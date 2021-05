ميا خليفة أشرف من وسيم يوسف وتضامنت مع القدس: هذا ما قاله كاتب مصري عن لحى السوء

شن الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، هجوما عنيفا على من وصفهم بلحى السوء ومشايخ السلاطين الذين صموا آذانهم عن نصرة فلسطين، بينما ممثلي أفلام إباحية وفنانات أجانب أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين ضد المحتل الغاشم.

وكتب جمال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مستنكرا موقف بعض العلماء:(المفارقة أن ممثلة الإباحية ميا خليفة فتحت حسابها في انستجرام بث حي للتضامن مع المرابطين في القدس، والممثلة الأمريكية “الإسرائيلية” ناتالي بورتمان ، تعلن تضامنها مع فلسطين عبر انستغرام أيضا.)

(بينما هناك لحى طويلة وعمائم فخمة وغترات مشيخية معطرة صموا آذانهم وباعوا القدس والأقصى!)

واتفق مغردون مع سلطان في طرحه وهاجموا هذا الصنف من علماء السوء الذين يكرسون للقمع ويروجون سياسة التطبيع، وفق ما يأمرهم به حكامهم.

اقرأ ايضاً: من هو باسم عيسى رفيق درب يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

وكتب ناشطة (سيذكر التاريخ ان تلك العمائم انتفضت لنصرة فرنسا حتى لا يقاطع المسلمين بضائعهم. ولم تنتفض لنصرة القدس و المسلمين المعتدى عليهم في فلسطين.)

بينما كتب ناشط باسم وائل:(بعد جرعة البطولات والمعارك الوهمية في الدراما التليفزيونية الرمضانية. ختم أهل فلسطين شهر رمضان بمسلسل بطولة واقعي ابتلع ثعابين إعلام العار.)

ولفت ناشطون إلى أن سلطان يقصد بتغريدته الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، من ضمن علماء السوء هؤلاء.

حيث تسبب وسيم بموجة غضب واسعة أمس بعد تغريدات له دعم فيها إسرائيل وهاجم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

اقرأ ايضاً: مغرد عماني شهير لوسيم يوسف:(اترك الصواريخ للرجال إن حرمك الله من هرموناتهم)

ويشار إلى أنه لليوم الثالث على التوالي، تواصل تضامن نشطاء وفنانين ومشاهير، من خلال منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول، مع القدس وغزة اللتين تتعرضان لعدوان إسرائيلي واسع.

وأطلقت النشطاء عدة هشتاغات (وسوم) من أبرزها غزة تنتصر للقدس، وGaza Under Attack، إسرائيل سقطت، فلسطين قضيتنا الأولى، مؤكدين دعمهم الكامل لأصحاب الأرض، وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وثمن نشطاء دور المقاومة الفلسطينية في غزة، واعتبروا أنها تنتصر للقدس عقب الانتهاكات المتتالية التي جرت خلال الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، تجاوز وسم “انقذوا حي الشيخ جراح” #SaveSheikhJarrah حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وتفاعل عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم، عبر الوسم، من خلال التنديد بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي تشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وقالت المطربة التركية أينور أيدن في تغريدة لها عبر تويتر “إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية خلال شهر مقدس”.

فيما عبرت الكاتبة الكندية ناعومي كلاين عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

Speak up. Risk position and privilege. Doesn't have to be on social media but it has to be somewhere. Write the letter. Sign the petition. Do it at work. Do it at home. War crime after war crime. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack https://t.co/QOzdkXU6V7

— Naomi Klein (@NaomiAKlein) May 10, 2021