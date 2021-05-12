موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة وسط الغيابات في صفوف الملكي الإسباني

من المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مساء يوم الخميس مباراة صعبة أمام منافسه غرناطة، في إطار منافسات الأسبوع ال 36 من الدوري الممتاز، والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب “نويفو لوس كارمينيس”.

مارسيلو خارج قائمة ريال مدريد في مباراة غرناطة! 👀 البرازيلي حدث بينه وبين زيدان خلافات حول بعض الأمور. 🙄 زيدان قرر استبعاد مارسيلو بقرار فني. ✖️ pic.twitter.com/Xwg9ZLxP7k — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 12, 2021

ويطمح الفريق الملكي الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره غرناطة بالنقاط الثلاثة الثمينة، والاستعادة من تعثر الغريم التقليدي برشلونة أمام ليفانتي التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، سوريا، لبنان، سوريا، البحرين، قطر، العراق.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة مصر، والسودان، ليبيا، فيما عند الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت جولة الإمارات العربية وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة

وستبث المباراة بين فريق ريال مدريد ومنافسه غرناطة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

💬 #زيدان

''نعلم أن في كل مباراة نلعبها يجب علينا تحقيق أفضل نتيجة بنسبة 100٪. من الدقيقة الأولى حتى النهاية. ونعلم أيضًا أن الخصم يريد اللعب بشكل جيد وسننافس امامه. سنحاول غداً إضافة الـ3 نقاط.''#غرناطة_ريال_مدريد pic.twitter.com/DxxYeeQXAH — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 12, 2021

وكذلك ستكون عبر قناة beIN Sports HD4″” بتردد على القمر الصناعي سهيل 11585، ومعدل ترميز27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مجريات اللقاء

وسيعلق على مباراة ريال مدريد ومنافسه الضيف إشبيلية على شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة ريال مدريد في مواجهة غرناطة

وسيلعب المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه إشبيلية، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما سيكون في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، ميليتاو، ناتشو.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، وسيلعب في خط هجوم كلاً من: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

غيابات ريال مدريد

وسيغيب عن مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال مدريد عدد من النجوم الأساسين وهم: الإسباني سيرخيو راموس، البرازيلي فالفيردي، الإسباني داني كرفخال، ومواطنه لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، رافائيل فاران بسبب الإصابة.

تشكيلة غرناطة أمام ريال مدريد

وسيدخل المدير الفني لفريق غرناطة الإسباني دييغو مارتينيز 40 عامًا، في تشكيلة أساسية لمواجهة قوية أمام حامل اللقب السابق ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى آرون إسكانديل.

بينما سيأتي في خط دفاع الفريق كلاً من، فولكييه، نهوين بيريز، خيرمان سانشيز كويني، أما في خط الوسط سيكون الثنائي، يان إتيكي، ماكسيم جونالونز.

وفي خط هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، بويرتاس، فيكو، ماتشيس، إلى جانب إشراك اللاعب خافيير سواريز.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

☀️☕ صباح النشاط مدريدستاس! pic.twitter.com/2tcA0NvsSK — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 12, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 47 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 45 نقطة.

ليفانتي والترتيب في الدوري

وقد احتل فريق ليفانتي في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب من الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري برصيد39 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

Hoy es martes 📌 y aquí no ⛔️ se para.

¡A por el día! #EternaLucha pic.twitter.com/aVHGeXEf2U — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) May 11, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وفي خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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