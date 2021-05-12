محمد بن زايد يأمر بدعم إسرائيل بـ (10) مليارات ورفع قيمة شراء المنازل في القدس إلى الضعفين

كشف حساب إماراتي شهير، تفاصيل قرار اتخذه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يقضي بدعم إسرائيل مادياً بعشرة مليارات دولار.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباطاً في جهاز الأمن الإماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن زايد يوجه بتقديم وديعة، بقيمة ١٠ مليارات دولار تدخل في البنوك الاسرائيلية وسيتم ايداعها قبل نهاية الأسبوع”.

الشيخ محمد بن زايد يوجه بتقديم وديعة

بقيمة ١٠ مليارات دولار تدخل في البنوك

الاسرائيلية وسيتم ايداعها قبل نهاية الاسبوع. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وأضاف: “الشيخ محمد بن زايد يوجه رؤساء البنوك الوطنية بشراء الأسهم الاسرائيلية، عن طريق بنك لئومي، حيث توجد اتفاقية شراكة من قبل”.

الشيخ محمد بن زايد ، يوجه رؤوساء البنوك

الوطنية بشراء الاسهم الاسرائيلية ، عن طريق

بنك لئومي ،حيث توجد اتفاقية شراكة من قبل. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وتابع: “الشيخ محمد بن زايد يعرض على السماسرة، برفع قيمة شراء المنازل في محيط القدس إلى الضعفين، بهدف احراج الفصائل الاسلامية.

الشيخ محمد بن زايد يعرض على السماسرة

برفع قيمة شراء المنازل في محيط القدس

إلى الضعفين ، بهدف احراج الفصائل الاسلامية. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وفي وقت سابق كشف حساب إماراتي شهير، تفاصيل مشاركة الطائرات الإماراتية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي بدء أمس الاثنين، وأدى إلى استشهاد 22 فلسطينياً حتى اللحظة.

الإمارات تشارك بقصف غزة

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباطاً في جهاز الأمن الإماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن زايد يوافق على مشاركة القوات الجوية الاماراتية مع القوات الإسرائيلية لاستهداف مناطق الفصائل الاسلامية في غزة”.

الشيخ محمد بن زايد يوافق على مشاركة

القوات الجوية الاماراتية مع القوات الاسرائيلية

لاستهداف مناطق الفصائل الاسلامية في غزة. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وأضاف: “الشيخ محمد بن زايد يأمر وزارة الخارجية بسرعة ارسال التطمينات لليهود المقيمين في الدولة، ويأمر بسرعة تفعيل خط عاجل بهدف التواصل مع اي ملاحظة يريدونها”.

الشيخ محمد بن زايد يأمر وزارة الخارجية

بسرعة ارسال التطمينات لليهود المقيمين

في الدولة ، ويأمر بسرعة تفعيل خط عاجل

بهدف التواصل مع اي ملاحظة يريدونها . — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وتابع: “الشيخ محمد بن زايد يأمر جميع الاماراتيين المتحدثين باللغة العبرية الدفاع عن الاسرائيليين في جميع مواقع التواصل الاجتماعي”.

الشيخ محمد بن زايد ، يأمر جميع الاماراتيين

المتحدثين باللغة العبرية الدفاع عن الاسرائيليين في جميع مواقع التواصل الاجتماعي . — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

محمد بن زايد

وفي وقت سابق، اكتفى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بالإعراب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية.

وإرضاءً لإسرائيل، أكد ابن زايد، إدانته لـ “جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم الإنسانية”، فيما لم يتحدث بالمطلق عما يجري في قطاع غزة.

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وشدد الشيخ بن زايد على “أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني .. #محمد_بن_زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها #القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.#وام pic.twitter.com/cThbN71Z5W — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 10, 2021

مجزرة إسرائيلية

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في قطاع غزة، حيث استشهد 48 فلسطينياً بينهم 13 طفلاً فيما أصيب العشرات بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ساعات مساء الاثنين.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غاراتها على أهداف متفرقة في انحاء القطاع المحاصر.

في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، وأعلنت عن استهداف القدس وتل ابيب وعسقلان ومستوطنات “غلاف غزة”.

وفي وقت سابق، فضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مؤكداً أنه تطوع باستثمار 12 مليون دولار في إسرائيل.

ابن زايد شريك استثماري

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، مع نتنياهو، الذي أكد أن ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه “يريد أن يكون شريكاً في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد جائحة كورونا”.

ولم يصدر أي تعليق إماراتي رسمي حول تصريحات نتنياهو في حينها

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