده لعامين آخرين، لكنه في ذات الوقت حق الانتقال إلى تدريب برشلونة في أي وقت يريده.

تشافي: 🚨 "فخور باستمراري مع نادي السد، وما قيل عن امكانية مغادرتي في أي لحظه (بند الخروج للبارسا) غير صحيح". pic.twitter.com/4by7uKn7u5 — InCampNou (@InCampNou) May 12, 2021

ونجح المدرب الإسباني تشافي بعد الرحيل عن فريق برشلونة عام 2015م، والانتقال إلى صفوف فريق السد القطري كلاعب. ثم بعد ذلك عين كمدرب للفريق القطري.

تشافي والدوري القطري

كما أن اللاعب قد حقق كأس قطر وكذلك قريب من حسم دوري نجوم قطري للدرجة الممتازة الموسم الحالي.

حيث يتربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة. بفارق كبير عن أقرب المنافسين الرحيل الذي يحتل ثاني الترتيب برصيد 47 نقطة.

تشافي والتألق مع برشلونة

ويعد تشافي من اللاعبين المميزين في وسط فريق برشلونة الإسباني. الذي يمتلك المهارة والتكتيك الرائع في الملعب. قبل اعتزاله عالم كرة القدم في 2019م.

تشافي هيرنانديز : أنا قريب جداً من تمديد عقدي مع نادي السد ، خروجي من الفريق مجرد شائعة وأنا سعيد جداً بالعمل مع اللاعبين والنادي . pic.twitter.com/1SKVVFlTJg — COPE (@COPE_AR) May 8, 2021

كما ويعتبر العصر الذهبي لفريق برشلونة على صعيد التتويج بالألقاب عندما كان اللاعب الإسباني يلعب داخل صفوف الفريق الكتالوني الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

برشلونة وريال مدريد

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

– حاليا برشلونة صعب على تشافي، لأنه لا يملك الخبرة الكافية، ومن الممكن أن يقضي هذا الموسم على بيرلو كمدرب.. برنامج #هذا_المساء@beINSPORTS pic.twitter.com/RqetAjmizV — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) May 10, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

أتلتيك بيلباو وسيلتا فيغو

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 47 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 45 نقطة.

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