ميا خليفة تتضامن مع الفلسطينيين
ميا خليفة
Imageالهدهد

ميا خليفة أشرف من وسيم يوسف وتضامنت مع القدس: هذا ما قاله كاتب مصري عن لحى السوء

كتب وطن
0

شن الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، هجوما عنيفا على من وصفهم بلحى السوء ومشايخ السلاطين الذين صموا آذانهم عن نصرة فلسطين، بينما ممثلي أفلام إباحية وفنانات أجانب أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين ضد المحتل الغاشم.

ميا خليفة تتضامن مع فلسطين

وكتب جمال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مستنكرا موقف بعض العلماء:(المفارقة أن ممثلة الإباحية ميا خليفة فتحت حسابها في انستجرام بث حي للتضامن مع المرابطين في القدس، والممثلة الأمريكية “الإسرائيلية” ناتالي بورتمان ، تعلن تضامنها مع فلسطين عبر انستغرام أيضا.)

(بينما هناك لحى طويلة وعمائم فخمة وغترات مشيخية معطرة صموا آذانهم وباعوا القدس والأقصى!)

ميا خليفة وعلماء السوء

واتفق مغردون مع سلطان في طرحه وهاجموا هذا الصنف من علماء السوء الذين يكرسون للقمع ويروجون سياسة التطبيع، وفق ما يأمرهم به حكامهم.

اقرأ ايضاً: من هو باسم عيسى رفيق درب يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

وكتب ناشطة (سيذكر التاريخ ان تلك العمائم انتفضت لنصرة فرنسا حتى لا يقاطع المسلمين بضائعهم. ولم تنتفض لنصرة القدس و المسلمين المعتدى عليهم في فلسطين.)

بينما كتب ناشط باسم وائل:(بعد جرعة البطولات والمعارك الوهمية في الدراما التليفزيونية الرمضانية. ختم أهل فلسطين شهر رمضان بمسلسل بطولة واقعي ابتلع ثعابين إعلام العار.)

ولفت ناشطون إلى أن سلطان يقصد بتغريدته الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، من ضمن علماء السوء هؤلاء.

حيث تسبب وسيم بموجة غضب واسعة أمس بعد تغريدات له دعم فيها إسرائيل وهاجم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

اقرأ ايضاً: مغرد عماني شهير لوسيم يوسف:(اترك الصواريخ للرجال إن حرمك الله من هرموناتهم)

ويشار إلى أنه لليوم الثالث على التوالي، تواصل تضامن نشطاء وفنانين ومشاهير، من خلال منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول، مع القدس وغزة اللتين تتعرضان لعدوان إسرائيلي واسع.

وأطلقت النشطاء عدة هشتاغات (وسوم) من أبرزها غزة تنتصر للقدس، وGaza Under Attack، إسرائيل سقطت، فلسطين قضيتنا الأولى، مؤكدين دعمهم الكامل لأصحاب الأرض، وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وثمن نشطاء دور المقاومة الفلسطينية في غزة، واعتبروا أنها تنتصر للقدس عقب الانتهاكات المتتالية التي جرت خلال الآونة الأخيرة.

الشيخ جراح

وفي ذات السياق، تجاوز وسم “انقذوا حي الشيخ جراح” #SaveSheikhJarrah حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وتفاعل عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم، عبر الوسم، من خلال التنديد بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي تشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وقالت المطربة التركية أينور أيدن في تغريدة لها عبر تويتر “إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية خلال شهر مقدس”.

فيما عبرت الكاتبة الكندية ناعومي كلاين عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

كما جسد رسام الكاريكاتير الفرنسي الشهير جان بلونتو معاناة الفلسطينيين، بلوحة فنية نشرها عبر حسابه في تويتر، مما أثار غضب السفارة الإسرائيلية في فرنسا.

وأظهرت اللوحة أمّا فلسطينية تحمل ابنها أمام جنود اسرائيليين مدججين بالسلاح، وهو ما أثار استحسان بعض المغردين عبر تويتر في فرنسا.

كما كتبت الفنانة المصرية شيريهان “ما يحدث في فلسطين الآن هو جريمة بحق الإنسانية، أغيثوا القدس ملتقى الأديان السماوية وأغيثوا قهر وألم نفوسنا وقلوبنا، اللهم عليك بقوات الاحتلال الصهيوني فإنهم لا يعجزونك”.

محمد رمضان

بدوره، أعلن الممثل المصري محمد رمضان عن ذهاب كامل أرباح كليبه الجديد “ڤيرساتشي بيبي” والمذاع عبر قناته على يوتيوب، لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان رمضان قد أعلن دعمه لفلسطين، في مقطع فيديو عبر إنستغرام، بعد أحداث الاقتحام التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا، وما تبعها من غارات جوية لقوات الاحتلال على قطاع غزة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

إماراتيون يتبرأون من (شيطان العرب) محمد بن زايد ويبعثون بهذه الرسالة إلى أهل فلسطين…

الهدهد

محمد بن زايد يأمر بدعم إسرائيل بـ (10) مليارات ورفع قيمة شراء المنازل في القدس إلى…

الهدهد

من هو باسم عيسى رفيق درب يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

الهدهد

هآرتس: إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة ونحن نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More