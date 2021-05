بالصور: جماهير سيلتك الأسكتلندي تزين ملاعبها بالأعلام الفلسطينية و إدارة النادي تنتقد!

زينت جماهير فريق سيلتك الأسكتلندي يوم أمس الأربعاء، مدرجات ملاعبها بالأعلام الفلسطينية، قبيل مباراة فريق سان جونستون في الدوري المحلي لكرة القدم في إطار الدعم والوقوف بجانب القضية الفلسطينية.

وقد سمح لعدد من جماهير ومشجعي الفريق بالدخول إلى الملعب قبيل المباراة، من أجل وضع لافتات لوداع قائد الفريق سيلتك الإسكتلندي “سكوت براون”.

It may be an empty stadium but Celtic fans are still showing support for Palestine ahead of tonight’s game. pic.twitter.com/fRaJPBqGoe

الذي خاض أمي مباراته الأخيرة مع الفريق، لكن المفاجأة بدلاً من وضعهم صور قائدهم، قاموا بوضع الجماهير الأعلام الفلسطينية في المدرجات دعمًا للقضية الفلسطينية.

ووفق وسائل الإعلام الأسكتلندية، فإن إدارة النادي قد انتقدت هذا السلوك في بيان صحفي لها، جاءت فيه: ” نشدد فيه على رفض هذا الأمر، كما وقرر إيقاف كل من فعل أو تسبب في هذا الأمر”.

وقد ردت رابطة مشجعي سليتك الأسكتلندي في بيان له عقب تصرف إدارة النادي، قائلة: ” التواجد في الملعب كان لوداع قائد فريقهم ورفع الأعلام الفلسطينية التي تفتخر بها الجماهير دائمًا وعلى مر العصور”.

وأردفت، ” إدارة الفريق ابتعدت عن قيم النادي، وأخيرًا تركنا تذكارًا لموت صديقنا الفلسطيني مشجع الفريق صلاح عجرمة، الذي توفي في شهر إبريل الماضي”.

وأضاف البيان، ” المشجع الفلسطيني صلاح عجرمة لفريق سيليتك الأسكتلندي، قابل سكوت براون قائد الفريق في عام 2012م، وكان برفقته عدد من اللاجئين الفلسطينيين في دولة اسكتلندا”.

كما و شهدت خلال الأيام الماضية حملة واسعة من التغريدات من قبل نجوم ومشاهير كرة القدم وكذلك الرياضيين الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في ضوء ما يحدث في باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المهدد بالمصادرة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد غرد بطل العالم في رياضة كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير ب ” البيج رامي” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قال فيها: ” إننا نقف مع فلسطين ليس لأننا فلسطينيون وعرب، بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم”.

وختم البيج رامي في تغريدته بدعاء إلى أهل فلسطين، ” اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا، اللهم تولهم برعايتك واحفظهم يارب العالمين”.

وقال اللاعب الألماني الشهير ذو الأصول التركية أوزيل عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” عيد مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، دعواتي لكم إخواني وأخواتي في فلسطين”.

Eid Mubarak to all Muslims around the world 🌎🕌❤️ May all our fasts and duas be accepted from this blessed month – My prayers are with those who can’t celebrate in peace today 🤲🏼 دعواتي لكم ، أخواني وأخواتي في فلسطين pic.twitter.com/nNaMDCLRMw

