بالصور: جماهير سيلتك الأسكتلندي تزين ملاعبها بالأعلام الفلسطينية و إدارة النادي تنتقد!

زينت جماهير فريق سيلتك الأسكتلندي يوم أمس الأربعاء، مدرجات ملاعبها بالأعلام الفلسطينية، قبيل مباراة فريق سان جونستون في الدوري المحلي لكرة القدم في إطار الدعم والوقوف بجانب القضية الفلسطينية.

جماهير سيلتك الأسكتلندي والأعلام الفلسطينية

وقد سمح لعدد من جماهير ومشجعي الفريق بالدخول إلى الملعب قبيل المباراة، من أجل وضع لافتات لوداع قائد الفريق سيلتك الإسكتلندي “سكوت براون”.

It may be an empty stadium but Celtic fans are still showing support for Palestine ahead of tonight’s game. pic.twitter.com/fRaJPBqGoe — FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 12, 2021

الذي خاض أمي مباراته الأخيرة مع الفريق، لكن المفاجأة بدلاً من وضعهم صور قائدهم، قاموا بوضع الجماهير الأعلام الفلسطينية في المدرجات دعمًا للقضية الفلسطينية.

نادي سيلتك الأسكتلندي والانتقاد

ووفق وسائل الإعلام الأسكتلندية، فإن إدارة النادي قد انتقدت هذا السلوك في بيان صحفي لها، جاءت فيه: ” نشدد فيه على رفض هذا الأمر، كما وقرر إيقاف كل من فعل أو تسبب في هذا الأمر”.

رابطة مشجعي سيلتك الأسكتلندي

وقد ردت رابطة مشجعي سليتك الأسكتلندي في بيان له عقب تصرف إدارة النادي، قائلة: ” التواجد في الملعب كان لوداع قائد فريقهم ورفع الأعلام الفلسطينية التي تفتخر بها الجماهير دائمًا وعلى مر العصور”.

الغرين بريغاد الخاصه بتشجيع نادي سيلتيك قامت بتزين مدرجات سيلتيك بارك بالاعلام الفلسطينية قبل اخر مباراة في الدوري.🇵🇸🇵🇸@FaisalAboHaimd @Celtic_Ar pic.twitter.com/onMersgSYW — محمد السعدي 🇵🇸🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) May 12, 2021

وأردفت، ” إدارة الفريق ابتعدت عن قيم النادي، وأخيرًا تركنا تذكارًا لموت صديقنا الفلسطيني مشجع الفريق صلاح عجرمة، الذي توفي في شهر إبريل الماضي”.

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وأضاف البيان، ” المشجع الفلسطيني صلاح عجرمة لفريق سيليتك الأسكتلندي، قابل سكوت براون قائد الفريق في عام 2012م، وكان برفقته عدد من اللاجئين الفلسطينيين في دولة اسكتلندا”.

جمهور نادي سيلتك الاسكتلندي كالعادة 💚💚💚. pic.twitter.com/rkyjzlmaS7 — Mohammed ALHabib 🇵🇸. (@MAhabib06) May 12, 2021

كما و شهدت خلال الأيام الماضية حملة واسعة من التغريدات من قبل نجوم ومشاهير كرة القدم وكذلك الرياضيين الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في ضوء ما يحدث في باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المهدد بالمصادرة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

البيج رامي وتغريدته دعمًا لفلسطين

وقد غرد بطل العالم في رياضة كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير ب ” البيج رامي” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قال فيها: ” إننا نقف مع فلسطين ليس لأننا فلسطينيون وعرب، بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم”.

وختم البيج رامي في تغريدته بدعاء إلى أهل فلسطين، ” اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا، اللهم تولهم برعايتك واحفظهم يارب العالمين”.

أوزيل ودعم فلسطين

وقال اللاعب الألماني الشهير ذو الأصول التركية أوزيل عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” عيد مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، دعواتي لكم إخواني وأخواتي في فلسطين”.

Eid Mubarak to all Muslims around the world 🌎🕌❤️ May all our fasts and duas be accepted from this blessed month – My prayers are with those who can’t celebrate in peace today 🤲🏼 دعواتي لكم ، أخواني وأخواتي في فلسطين pic.twitter.com/nNaMDCLRMw — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 13, 2021

واتدى لاعبو فريق بالتستيو التشيلسي يرتدون ألوان الأعلام الفلسطينية قبيل مواجهة الفريق لمنافسه أتليتكو جويانينسي في كوبا سود أمريكانا.

المصارع النمساوي خالد أوت

وخرج المصارع النمساوي المسلم خالد أوت في فيديو قصير عبر حسابه الشخصي، قال فيه: ” عيدكم مبارك .. فلسطين حرة إن شاء الله”.

"فلسطين حرة.. إن شاء الله".. المصارع النمساوي خالد أوت يهنئ المسلمين بعيد الفطر.#فطر_سعيد #عيد_مبارك pic.twitter.com/hg4Rv1Fp8Y — الجزيرة – رياضة (@AJASports) May 13, 2021

وقد وصل حملة الدعم والمساندة من قبل المشاهير ونجوم الرياضة العربية والعالمية إلى ملايين التغريدات عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والتعليق على ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.

ترتيب الدوري الأسكتلندي

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الأسكتلندي فريق رينجرز برصيد 99 نقطة، وفي المركز الثاني جاء فريق سيلتك الإسكتلندي برصيد 76 نقطة.

رابطة سيلتك ترد على بيان النادي 🚨 تواجدنا في الملعب وقمنا بتحضير لافتات لوداع القائد ثم رفعنا علمًا افتخرت جماهير سيلتك برفعه على مر العصور، الإدارة ابتعدت عن قيم النادي أخيرًا تركنا تذكار لموت صديقنا ومشجع سيلتك الفلسطيني "صلاح عجرمة" الذي توفى الشهر الماضي #GazaUnderAttack pic.twitter.com/ZOtYLgwz3w — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 12, 2021

بينما جاء في ثالث ترتيب الدوري فريق هيبرنيال برصيد 62 نقطة، يليه فريق أبردين في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي برصيد 56 نقطة.

سانت جونستون والترتيب

وقد جاء في المركز الخامس فريق سانت جونستون برصيد 44 نقطة، لكن في المركز السادس احتل فريق ليفينغستون متساويًا في نفس النقاط مع فريق جونستون.

فيما جاء في صدارة المجموعة الثانية من ترتيب الدوري الإسكتلندي فريق ماذرويل برصيد 45 نقطة، بينما جاء فريق سانت ميرين بفارق نقطة واحدة برصيد 44 نقطة في المركز الثاني.

بعدما رفضت إدارة النادي تصرفات الجماهير بوضع العلم الفلسطيني في المدرجات 🇵🇸🏟 رابطة مشجعي سيلتك الاسكتلندي ترد في بيان رسمي 🗣 💬"التواجد في الملعب كان لوداع قائد الفريق ورفع علم فلسطين الذي تفتخر الجماهير برفعه دائما على مر العصور". 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/sx01ZxEHBZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 12, 2021

لكن في المركز الثالث جاء فريق دندي بونايتد برصيد 43 نقطة، فيما احتل فريق روس كاونتي في رابع الترتيب برصيد 36 نقطة.

وفي المركز الخامس جاء فريق كيلمارنوك برصيد 33 نقطة، أما في المركز السادس والأخير جاء فريق هاميلتون برصيد 30 نقطة خلال منافسات الدوري الأسكتلندي للموسم الجاري.

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