(وطن) تكشف كيف عذب محمد دحلان الشهيد القسامي باسم عيسى لمعرفة مكان رفاقه

كشفت مصادر فلسطينية، تفاصيل قالت إنها (سرية) حول القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، والذي جرى اغتياله في غارة جوية إسرائيلية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في جناحها العسكري، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفته الأمر الذي أدى لاستشهاده على الفور.

تشييع جثمان الشه.يد القائد في ك،تــ ـائب الق.ســ ـام باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة والذي ارتقى مع ثلةً من القادة والمقـــ,اوم.ين، خلال عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن الم.قــ ـاو.مة pic.twitter.com/qpumgDlkry — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 12, 2021

التفاصيل التي نشرها مغرد فلسطيني ورصدتها (وطن) تقول ان باسم عيسى وفي العام 1996 مع بدايات قدوم السلطة الفلسطينية جرى مطاردته من قبل جهاز (الأمن الوقائي) الذي كان يديره حينذاك محمد دحلان القيادي الهارب إلى أحضان حكام الإمارات، كشف مخبأه وبعد اشتباك طويل أصيب عيسى.

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وأضاف المغرد الفلسطيني كاشفاً ما جرى بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بالاشتباك المسلح، وهو على سرير العمليات (تم تعذيبه) لمعرفة مكان أصحابه وعلى رأسهم الشهيد القسامي سعد العرابيد وقائد كتائب القسام محمد الضيف ولكن فشل دحلان ورجاله أن يأخذوا معلومة من الشهيد عيسى.

معلومة سريعة عن القائد #باسم_عيسى في عام 1996 أثناء مطاردة الأمن الوقائي للقسام كشف مخبأه وبعد اشتباك طويل اصيب ونقل للمستشفى وهوعلى سرير العلميات تم تعذيبه لمعرفة مكان أصحابه وعلى رأسهم الشهيد سعد العرابيد والقائد #الضيف ولكن فشل #دحلان ورجاله أن يأخذوا معلومة من الشهيد البطل. — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 12, 2021

من هو القائد القسامي باسم عيسى

ويشغل باسم عيسى منصب قائد لواء غزة والمسؤول عن جميع عمليات كتائب القسام في المدينة، حيث ووفق التقديرات الإسرائيلية فإنه تولى المنصب منذ 2017.

برز اسمه واسم أخيه عقب اغتيال أحمد الجعبري بغارة إسرائيلية عام 2012، فيما تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، كما يعتبر من المقربين من محمد الضيف.

الشهيد القائد باسم عيسى #التستري كان رفيق الشهيد عماد عقل في اول عملية من نقطة الصفر لكتائب القسام قبل اكثر من ٢٥ عاما pic.twitter.com/urhwkjbOC7 — مش هيك (@meshhek) May 12, 2021

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن القيادي في حماس، إلا أن تقارير عربية وعبرية تؤكد مسؤوليته عن عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف والمدن الفلسطينية المحتلة.

زوجة يحيى عياش

وفي السياق، علقت زوجة الشهيد الفلسطيني يحيى عياش على نبأ استشهاد باسم عيسى، وقالت في منشور رصدته (وطن): (استشهد صاحبك يا يحيى باسم عيسى أحد قيادات القسام ومن لم يعرفه؟).

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وأضافت: (من أطيب الناس الذين عرفتهم في غزة وعشت في بيتهم كان مطارداً مع أبو البراء وأعرف أهله كلهم ربي يصبرهم ولكن أنها الشهادة الذي انتظرها باسم منذ سنوات تعرض فيها لكثير من الاغتيالات من اليهود والاعتقالات على يد السلطة في غزة).

شهادة زوجة الشهيد المهندس #يحيى_عياش عن الشهيد القائد باسم عيسى قائد لواء غزة في كتائب القسام الذي قضى اليوم في غارة إسرائيلية في #غزة pic.twitter.com/yCOlniPEhC — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 12, 2021

وتابعت: (شهدنا يوم خاض اشتباك معهم واصابوه ونقل الي المشفى سنة ١٩٩٥ ورغم التشديدات على غرفته زاره ابو البراء، رحم الله ارواحا تلاقت بعد طول غياب).

واختتمت المنشور بالقول: (سلم على ابو البراء يا ابو عماد).

نتنياهو وأفيخاي أدرعي

بدوره، هنأ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جهاز الأمن العام وسلاح الجو والقيادة الجنوبية والجيش الإسرائيلي على العملية التي أسفرت عن استشهاد باسم عيسى.

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وقال نتنياهو، في تغريدة رصدتها (وطن): (قلت أمس للإرهابيين إن دمهم في رأسهم فقضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية، سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها).

قلت أمس للإرهابيين إن دمهم في رأسهم فقضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية. سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 12, 2021

وسبق ذلك، إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تنفيذ عملية نوعية في قطاع غزة أدت لاستشهاد قيادي كبير في كتائب القسام.

وقال أدرعي، في تغريدة رصدتها (وطن): “جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من محمد الضيف”.

كشف النقاب: جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من #محمد_الضيف. تفاصيلهم ستنشر لاحقًا #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/dBiAD1yz6A — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

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